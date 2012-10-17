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Cooler Master'dan oyuncular için yeni mekanik klavye: CM Storm Quick Fire TK

6 yıl
2,8b
1
6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan oyuncular için yeni mekanik klavye: CM Storm Quick Fire TK
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Cooler Master, ''CM Storm'' markası altında oyunculara yönelik fare, fare altlığı, klavye ve stereo kulaklık gibi ekipmanlar geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Cooler Master, yeni mekanik klavye modeli CM Storm Quick Fire TK'yi kısa bir süre önce resmen tanıttı.
377.5 mm uzunluğunda, 138 mm genişliğinde, 33 mm kalınlığında ve 544 gram ağırlığında, çelikle güçlendirilmiş sade bir tasarımı bulunan Quick Fire TK, Cherry MX Black, Cherry MX Blue, Cherry MX Brown, Cherry MX Red mekanik anahtar teknolojisi seçenekleriyle ve kırmızı, beyaz, mavi renkli LED aydınlatma seçenekleriyle donatılmış vaziyette.
1000 Hz raporlama hızı ve 1 ms tepki süresi sunan mekanik klavyenin tuşlarının karakterlerinde lazer baskı kullanıldığı ifade ediliyor. Tuşların aydınlatma seviyesi isteğinize göre 5 farklı seviyede ayarlanabiliyor. Print Screen, Scrool Lock, Ins, Home, Page Up, Page Down, Del, End tuşlarının ve yön tuşlarının nümerik tuş bölgesine alındığı dikkatlerden kaçmadığı gibi oyun keyfinin yarıda bölünmemesi için Windows tuşu devre dışı bırakılabiliyor.
1.8 metre uzunluğunda, örgülü, çıkarılabilir, altın kaplama USB konnektörlü kabloya sahip klavyenin, 2012 yılının son çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor.
Cooler Master'dan oyuncular için yeni mekanik klavye: CM Storm Quick Fire TK
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Cooler Master'dan oyuncular için yeni mekanik klavye: CM Storm Quick Fire TK
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CoreXXX 6 yıl
sade olmuş biraz ama ışıklandırma çok güzel. dikkat ediyorumda standart klavye fiyatları çok ucuzladığından bu yana her firma oyuncu klavyesi ve mausesi adı altında nasıl para kazanırıma gitii. ama bu işi gerçekden düzgün yapan logitech ve microsoft. gerçi microsoft bıraktı sanırım bu işi çıkarmıyor pek ama
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gralcan 6 yıl
Logitech oyun klavyeleri çok pahalı değil mi?
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alito 6 yıl
blank42
Şu gamer klavyeler birde Türkçe gelse süper olucak.Alternatif çok az :)

yine Türkçe çıkıyor karakterler, sadece tuşların üzerinde TR karakter olmuyor yani tuşun yerini bildikten sonra çok farkeden birşey yok. ama göz zevkimi bozuyor diyorsan o ayrı tabi
1 Yanıt Yanıtla +1
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blank42 6 yıl alito
alito

blank42

Şu gamer klavyeler birde Türkçe gelse süper olucak.Alternatif çok az :)


yine Türkçe çıkıyor karakterler, sadece tuşların üzerinde TR karakter olmuyor yani tuşun yerini bildikten sonra çok farkeden birşey yok. ama göz zevkimi bozuyor diyorsan o ayrı tabi


Onu bende biliyorum fakat yerini bilsem dahi görmem gerekiyor :)


@alito
Nerden sipariş vereceğiz ?
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blank42 6 yıl
Şu gamer klavyeler birde Türkçe gelse süper olucak.Alternatif çok az :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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.mert 6 yıl blank42
blank42
Şu gamer klavyeler birde Türkçe gelse süper olucak.Alternatif çok az :)

yurt disindan tr karakter icin custom key sirisi verebilirsiniz
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