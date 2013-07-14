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Corsair Force GS 128GB SSD sürücü video inceleme

5 yıl
12,4b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Corsair'in Force GS serisinin 19nm Toggle NAND yongalarını ve SandForce'un SF-2281 kontrolcüsünü kullanan katı halli sürücüsünü inceliyoruz.
 

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hayyam_karadenizli 5 yıl en beğenilen
Orijinalden alıntı: Dovahkiin
Orijinalden alıntı: orhanyıldız Adam gibi SSD almaya kalksan 600-700 lirayı gözden çıkarıyosun. Pc toplanır lan o paraya.
Abartmayın 250 TL civarına alınacak bir SSD, mekanik diske fark atmak için ve sistemin rahat çalışabilmesi için fazlasıyla yeterli.

Dostum 2 sene önce 349 liraya 256 GB Transcent SSD alıyorduk, HDD'ye gerek kalmıyordu, sen şimdi o parayı HDD alıp, üstüne ödüyorsun.
Orijinalden alıntı: DovahkiinOrijinalden alıntı: orhanyıldız Adam gibi SSD almaya kalksan 600-700 lirayı gözden çıkarıyosun. Pc toplanır lan o par...
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astralll 4 yıl
Bu diskin kullanım ömrü 2.000.000 saat diyo dogru mu?
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isevenn 5 yıl
Bilgisaya başlatınca, 'Windows başlatılıyor'da donuyor. Sebebi ne olabilir. Yardıma ihtiyacım var..
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Alman86 5 yıl
creed90

Arkadaşlar masaüstü performansında nasıl, internette falan gezinirken, photoshop tarzı programlar kullanırken vs. ?


Sıkıntı yok CS6 ile raw fotoğrafları işliyorum 100lerce...
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Alman86 5 yıl
Rindaman

Ben bu disklerden alalı kaç ay oldu. Inventusda tanesi indirimle 270 Tl idi.


Aynen. :))
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creed90 5 yıl
Arkadaşlar masaüstü performansında nasıl, internette falan gezinirken, photoshop tarzı programlar kullanırken vs. ?
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Orijinalden alıntı: 1963bursa
1 TB SSDnin 649$ olduğu bir piyasada her şey reklama kalmış demektir. Oynuyorlar milletle, dün 550$, bu gün 650$, şarkı söylüyorlar.http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820148696&Tpk=960%20gb%20ssd&IsVirtualParent=1

Aynı 1 TB modeli amazon genelde 599 dolardan satıyor, fiyatıyla da pek oynamıyor, newegg biraz tutarsız. amazon.com/...
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abdulmusavvir 5 yıl
Vatan bilgisayar ölçü olamaz, dışarda 49$ olan BD-yazıcı Vatanda 174$+Kdv, amazon.com/...
Keza 39$ olan slim BD-Yazıcıların muadilleri de 174$+Kdv, boş Bluray yok adamlarda, varken de 50 liraya 10'lu paket satıyorlardı, sadece 1 kere onlarda uygun gördüm aldım 25'lik paket 49 liraydı Verbatim 4x, yıllar önceydi ve bir daha görmedim, anlayan için çok yeterli bir karşılaştırma olduğu aşikârdır.
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Gerginix 5 yıl
SATA Express'ler çıkana kadar SATA III'te laf geveler bu teknoloji... Fİyat konusuna gelince... SSD'ye özgü bir mesele değil. 2x4 GB RAM fiyatı bir ara 100 TL'nin altına inmişti. Şimdi 190 TL civarında... Mesele NAND üretiminin mobile yoğunlaşıp SSD - masa üstü PC için RAM üretimine fazla odaklanmaması ve piyasada yeterli arzın olmamasıymış. Benim patron da sözleşme tazeleme zamanı bana "Zam almasan bile senin en azından maaşın var. Ben ne yapacağım... Hep zarar ediyorum" demesi gibi... Bu piyasa her sabah ne yapsam - ne türlü bir yalan uydursam diye uyanır...

Yok efendim neymiş Corsair GS diye bir model üretmişmiş... Sonra da lansmanını yapmışmış... NM'yi ufaltıp hem maliyeti azalt - hem de zamanında parasını ödediğin eski teknolojiyi kullan... Yetmezmiş gibi üstüne bir de yeni ürün ayağına fiyat arttır. Diğer taraftan NAND fiyatları yükseliyor NAPİİİİM...
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Bal satıcıları SSD işine girmişler, çok faydalı bu, ne kadar verseniz bunun bedelini ödeyemezsiniz, tüm maaşınızı bize verin, size elimizde çakan SSD'leri çakalım.
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hacı.basat 5 yıl
Orijinalden alıntı: Virinom
SSD değil 250 350 TL bile olsa fiyat performans oranı olarak en üst seviyede olacağına emin olabilirsiniz.Gidip intel 3.nesil i7 işlemciye 1000 Tl veriyorsunuz fakat i5 2600k dan gözle görülür bir farkı olmuyor günlük kullanımda ama 250 300 tl ye alacağınız ssd size hepsinden kat ve kat fazla performans artışı sunuyor.Forumda herkes söylüyor bilgisayar en yavaş parçasının hızında çalışır diye günümüzde en yavaş parça hdd olduğuna göre pc toplarken bu alana yapılacak yatırımlar yol su elekrik olarak geri dönecektir.Hiç kusura bakmayın diğer pc donanımları ile karşılaştırınca ssdlerin fiyatı az bile.

Varsayımlarla insanları itham etme, eskiden bilgisayar işi çok yaptım, intel satmadım almadım, işlemciye 1000 lira vermek!!! kendi adına konuş demekki sen verdin 1000 lira, şu an kullandığım kasa tahminen 35. kasam ve işlemciye en fazla verdiğim para 220 lira.
Ha çok kasa değişmiş olmamdan işkillenmeyesin, şu anda sadece ikisi çalışmıyor. Emin ol kullanım hatası onlarda.
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Virinom 5 yıl
Hasanhh
Virinom İncelemesi yapılan ürün haftasonu vatanda 320 tl.Bence makul bir fiyat sonuçta depolama olarak değil sistemi kuracagiz.Biraz daha uygun olsun isterseniz 250 tl ye gayet iyi 120 lik ssd ler var.İstiyorsunuz bedava versinler.
2 sene önce 128GB SSD 185 Liraydı, şimdi 250 liraya satıyorlar tepki geliyor, sen de yazıyorsun bedava versinler, tebrik ettim dostum.

SSD değil 250 350 TL bile olsa fiyat performans oranı olarak en üst seviyede olacağına emin olabilirsiniz.Gidip intel 3.nesil i7 işlemciye 1000 Tl veriyorsunuz fakat i5 2600k dan gözle görülür bir farkı olmuyor günlük kullanımda ama 250 300 tl ye alacağınız ssd size hepsinden kat ve kat fazla performans artışı sunuyor.Forumda herkes söylüyor bilgisayar en yavaş parçasının hızında çalışır diye günümüzde en yavaş parça hdd olduğuna göre pc toplarken bu alana yapılacak yatırımlar yol su elekrik olarak geri dönecektir.Hiç kusura bakmayın diğer pc donanımları ile karşılaştırınca ssdlerin fiyatı az bile.
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