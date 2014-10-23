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Cooler Master'dan sessizlik odaklı Nepton 120XL ve 240M hepsi-bir-arada sıvı soğutucu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cooler Master'dan sessizlik odaklı Nepton 120XL ve 240M hepsi-bir-arada sıvı soğutucu

Bilgisayar soğutucularında daha az gürültü seviyelerini elde edebilmek artık kullanıcıların da genelde tercih ettiği özelliklerin başında geliyor. Cooler Master bu konuya yönelik olarak iki yeni işlemci soğutucusu duyurdu.

Nepton 120XL ve Nepton 240M ürünleri hepsi-bir-arada sıvı soğutucu kategorisinde yer alıyor ve daha az gürültü seviyelerinde kalmayı amaçlıyor. Bu açıdan pompa ve fanlar kullanıcının ayarlamasına göre sessiz çalışacak şekilde optimize edilmiş. Tek fanlı Nepton 120XL modeli 120mm, çift fanlı Nepton 240M modeli ise 240mm uzunluğa sahip. 

Soğutucuların pompası 3-pinli fan bağlantısından gücünü alıyor. 4.8Watt enerji çeken pompa tam hızda çalıştığı zaman 15 desibel gürültü oranına ulaşıyor. Bu bakımdan hız azaltıldığında gürültü seviyeleri de en aza iniyor. 

Fanlar ise yüksek basınca dayanacak şekilde tasarlanırken, 5 pervaneli bir yapı arz ediyor. 800 ila 2400 devir/dakika dönüş hızına sahip olan fanlar 16.5-76 CFM hava akışı sağlıyor ve 6.5 ile 27 desibel arasında gürültü seviyesi sunuyor. 
Soğutucular Intel LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 ile AMD AM2, AM3, AM3+, FM1 ve FM2 soketleri ile uyumlu.

Nepton soğutucuları bilgisayarı zorlamadığınız şartlarda oldukça sessiz çalışıyor ve kullanıcıyı da rahatsız etmiyor. 5 yıl garanti ile gelen ürünler tahminlere göre 100$ civarında fiyatlandırılacak. Henüz satış tarihi açıklanmadı. 


http://www.tomshardware.com/news/cooler-master-nepton-120xl-240m,27936.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl
kaoslordu100

Soket 1150 uyumu yok mu? çok kötü oldu bu. Bir de 360mm soğutucuları beklerken. Neyse Corsair h110 ile arasındaki performans nasıl olacak ona bakarız.

1155 uyumlu her ürün 1150 ye de uyumludur.
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BekirHan 5 yıl
Ofisimizde tüm bilgisayarlarda (6 adet) bir önceki 110 serisini kullanıyoruz. İnanır mısınız baş ağrısı diye birşey kalmadı. Daha önce hava alanı gibiymiş meğersem. Güzel bir teknoloji, performansa etkiside yadsınamaz.
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halitozbasli 5 yıl
Sesiz olur iyi sogutur diye soket 1155 versiyonunu almıştım 2 sene demedi, bildiğin su kaynattı. İçine antifrezz eklenebilecek yeride yok. hava kabarcığı yakalayınca kavitasyona giriyor ve bir anda işlemci 80 derecelerin üzerine çıkıyordu.oyun son zamanlarda takılma yapıyordu şucu bf4'e atıyordum fakat Aİsuit 85. uyarısı verince sorunu çözdüm; Söktüm zalman heat sinkli bişey taktım gectim. Kapalı devre olsa dahi sulu sistem bişi alıp baglamam. Paranıza yazık.
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ozeceze 5 yıl
Seidon 120V nin yerine mi gelecek acaba 120mm lik olanı. Pek sanmıyorum ama uygun fiyatlı bi ürün daha olmalı
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl ozeceze
ozeceze

Seidon 120V nin yerine mi gelecek acaba 120mm lik olanı. Pek sanmıyorum ama uygun fiyatlı bi ürün daha olmalı

120v den daha üst modeller bunlar, 120v devam edecek.
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Simplyfor 5 yıl
Seidon120v nin yerini alabileceklerse muhteşem olur.Ancak 100$
Soğutma performansı iyi olursa parasını hakeder o ayrı fakat bugüne kadar corsair daha başarılıydı.
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Gece772 5 yıl
Intel LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011, along with AMD's AM2, AM3, AM3+, FM1 and FM2 sockets
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