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Cooler Master'dan hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü: Seidon 120V

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
1
27
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü: Seidon 120V
Bilgisayar bileşeni üreticisi Cooler Master, ''Seidon'' serisi altında hazırladığı hepsi bir arada sıvı soğutma çözümlerine yepyeni bir üye daha ekledi.
Üretici tarafından Seidon 120V olarak isimlendirilen yeni sıvı soğutma sistemi, 154 mm x 119 mm x 27 mm boyutlarında alüminyum radyatörü, çift yönlü kauçuk hortumları, 62 mm x 62 mm x 36.4 mm boyutlarında pompayı ve bakır soğutma bloğunu bir araya getiriyor. Üzerine mavi renkli durum LED'i yerleştirilen sıvı pompası çalışma esnasında 3.6W enerji harcarken; 23 desibelden daha düşük düzeyde gürültü çıkarıyor. Sıvı pompasının ortalama çalışma ömrü ise 70.000 saat olarak tespit edilmiş durumda. Bakır soğutma bloğunda mikro kanallara yer verilerek sıvıyla temas eden yüzey arttırılmış. Bu sayede ısının daha hızlı şekilde atılması amaçlanmış.
Alüminyum radyatörün üzerindeki 120 mm'lik fan ısıya duyarlı yapıda. Isı durumuna göre 600 devir / dakika ile 2.400 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fan, düşük devirde 19.17 CFM performansında hava üflerken; yüksek devirde üflenen hava 86.15 CFM seviyesinde. Ayrıca ortalama 40.000 saat çalışma ömrüne sahip olan fan, devir hızına göre 19 ile 40 desibel arasında değişen seviyelerde gürültü çıkarıyor.
Cooler Master, Seidon 120V'yi iki yıllık garanti kapsamında 49.99$'dan satışa sunmayı planlıyor. Intel tarafında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise AM2, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren Seidon 120V'nin yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Cooler Master'dan hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü: Seidon 120V

http://www.coolermaster.com/product/Detail/cooling/seidon/seidon-120v.html Yorum Yaz
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WarSaw 6 yıl en beğenilen
49$ demek Tr de kdvsi, dist. karı ve kur farkıyla beraber 140-150TL demek çakal üçkağıtçı esnafın elinde 150-200TL demek. Millet hesabını kitabını ona göre yapsın. Boşuna tokatçılara kazıklanmasın.
49$ demek Tr de kdvsi, dist. karı ve kur farkıyla beraber 140-150TL demek çakal üçkağıtçı esnafın elinde 150-200TL demek. Millet hesabını kitabını ona göre yaps...
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FaLCoN^ 6 yıl
200den aşağı olmaz fiyatı :P
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ВAВA 6 yıl
Fiyatı yüksek olur merak etmeyin.
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Morphinz 6 yıl
50 dolara yurtdışından çıktığı gün sipariş veriyorum..
Tr de en az olacağı değer 150 tl dir.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl Morphinz
120M olanı 180 küsür lira, anca Vatan indirimiyle 150 küsür oluyor. Bu da 120M modelinden ucuz olmaz.

sanalmarketim.com/...
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dreamblue35 6 yıl
hava soğutma dertsiz tasasız bir soğutma şeklidir, sadece montajda biraz zorlanırsınız o kadar sıvı soğutma sistemlere 200-300 vereceğinize gidin ssd ye yatırın en azından paranızı heba etmediğinizi anlayabilirsiniz
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mncs35 6 yıl dreamblue35
dreamblue35

hava soğutma dertsiz tasasız bir soğutma şeklidir, sadece montajda biraz zorlanırsınız o kadar sıvı soğutma sistemlere 200-300 vereceğinize gidin ssd ye yatırın en azından paranızı heba etmediğinizi anlayabilirsiniz

haswell işlemci kullanan ve oc yapmak isteyen hava soğutma ile fazla şansı olmaz sıvı soğutma gerekir...
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HeavyClocker 6 yıl
Fiyat olarak çok iyi,tam da kasaya 120mm kit alacaktım bunu bekleyeyim bari
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl HeavyClocker
ThermalRight Silver Arrow Extreme den mi geçeceksiniz ?
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WarSaw 6 yıl en beğenilen
49$ demek Tr de kdvsi, dist. karı ve kur farkıyla beraber 140-150TL demek çakal üçkağıtçı esnafın elinde 150-200TL demek. Millet hesabını kitabını ona göre yapsın. Boşuna tokatçılara kazıklanmasın.
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aslanistan 6 yıl
Fiyatı iyi görünüyor aslında. Fanı biraz daha az gürültülü modelleri olacak mı acaba.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl ..Knight..
SEIDON 120M den ne gibi farkları var bunun ?

Soğutma bloğundaki mikro kanallar mı ? Ya da daha fazlası var mı ?
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..Knight.. 6 yıl _Dominic_Toretto_
_Dominic_Toretto_

SEIDON 120M den ne gibi farkları var bunun ?

Soğutma bloğundaki mikro kanallar mı ? Ya da daha fazlası var mı ?

Merhaba,

Gördüğüm kadarıyla Seidon 120M'e göre alüminyum radyatörün boyutları çok az büyümüş (kalınlıkta değişiklik yok) ve sıvı pompasının tasarımı değişmiş. (Seidon 120V'nin pompası kare formunda ve biraz daha yüksek) Her iki modelin de soğutma bloğunda mikro kanallar var. Fanda ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
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