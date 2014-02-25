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Corsair Graphite 230T Kasa Video İnceleme

5 yıl
27,2b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda PC dünyasının başarılı bileşen üreticilerinden Corsair'in Graphite serisine ait turuncu renkli ve uygun fiyatlı 230T kasasını inceliyoruz.

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cokbaska 5 yıl en beğenilen
corsairin başarılı olmadığı ürün varmı , ben corsairin ürünlerini çok beğeniyorum
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Yusufigit 5 yıl
sonunda be bıktık telefon telefon anladık snapdragon 800 5 inç ekran yeter.Birazda donanım haberi verin.Mesela en son 1 ay çmce ekran kartı incelendi.Yada en son ne zamn fan incelendi?
sonunda be bıktık telefon telefon anladık snapdragon 800 5 inç ekran yeter.Birazda donanım haberi verin.Mesela en son 1 ay çmce ekran kartı incelendi.Yada en so...
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hakcak 5 yıl
Ben nereden alacam şimdi bu kasayı, nasıl temin ederiz ?
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tech guru 5 yıl hakcak
Selamlar,

230T yaklaşık 2 ay içersinde satışta olacak.
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Recharged 5 yıl
Tasarımı beni pek etkilemedi açıkcası ancak işlevsellik gayet iyi.
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huseyincarnege 5 yıl
bu güzel birkasa olmuşta benim pc kasamda güzel canım
Cooler Master touts Nvidia Edition SLI-friendly case
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MxFxOx 5 yıl
miniITX kasalar modayken corsair gözüme iri göründü.Kasada kullanılan fanlar corsair'e yakışmamış ve turuncu rengli kasa dışında albenisi yok bence
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Atalay35 5 yıl
Kasa Mart- Nisan Gibi gelecek diyorlar. Bekliyorum. Emektar CM 590 kasayı emekli edip siyah ve pencereli olan dan bir tane alırım.. Dışarıda 80 USD. Burada kaç olur Allah bilir?
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Can_00 5 yıl
herkese hitap etmeyen bir kasayı neden inceliyorsunuz ki
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foz54 5 yıl
donanım incelemesi isteyen arkadaşlara katılıyorum telefon haberinden bıktık artık, geçenlerde GTX 750 duyuruldu harici güç kullanmadan full HD oyun oynatabiliyormuş. titan, 290x gibi kartlar yerine bunları inceleyin
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UltrAslan_06 5 yıl
Corsair 600 tm kullanıyorum.Bana göre muhteşem ötesi bir kasa çok kaliteli çok iyi corsair bir numara ömür boyu kasa değiştirmeyi düşünmüyorum :)
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WarSaw 5 yıl
Hemen sipariş veriyorum sepete at butonu nerede?
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peters 5 yıl
Kasa güzel corsair'in kasaları pahalı olduğunu düşünürsek bu kalitede bu fiyata bu kasa kaçmaz.yükseklik kısa ama genişliği ve boyu ekran kartı ve kule tipi soğutucu rahat sığdı.Birde sanki güç kaynağının modüler olmamasından dolayı kablo yönetimi biraz sıkıntılı oldu gibi geldi.
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damn2u 5 yıl
Aynı iskelet ve iç yapıya sahip olan Corsair 200R kasama bakın, birde burada DH bünyesinde ki çalışanların kasa toplama şekline bakın.



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