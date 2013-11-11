Cooler Master, mekanik oyuncu klavyesi QuickFire XT'yi kullanıma sunuyor

Cooler Master, CM Storm markası altında hazırladığı yeni mekanik klavyesi QuickFire XT'yi oyun severlerin beğenisine sunuyor.



440 mm uzunluğunda, 132 mm genişliğinde, 29 mm kalınlığında (en ince noktası 19 mm) ve yaklaşık 1.100 gram ağırlığında tasarlanan QuickFire XT, QuickFire Rapid'in büyük kardeşi olarak nitelendiriliyor. Bunun temel nedeni ise QuickFire XT'nin toplamda 104 adet tuşu bünyesinde barındırması. Mekanik klavyenin üstteki fonksiyon tuşlarından 7 tanesi çoklu medya uygulamaları için kısayol görevi (Ses seviyesini ayarlama, video oynatma / duraklatma, müzik değiştirme vs.) görüyor. İstendiği takdirde Windows tuşu iptal edilebiliyor. Bu sayede oyun oynama esnasında yaşanabilecek olası kesintilerin önüne geçiliyor.

Kahverengi, kırmızı, mavi ve yeşil renkli Cherry MX anahtar seçenekleriyle gelen QuickFire XT, sadece 1 ms tepki süresine sahip. Cherry MX anahtarların çelik bir plaka üzerine yerleştirildiğinin ve her bir tuşun 50 milyon kez basmaya dayanabildiğinin altı çizilmiş. Ayrıca mekanik klavyenin mat tuşlarının üzerindeki karakterler lazerle işlenmiş. Mekanik klavyenin örgülü USB kablosu ise takılıp çıkarılabilir yapıda.

Cooler Master'ın bu aydan itibaren satışına başladığı QuickFire XT'nin fiyatı 79 Euro olarak belirlenmiş. QuickFire XT'nin yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz.

http://www.cmstorm.com/en/products/keyboards/QuickFireXT/