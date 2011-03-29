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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master GX serisi 450 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master bugün yaptığı açıklamayla oyuncular için hazırladığı GX serisi güç kaynağı ailesinin 450 Watt kapasiteli yeni üyesini tanıttı. 80Plus sertifikasına sahip olan ve %85'e varan oranda verimlilik sunan yeni güç kaynağı tekli 12v rail tasarımını temel alıyor ve aktif PFC ile çift kamtnlı EMI filtre özelliklerine de yer veriliyor.

Soğutma için 120mm çapında PWM kontrollü fana yer verilen 450 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının hata öncesi kullanım süresi ise 100,000 saat olarak açıklanıyor. Özellikle 500 Watt ve altı segmentlerde yüksek kaliteli güç kaynağı ihtiyacı duyan oyuncuların hedeflendiği GX 450W'nin son kullanıcı satış fiyatı ise 55 Avro olarak açıklandı.


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