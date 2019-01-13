Xiaomi yapay zekâ ve akıllı cihazlara 1.5 milyar dolar yatırım yapıyor

Son dönemde Xiaomi’nin yaygınlık ve yenilik geliştirme konusunda öne çıktığı iki alan var: Yapay zekâ ve akıllı ev cihazları. Mijia ekosistemi ile Xiaomi global pazarın en çok akıllı cihaz satan firması ünvanını elde etmek üzere. Yapay zekâ asistanı XiaoAI ise 100 milyondan fazla cihaza yüklenmiş durumda.

Daha iyiye doğru

Firma büyük başarı elde ettiği bu iki alanı kolay kolay rakiplerine kaptırmak istemiyor. Bu bakımdan firma iki alan için önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplamda 1.5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Philips, 49 inçlik kavisli monitörünü duyurdu"

Xiaomi’nin en büyük yatırımı olacak bu meblağın hangi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda harcanacağı bilinmiyor. Bununla birlikte firmanın mevcut ürün stratejisine bakıldığında tahmin etmek zor değil.

Akıllı asistanını akıllı ev cihazlarına entegre etmeye başlayan Xiaomi ortaya çıkan bu kombinasyonu AIoT şeklinde tanımlıyor. Bu bakımdan yatırım planları arasında akıllı ev sistemlerinin daha fazla pazara açılacak şekilde geliştirilmesi ve sadece Çince olan akıllı asistanın da yeni dilleri desteklemesi yer alacaktır.