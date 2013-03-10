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Cookoo Watch akıllı saat Turkcell ile satışa sunuldu

6 yıl
8,4b
1
86
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cookoo Watch akıllı saat Turkcell ile satışa sunuldu

 Son dönemde trendi yükselen teknolojilerden birisi olan akıllı saat ürünlerinin örneklerinden birisi olan Cookoo Watch, Turkcell tarafından satışa sunuldu.

Bluetooth 4.0 bağlantı arabirimini kullanan saat, 2 adet düğme pil ile akıllı ekran için 1 yıl, analog kadran için 3 yıla kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca şarja gerek kalmıyor. 

Akıllı ekran üzerinde gelen çağrı, cevapsız çağrı, Facebook mesajı, takvim, şarj ikazı bildirimleri görüntülenebiliyor. Belirli bir mesafeye kadar telefonunuzu algılayarak yerini unuttuğunuzda sizi uyarıyor. 

COMMAND adındaki butonu özelleştirerek Facebook check-in, uzak deklanşör gibi özellikler de atayabiliyorsunuz. Ayrıca müzik çalar oynatma kontrolü sağlamak da mümkün. Saatin bir de iOS uygulaması bulunuyor. Ürün Kickstarter platformunda başarılı olan projelerden birisi idi. Bluetooth 4.0 uyumlu diğer cihazlarla da çalışsa da uygulama sadece iOS için yayınlandı.

Cookoo Watch akıllı saati Turkcell mağazası üzerinde 299TL fiyat etiketi ile satışta. Özel üretim yeşil kadranlı versiyon ise 448TL seviyesinde. Ürün kutusunda patentli kuş yuvası kaidesi de geliyor.

http://magaza.turkcell.com.tr/aksesuar/ATC-Cookoo-Watch-AkIllI-Saat/1006020/.html Yorum Yaz
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iade 6 yıl en beğenilen
iPhone sarjı zaten içiyordu bluetooth açarsak direk dikip bitirir heralde
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number352 4 yıl
Şarj anlamında insanları çileden çıkarır akıllı saatler.
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DH Misafiri 4 yıl
Ya
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar sıfır üründür (siyah-gumus) 250 lira TEL: 0531 598 15 94 SAMET
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imax1 4 yıl DH Misafiri
hocam pm atarmısın
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar ben saati almak istiyorum yalnız Samsung S3 kullanıcısıyım videoda s3 destekliyo görünüyo ama gerçekten desteklermi acaba
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gardolap_osman 5 yıl
gectimiz hafta satın aldım . oldukca güzel. firmware i update edince yeni ozelliklerde ekleniyor. su an kesfetme asamasındayım ama bu saatler en uygun fiyatla Luxvitrin'de satılıyor. luxvitrin.com/... ben oradan aldım.
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rudolfo3639 5 yıl
ereyon.com.tr/...
Saat ereyona gelmiş 299 kargo beleş
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DH Misafiri 5 yıl
AkilliSaat.tv adresinden I'm Watch almayı düşünüyorum, başka modelleri de var hangisini tavsiye edersiniz?
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar bende de bu saatten iki adet var ben kickstarterdan almistim bi mavi bide siyah ama iphone ile ilgili sunu soleye bilirim bi defa kopma sorunu cok ola biliyo saat ile telefon arasinda bide ille arayani gostersin msj okunsun diyosaniz wimm one diye bi saat de var bende o daha basarili ama saatin uretimi durmus.
bide sunu belirtmek isterim saati kullanmadan yarali veya yararsiz demeyin eger ki telefonu duymadiginiz zamanlar cok sa gercekten gerekli oluyo
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bdurmus 6 yıl
saate pahalı diyenler 5tl lik casio f91w kullanıyor sanırım
yada hiç saat kullanmıyor..
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Hsnyksr 6 yıl
Bence acele etmeyin yakında daha fonksiyonlu modeller daha uygun fiyatla gelecektir.ben iwatchi bekliyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Şu anda için Android telefonlarla çalışmıyor çünkü bt 4 te google fena çuvallamış durumda. Her telefona başka api başka sürücü gerekiyor app geliştiriciler kıvranıp duruyor aylardır.
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