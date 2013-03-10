Cookoo Watch akıllı saat Turkcell ile satışa sunuldu





Son dönemde trendi yükselen teknolojilerden birisi olan akıllı saat ürünlerinin örneklerinden birisi olan Cookoo Watch, Turkcell tarafından satışa sunuldu.





Bluetooth 4.0 bağlantı arabirimini kullanan saat, 2 adet düğme pil ile akıllı ekran için 1 yıl, analog kadran için 3 yıla kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca şarja gerek kalmıyor.





Akıllı ekran üzerinde gelen çağrı, cevapsız çağrı, Facebook mesajı, takvim, şarj ikazı bildirimleri görüntülenebiliyor. Belirli bir mesafeye kadar telefonunuzu algılayarak yerini unuttuğunuzda sizi uyarıyor.





COMMAND adındaki butonu özelleştirerek Facebook check-in, uzak deklanşör gibi özellikler de atayabiliyorsunuz. Ayrıca müzik çalar oynatma kontrolü sağlamak da mümkün. Saatin bir de iOS uygulaması bulunuyor. Ürün Kickstarter platformunda başarılı olan projelerden birisi idi. Bluetooth 4.0 uyumlu diğer cihazlarla da çalışsa da uygulama sadece iOS için yayınlandı.





Cookoo Watch akıllı saati Turkcell mağazası üzerinde 299TL fiyat etiketi ile satışta. Özel üretim yeşil kadranlı versiyon ise 448TL seviyesinde. Ürün kutusunda patentli kuş yuvası kaidesi de geliyor.

http://magaza.turkcell.com.tr/aksesuar/ATC-Cookoo-Watch-AkIllI-Saat/1006020/.html