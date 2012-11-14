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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan yeni bir dizüstü bilgisayar soğutucusu daha: Notepal A200

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan yeni bir dizüstü bilgisayar soğutucusu daha: Notepal A200
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Cooler Master, gerek masaüstü bilgisayarları gerekse taşınabilir bilgisayarları hedef alan çeşitli soğutma çözümleri geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Firma, dizüstü bilgisayarının ısınma probleminden şikayetçi olanlar için Notepal A200'ü hazırladı.

Fiziksel özelliklere değinecek olursak, alüminyum ve plastikten imal edilen Notepal A200, 367 mm uzunluğunda, 262 mm genişliğinde, 24.5 mm ile 60 mm arasında değişen kalınlıklarda ve yaklaşık 690 gram ağırlığında tasarlanmış.
Dizüstü bilgisayarın serinletilmesi görevini her biri 140 mm çapında iki adet fan üstleniyor. 700 devir / dakika ile 1.200 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fanların, maksimum 92 CFM seviyesinde hava üfleyebildikleri dile getiriliyor. Fanların düşük devirde çıkardığı ses 20 dBA; yüksek devirde çıkardığı ses ise 28 dBA. Tahmin edebileceğiniz üzere fanların hız kontrolü sizin elinizde. Dizüstü bilgisayar soğutucusunun sağına yerleştirilen bir fan kontrolcüsü aracılığıyla fanların hızına müdahale edebiliyorsunuz. Sağ kısımda fan kontrolcüsünün yanısıra 1 adet mini USB portu ile 2 adet USB 2.0 portu bulunuyor.
İstendiği takdirde yükseklik ayarı yapılabilen (8 derece) Notepal A200'ün fiyat bilgisi verilmemiş.
Cooler Master'dan yeni bir dizüstü bilgisayar soğutucusu daha: Notepal A200
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http://www.coolermaster.com/news.php?id=6261&action=ViewNews&newsletter=2 Yorum Yaz
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Brky 7 yıl
Zalman çakması birşey olmuş.
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JoeyBane 7 yıl
92 CFM'yi görünce acaba alsam mı diye düşünmedim değil:)
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Cengaver53 7 yıl
notepal 2 modelinin fanları büyütülmüş hali soğutma performansı iyi olacaktır 2 adet 14cm fan hava akımını kasanın her tarafına yayacaktır.
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depeche35 7 yıl
Ben hiçbir zaman bu tür soğutuculara ihtiyaç duymadım duyacağımı da hiç sanmıyorum
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Klack 7 yıl
bilgisayar çok ısınıyo diye soğutucu aldım cooler master. 3 derece düştü sıcaklık. ısınıncada takılıyordu. throttlestop diye bir program yükledim. 100 derecede bana mısın demiyor. zaten 2 yıl sonra eskiyor gerek yok soğutayım cihazı koruyayım muhabbetlerine.
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Cengaver53 7 yıl Klack
Klack

bilgisayar çok ısınıyo diye soğutucu aldım cooler master. 3 derece düştü sıcaklık. ısınıncada takılıyordu. throttlestop diye bir program yükledim. 100 derecede bana mısın demiyor. zaten 2 yıl sonra eskiyor gerek yok soğutayım cihazı koruyayım muhabbetlerine.

Isınma nedeni tozlanma olabilirmi alalı uzun zaman olmuş heralde fanı tozlanmış bir leptopa hiçbir soğutucu yarar sağlamaz.
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