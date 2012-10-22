Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Corsair Vengeance C70 kasa video inceleme

6 yıl
26,2b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Corsair'in oyunculara yönelik ürünler sunduğu Vengeance serisinden C70 modeli test masamıza konuk oluyor.
 
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KaleyDeskop 6 yıl
almayı düşünüyorum amma büyükmüş çoçuklara ev gibi gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forum13 6 yıl
az önce vatana gittim bu kasaya baktım gerçekten çok güzel kaba falan durmuyor.fan kontrol de olsaydı kesinlkle alırdım.500r okadar hoşuma gitmedi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 6 yıl
Haki güzel görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanreall 6 yıl
Haki olanı, çok beğendim, çok güzel olmuş. Türkiye'de satışı ne zaman başlayacak acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 6 yıl
bu sabit disk bölümlerini kolayca çıkar tak yapmak için baya masraf yapıyorlardır bide vidasız montaj kasa içinde karmaşa yaratıyor bence halbuki bu kadar taşınabilir usb medyaların piyasada cirit atmasını hesaplayarak oraya standart bir vidalama yeri yapabilirler. ben pc deki hdd yi değişim dışında senede 1 kere bile sökmem . smken biri olsam bu 3-5 kere olur yani 2 vida olsa ne olur anlamıyorum. sürekli hdd taşıycaksam zaten usb vs. alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasikomen 6 yıl
İnanmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Linar1an 6 yıl
Asker yeşili özellikle harika
malzeme olarak gayet güzel ve fonksiyonel bir ürün
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
askeri yeşil kasaya, orduda kullanılan üstten mandallı cephane kutusu görünümü verilmiş ve mandallara yan kapağı açmak için fonksiyonellik kazandırılmış. oldukça etkileyici ve alımlı durduğunu söylemek yanlış olmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Askeri yeşil renk bu kasaya iyi gitmiş. Üst kısımdaki taşımak için yapılan şeyler de hissiyatı güçlendiriyor. Çelik olmasından dolayı biraz ağırlık dezavantajı olmuş. Fakat fiyatta avantaj haline dönüşmemiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mute2323 6 yıl
iyiii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 6 yıl
Çok güzel bir kasa, mid tower olarak geçmesine rağmen iç hacmi çok geniş. Nerdeyse tüm cpu soğutucular, tüm ekran kartları sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Hem mid tower olsun, hem ferah olsun diyenler için yanında da corsair kalitesi ile birlikte çok iyi bir alternatif.

Ha 400R den görüntüsü dışında bir artısını görmedim. Bu segmentte favorim halen 400R.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amewrika 6 yıl
Ben tasarımı beğenmedim, çok kaba duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Unborn 6 yıl
kasa big tower fiyatina olmasaydi midtower'lar icerisinde belki dusunulebilirdi ama o kadar para verip neden bunu alsin ki insanlar onun yerine hafx falan alirlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Hele ki taşıma sapı hayatımda gördüğüm en saçma bir sap olmuş. Normalde kasa taşırken tek elle taşıma sapından tutup götürmeniz gerekir. Bunda taşıyabilmek için tek elle değil 2 elle tutmak gerekiyor. Dolayısıyla da kasayı önünüze alıp yürümek zorundasınız. O şekilde de anca tutup kaldırmaya yarar.
Hiç yapmasalar daha iyi olurmuş. Düğmelerini de beğenmedim ayrıca. Hele ki kırmızı düğme , evinde çocuk olanlar için "Ben burdayım, gel bana bas ki bilgisayar kapansın" der gibi olmuş...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
13:50
Corsair Carbide SPEC-06 RGB Kasa Detaylı İnceleme
5,1b izlenme · 2 ay
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11,1b izlenme · 3 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,8b izlenme · 4 ay
11:31
2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018
10,6b izlenme · 5 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
56:38
2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları
17b izlenme · 5 ay
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
15:05
Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar
7,8b izlenme · 3 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
10,8b izlenme · 4 ay
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,5b izlenme · 4 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim