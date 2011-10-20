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Cooler Master'dan oyunculara yönelik mekanik klavye: CM Storm Quick Fire Rapid

7 yıl
31,8b
1
9
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan oyunculara yönelik mekanik klavye: CM Storm Quick Fire Rapid
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Geliştirdiği kasa, güç kaynağı ve soğutucu gibi bilgisayar bileşenleriyle oldukça yakından tanıdığımız Cooler Master firması, oyuncuları hedef almaya devam ediyor. Cooler Master, CM Storm Quick Fire Rapid olarak isimlendirdiği mekanik klavyesinin üzerindeki örtüleri kaldırdı.
355 mm uzunluğunda, 135 mm genişliğinde, 35 mm kalınlığında ve 940 gram ağırlığında tasarlanan mekanik klavyede Cooler Master, kauçuk kaplamadan yana tercihini kullanmış. 1000 Hz / 1 ms tepki süresine ve anti ghosting özelliğine sahip olan mekanik klavyede, multimedya tuşlarının bulunduğunu, USB kablosunun çıkarılabildiğini ve oyun modunda Windows tuşunun devre dışı kaldığını belirtelim.

Cooler Master'ın, CM Storm Quick Fire Rapid'i, kasım ayından itibaren 79.99$ perakende satış fiyatıyla teknoloji meraklılarıyla buluşturması bekleniyor.
Cooler Master'dan oyunculara yönelik mekanik klavye: CM Storm Quick Fire Rapid
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AnduriLXx 7 yıl en beğenilen
tamam güzel üründe arkadaşım 1 kilo biz bununla kavgaya gitmeyeceğiz ki


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bellair 5 yıl
cooler master mekanik klavye işini gerçekten hakkını vererek yapıyor. türkiye pazarı ile biraz daha ilgilenirseler, bir çok oyuncu kazanabilirler.
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Jinnet 7 yıl
Numpad yok ?
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dusty 7 yıl
Oyuncu klavye olduğu için numpade çok ihtiyaç yok.
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MxFxOx 7 yıl
Mekanik klavye sapasağlam ve sade tasarıma sahip ben sevdim. Ancak Türkçe desteği yok bunun
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dusty 7 yıl
Tasarımın sadeliği gerçekten çok şık ama bilekliksiz oluşu oyuncu için hiç de kullanışlı gelmedi bana.
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ugacomtr 7 yıl
bileklik yokki... sevmedim.
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AnduriLXx 7 yıl en beğenilen
tamam güzel üründe arkadaşım 1 kilo biz bununla kavgaya gitmeyeceğiz ki


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