Cooler Master'dan hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü: Seidon 120V

Bilgisayar bileşeni üreticisi Cooler Master, ''Seidon'' serisi altında hazırladığı hepsi bir arada sıvı soğutma çözümlerine yepyeni bir üye daha ekledi.

Üretici tarafından Seidon 120V olarak isimlendirilen yeni sıvı soğutma sistemi, 154 mm x 119 mm x 27 mm boyutlarında alüminyum radyatörü, çift yönlü kauçuk hortumları, 62 mm x 62 mm x 36.4 mm boyutlarında pompayı ve bakır soğutma bloğunu bir araya getiriyor. Üzerine mavi renkli durum LED'i yerleştirilen sıvı pompası çalışma esnasında 3.6W enerji harcarken; 23 desibelden daha düşük düzeyde gürültü çıkarıyor. Sıvı pompasının ortalama çalışma ömrü ise 70.000 saat olarak tespit edilmiş durumda. Bakır soğutma bloğunda mikro kanallara yer verilerek sıvıyla temas eden yüzey arttırılmış. Bu sayede ısının daha hızlı şekilde atılması amaçlanmış.

Alüminyum radyatörün üzerindeki 120 mm'lik fan ısıya duyarlı yapıda. Isı durumuna göre 600 devir / dakika ile 2.400 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fan, düşük devirde 19.17 CFM performansında hava üflerken; yüksek devirde üflenen hava 86.15 CFM seviyesinde. Ayrıca ortalama 40.000 saat çalışma ömrüne sahip olan fan, devir hızına göre 19 ile 40 desibel arasında değişen seviyelerde gürültü çıkarıyor.

Cooler Master, Seidon 120V'yi iki yıllık garanti kapsamında 49.99$'dan satışa sunmayı planlıyor. Intel tarafında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise AM2, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren Seidon 120V'nin yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.coolermaster.com/product/Detail/cooling/seidon/seidon-120v.html