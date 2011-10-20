Cooler Master'dan oyunculara yönelik mekanik klavye: CM Storm Quick Fire Rapid

Geliştirdiği kasa, güç kaynağı ve soğutucu gibi bilgisayar bileşenleriyle oldukça yakından tanıdığımız Cooler Master firması, oyuncuları hedef almaya devam ediyor. Cooler Master, CM Storm Quick Fire Rapid olarak isimlendirdiği mekanik klavyesinin üzerindeki örtüleri kaldırdı.

355 mm uzunluğunda, 135 mm genişliğinde, 35 mm kalınlığında ve 940 gram ağırlığında tasarlanan mekanik klavyede Cooler Master, kauçuk kaplamadan yana tercihini kullanmış. 1000 Hz / 1 ms tepki süresine ve anti ghosting özelliğine sahip olan mekanik klavyede, multimedya tuşlarının bulunduğunu, USB kablosunun çıkarılabildiğini ve oyun modunda Windows tuşunun devre dışı kaldığını belirtelim.





Cooler Master'ın, CM Storm Quick Fire Rapid'i, kasım ayından itibaren 79.99$ perakende satış fiyatıyla teknoloji meraklılarıyla buluşturması bekleniyor.

