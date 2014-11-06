Corsair Graphite 730T Test Masamızda

Haber Editörü
Corsair'ın, multimedya işlere ve gündelik kullanıma uygun, kullanıcı dostu, Full Tower kasası Graphite 730t'yi inceliyoruz.
Genel Özellikler
+Alan sıkıntısı yok
+Kolay kurulum imkanı
+Kullanım Kolaylığı
+Geniş donanım Desteği
+Geniş bileşen Desteği
+Dahili led aydınlatmalı fanları var
+Modüler harddisk kafesleri
+Anakart sabitleme pini
+Çekme kilit sistemi
+Anakart tablasının arkasında fazlasıyla yer var
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bide mümkünse almayı istediğim corsair 780t incelermisiniz
Bu arada ürünü inventusta 451tlye gordum.
inventus.com.tr/...
Merhaba,
Üründe komple Plexi kaplı yan kapak seçeneği de mevcut.Kullanıcının tercihine bırakılmış gibi bir şey yazıyor İnventus'ta.Arayıp telefonla öğrenebilirsiniz asıl durumu.
Bu arada üst fanlar genellikle hava çıkışı olarak kullanıldığı için toz filtresine ihtiyaç duymamışlar sanırım lakin kasanın altına ne düşünerek toz filtresi koymamışlar anlamak güç gerçekten.
Duzenleme: Mesaj editor ile alakali degildir.
780T yi incelemeyi istiyorum özellikle sarı renkli modelini
Bende 780T White kullanıyorum.Sarı olanda gerçekten çok güzel.Vakit bulsam bi inceleme konusu açarım ama gözüm almıyor açıkçası.. Kasaya büyük diyorlar ama bence normal..Alışınca zaten hiç dikkatinizi çekmiyor.Hatta mid kasalar küçücük gelmeye başlıyor.
Incelemelerinizin ve başarılı çalışmalarımızın devamını dilerim :)
Ürün yelpazesini geniş tutup misal yeni gelecek corsair champ mı neydi o tür fiyat/performans kasaları da inceleyebilirseniz güzel olur.