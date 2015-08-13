Corel, VideoStudio ailesini X8.5 sürümüne yükseltti

Yazılım dünyasının köklü firmalarından Corel, video odaklı yeni VideoStudio Pro X8.5 ve VideoStudio Ultimate X8.5 sürümülerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Windows işletim sistemleri ile uyumlu olarak görev yapan VideoStudio Pro ve VideoStudio Ultimate, kişilere profesyonel seviye video düzenleme imkanı veriyor ve oldukça güçlü araçlarıyla birçok rakibini geride bırakabiliyor. Detaylarına burada yer verdiğimiz X8 sürümleriyle önemli bir değişim geçiren uygulamalar, yayınlanan X8.5 sürümleriyle ise ilk olarak Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10'a destek vermeye başlıyor.

Yeni olarak Pro paketinde VideoStudio MyDVD ile beraber kolay DVD'ler oluşturabilen, NewBlue TitlerEX ile dinamik 2D ya da 3D başlıklar yazabilen, bünyesine yeni video maskeleme, kaplama ve donuk kare seçenekleri eklenen, Audio Ducking özelliğiyle diyalog ve arkaplan sesleri arasında denge kurabilen, XAVC S desteğini kazanan ve son olarak 17 adet ücretsiz müzik parçası sunan VideoStudio X8.5, Ultimate paketinde ise ekstra olarak 64-bit özel efekt paketiyle geliyor ve bünyesinde 10 adet özel uygulama taşıyor.

Corel VideoStudio Pro X8.5 65$, VideoStudio Ultimate X8.5 ise 85$ fiyat etiketleriyle buradan satın alınabiliyor.