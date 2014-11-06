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Corsair Graphite 730T Test Masamızda

5 yıl
22,8b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Corsair'ın, multimedya işlere ve gündelik kullanıma uygun, kullanıcı dostu, Full Tower kasası Graphite 730t'yi inceliyoruz.


Genel Özellikler

+Alan sıkıntısı yok

+Kolay kurulum imkanı

+Kullanım Kolaylığı

+Geniş donanım Desteği

+Geniş bileşen Desteği

+Dahili led aydınlatmalı fanları var

+Modüler harddisk kafesleri

+Anakart sabitleme pini

+Çekme kilit sistemi

+Anakart tablasının arkasında fazlasıyla yer var




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techniquest35 5 yıl
Bir kasa için yapılan detaylı inceleme. gerçekten güzel bilgiler olmuş teşekkürler
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DH Sezer 5 yıl techniquest35
yorumu beğendim : ) Teşekkürler.
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fthyrr1976fy 5 yıl
inceleme için teşekkür ederim..

bide mümkünse almayı istediğim corsair 780t incelermisiniz
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Jakkoba 5 yıl
İnceleme için teşekkürler.
780T incelemesi bekliyoruz.
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Candance 5 yıl
Açıkçası 230T kullanan biri olarak ben kasayi beğendim. Gayet hoş duruyor. Ancak alt modelinde kasanin yan tarafinin bir kısmı camliyken ben 730T'den komple camli beklerken hic olmamasi hoşuma gitmedi. Başkada eksisi yok gibi görünüyor.

Bu arada ürünü inventusta 451tlye gordum.

inventus.com.tr/...
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REDSTONE 5 yıl Candance
Candance
Açıkçası 230T kullanan biri olarak ben kasayi beğendim. Gayet hoş duruyor. Ancak alt modelinde kasanin yan tarafinin bir kısmı camliyken ben 730T'den komple camli beklerken hic olmamasi hoşuma gitmedi. Başkada eksisi yok gibi görünüyor.

Bu arada ürünü inventusta 451tlye gordum.

inventus.com.tr/...

Merhaba,

Üründe komple Plexi kaplı yan kapak seçeneği de mevcut.Kullanıcının tercihine bırakılmış gibi bir şey yazıyor İnventus'ta.Arayıp telefonla öğrenebilirsiniz asıl durumu.
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berkanenes 5 yıl
Yine güzel ve faydalı bir inceleme teşekkürler :)
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ø 5 yıl
Kasa'da Corsair'i tek geçerim. 200R modeli bile fiyatındaki kasaların yanında fazlasıyla iyi kalıyor.
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MxFxOx 5 yıl
kasada eksikliği karizma yok arkadaş.
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Elessar Eredhian 5 yıl
Çok güzel bir kasa incelemesi olmuş. Ellerinize sağlık.

Bu arada üst fanlar genellikle hava çıkışı olarak kullanıldığı için toz filtresine ihtiyaç duymamışlar sanırım lakin kasanın altına ne düşünerek toz filtresi koymamışlar anlamak güç gerçekten.
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FairLighty 5 yıl
Kalbimdeki Tek Kasa Corsair Carbide 500R Beyaz :)
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RapscallioN 5 yıl
Islevsellik olarak bir kasanin digerinden ustun olmasi tartismaya mahal birakmayacak gercekler ile ispatlanabilir ama konu gorunus olunca kesin ifadeler kullanmaktan kacinmak daha dogru olacaktir.

Duzenleme: Mesaj editor ile alakali degildir.
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DH Sezer 5 yıl
Arkadaşlar güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Samimiyetime ve içtenliğime güvenmeniz beni mutlu ediyor.

780T yi incelemeyi istiyorum özellikle sarı renkli modelini


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Mr. Wayne 5 yıl DH Sezer
DH Sezer

Arkadaşlar güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Samimiyetime ve içtenliğime güvenmeniz beni mutlu ediyor.

780T yi incelemeyi istiyorum özellikle sarı renkli modelini


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Bende 780T White kullanıyorum.Sarı olanda gerçekten çok güzel.Vakit bulsam bi inceleme konusu açarım ama gözüm almıyor açıkçası..
Kasaya büyük diyorlar ama bence normal..Alışınca zaten hiç dikkatinizi çekmiyor.Hatta mid kasalar küçücük gelmeye başlıyor.
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Humboldt 5 yıl
Tarza takılanlar olmuş ama burası donanım sitesi ve incelemeler akla takılmalı diye düşünüyorum inceleme konusunda doyurucu olmuş, yabancılamadım değil bu da kimmiş deyip ama inceleme merakımı giderince olmuş bu dedim.

Incelemelerinizin ve başarılı çalışmalarımızın devamını dilerim :)

Ürün yelpazesini geniş tutup misal yeni gelecek corsair champ mı neydi o tür fiyat/performans kasaları da inceleyebilirseniz güzel olur.
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