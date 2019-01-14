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Cooler Master yeni ve iddialı oyuncu ekipmanlarını duyurdu

Cooler Master, CES 2019 fuarında kablosuz fare ve kulaklık modelinin yanında 5.1 surround ses sunan bir kulaklık standı da tanıttı. SK600 klavye serisi ise kompakt boyut arayanlara hitap ediyor.
4 ay
6,2b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar pazarının durgunluğuna rağmen karlılığı sürekli yükselen oyuncu donanımları segmentine yatırımlar sürüyor. Bu segmentte vites arttıran Cooler Master bazısı ilk olacak iddialı oyuncu ekipmanlarını duyurdu.

Cooler Master MH670 kulaklık

Cooler Master MH670 kablosuz bir kulaklık modeli. 40mm Neodim sürücüler barındıran kulaklık sanal 7.1 kana surround ses sunuyor. Çıkarılabilir mikrofon da farklı açılarda kullanılabiliyor. Ayrıca 3.5mm girişi ile de PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch platformlarına da uygun.

Cooler Master SK600 klavye serisi

Cooler Master standart tasarımların yerine farklı oyuncu kitlelerine hitap edecek 3 oyuncu klavyesi duyurdu. Seride Cherry MX düşük profil tuş modeline yer verilirken çıkarılabilir bir USB Tip-C kablosu ile veya Bluetooth 4.0 ile kablosuz olarak aygıtlara bağlanabiliyor. Tüm tuşlar RGB aydınlatmaya sahip ve yazılım ile özelleştirilebiliyor.

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Cooler Master SK651 modeli tam boy bir tuş dizilimi barındırıyor. Cooler Master SK631 sınırlı masa üstü alanı olan kullanıcılar için tasarlanmış ve tuş takımı yer almıyor. Cooler Master SK621 ise 65 tuşlu ve seyahat için tasarlanmış.

Cooler Master MM831 fare

Cooler Master MM831 firmanın ilk kablosuz faresi olma özelliği taşıyor. 4 bölgeli dinamik RGB aydınlatmaya sahip olan kablosuz fare 3360 optik sensrör barındırıyor ve 24 000DPI seviyesine kadar çıkabiliyor.

Dayanıklı dış kaplama kayganlığı önlerken Omron tuşların ömrü 50 milyon basış olarak belirlenmiş. OLED ekranında özelleştirmeleri ayarlayabildiğiniz farenin baş parmak koyma yerinde bir D-Pad de MMO oyunlarında kolaylık sağlıyor.

 

Cooler Master yeni ve iddialı oyuncu ekipmanlarını duyurdu
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Cooler Master GS750 kulaklık standı

Cooler Master GS750 ise çok fonksiyonlu bir kulaklık standı. Qi kablosuz şarj özelliği sayesinde uyumlu cihazlarınızı koyabiliyorsunuz. 5.1 surround ses sayesinde ise kulaklığınızı takarak ses kalitesini arttırabiliyorsunuz. Ayrıca 2 adet USB 3.0 portu ve 13 LED’li bir aydınlatma da mevcut. Yeni ürünler kısa süre içerisinde piyasada olacak.

 

https://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-launches-wireless-gaming-gear.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seyrim 4 ay
Kulaklık hoşuma gitti..
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wolwes 4 ay
Klavye hem bluetooth ile kablosuz hemde type-c ile kablolu kullanılabilmesini sevdim çok iyi düşünülmüş.
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