Cooler Master'dan oyuncular için yeni mekanik klavye: CM Storm Quick Fire TK

Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında oyunculara yönelik fare, fare altlığı, klavye ve stereo kulaklık gibi ekipmanlar geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Cooler Master, yeni mekanik klavye modeli CM Storm Quick Fire TK'yi kısa bir süre önce resmen tanıttı.

377.5 mm uzunluğunda, 138 mm genişliğinde, 33 mm kalınlığında ve 544 gram ağırlığında, çelikle güçlendirilmiş sade bir tasarımı bulunan Quick Fire TK, Cherry MX Black, Cherry MX Blue, Cherry MX Brown, Cherry MX Red mekanik anahtar teknolojisi seçenekleriyle ve kırmızı, beyaz, mavi renkli LED aydınlatma seçenekleriyle donatılmış vaziyette.

1000 Hz raporlama hızı ve 1 ms tepki süresi sunan mekanik klavyenin tuşlarının karakterlerinde lazer baskı kullanıldığı ifade ediliyor. Tuşların aydınlatma seviyesi isteğinize göre 5 farklı seviyede ayarlanabiliyor. Print Screen, Scrool Lock, Ins, Home, Page Up, Page Down, Del, End tuşlarının ve yön tuşlarının nümerik tuş bölgesine alındığı dikkatlerden kaçmadığı gibi oyun keyfinin yarıda bölünmemesi için Windows tuşu devre dışı bırakılabiliyor.



1.8 metre uzunluğunda, örgülü, çıkarılabilir, altın kaplama USB konnektörlü kabloya sahip klavyenin, 2012 yılının son çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor.

