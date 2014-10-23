Cooler Master'dan sessizlik odaklı Nepton 120XL ve 240M hepsi-bir-arada sıvı soğutucu





Bilgisayar soğutucularında daha az gürültü seviyelerini elde edebilmek artık kullanıcıların da genelde tercih ettiği özelliklerin başında geliyor. Cooler Master bu konuya yönelik olarak iki yeni işlemci soğutucusu duyurdu.





Nepton 120XL ve Nepton 240M ürünleri hepsi-bir-arada sıvı soğutucu kategorisinde yer alıyor ve daha az gürültü seviyelerinde kalmayı amaçlıyor. Bu açıdan pompa ve fanlar kullanıcının ayarlamasına göre sessiz çalışacak şekilde optimize edilmiş. Tek fanlı Nepton 120XL modeli 120mm, çift fanlı Nepton 240M modeli ise 240mm uzunluğa sahip.





Soğutucuların pompası 3-pinli fan bağlantısından gücünü alıyor. 4.8Watt enerji çeken pompa tam hızda çalıştığı zaman 15 desibel gürültü oranına ulaşıyor. Bu bakımdan hız azaltıldığında gürültü seviyeleri de en aza iniyor.





Fanlar ise yüksek basınca dayanacak şekilde tasarlanırken, 5 pervaneli bir yapı arz ediyor. 800 ila 2400 devir/dakika dönüş hızına sahip olan fanlar 16.5-76 CFM hava akışı sağlıyor ve 6.5 ile 27 desibel arasında gürültü seviyesi sunuyor.

Soğutucular Intel LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 ile AMD AM2, AM3, AM3+, FM1 ve FM2 soketleri ile uyumlu.





Nepton soğutucuları bilgisayarı zorlamadığınız şartlarda oldukça sessiz çalışıyor ve kullanıcıyı da rahatsız etmiyor. 5 yıl garanti ile gelen ürünler tahminlere göre 100$ civarında fiyatlandırılacak. Henüz satış tarihi açıklanmadı.





http://www.tomshardware.com/news/cooler-master-nepton-120xl-240m,27936.html