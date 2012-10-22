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Corsair Vengeance C70 kasa video inceleme
6 yıl
26,2b
1
Kasa
67
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Corsair'in oyunculara yönelik ürünler sunduğu Vengeance serisinden C70 modeli test masamıza konuk oluyor.
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KaleyDeskop
6 yıl
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almayı düşünüyorum amma büyükmüş çoçuklara ev gibi gelir
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forum13
6 yıl
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az önce vatana gittim bu kasaya baktım gerçekten çok güzel kaba falan durmuyor.fan kontrol de olsaydı kesinlkle alırdım.500r okadar hoşuma gitmedi
1 Yanıt
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lyridder
6 yıl
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Haki güzel görünüyor.
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tanreall
6 yıl
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Haki olanı, çok beğendim, çok güzel olmuş. Türkiye'de satışı ne zaman başlayacak acaba.
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CoreXXX
6 yıl
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bu sabit disk bölümlerini kolayca çıkar tak yapmak için baya masraf yapıyorlardır bide vidasız montaj kasa içinde karmaşa yaratıyor bence halbuki bu kadar taşınabilir usb medyaların piyasada cirit atmasını hesaplayarak oraya standart bir vidalama yeri yapabilirler. ben pc deki hdd yi değişim dışında senede 1 kere bile sökmem . smken biri olsam bu 3-5 kere olur yani 2 vida olsa ne olur anlamıyorum. sürekli hdd taşıycaksam zaten usb vs. alırım
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Hasikomen
6 yıl
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İnanmayın
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Linar1an
6 yıl
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Asker yeşili özellikle harika
malzeme olarak gayet güzel ve fonksiyonel bir ürün
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alito
6 yıl
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askeri yeşil kasaya, orduda kullanılan üstten mandallı cephane kutusu görünümü verilmiş ve mandallara yan kapağı açmak için fonksiyonellik kazandırılmış. oldukça etkileyici ve alımlı durduğunu söylemek yanlış olmaz.
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JoeyBane
6 yıl
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Askeri yeşil renk bu kasaya iyi gitmiş. Üst kısımdaki taşımak için yapılan şeyler de hissiyatı güçlendiriyor. Çelik olmasından dolayı biraz ağırlık dezavantajı olmuş. Fakat fiyatta avantaj haline dönüşmemiş..
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mute2323
6 yıl
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iyiii
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MÜŞAVİR
6 yıl
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Çok güzel bir kasa, mid tower olarak geçmesine rağmen iç hacmi çok geniş. Nerdeyse tüm cpu soğutucular, tüm ekran kartları sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Hem mid tower olsun, hem ferah olsun diyenler için yanında da corsair kalitesi ile birlikte çok iyi bir alternatif.
Ha 400R den görüntüsü dışında bir artısını görmedim. Bu segmentte favorim halen 400R.
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amewrika
6 yıl
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Ben tasarımı beğenmedim, çok kaba duruyor.
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Unborn
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kasa big tower fiyatina olmasaydi midtower'lar icerisinde belki dusunulebilirdi ama o kadar para verip neden bunu alsin ki insanlar onun yerine hafx falan alirlar
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OverClocK1ng
6 yıl
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Hele ki taşıma sapı hayatımda gördüğüm en saçma bir sap olmuş. Normalde kasa taşırken tek elle taşıma sapından tutup götürmeniz gerekir. Bunda taşıyabilmek için tek elle değil 2 elle tutmak gerekiyor. Dolayısıyla da kasayı önünüze alıp yürümek zorundasınız. O şekilde de anca tutup kaldırmaya yarar.
Hiç yapmasalar daha iyi olurmuş. Düğmelerini de beğenmedim ayrıca. Hele ki kırmızı düğme , evinde çocuk olanlar için "Ben burdayım, gel bana bas ki bilgisayar kapansın" der gibi olmuş...
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Ha 400R den görüntüsü dışında bir artısını görmedim. Bu segmentte favorim halen 400R.
Hiç yapmasalar daha iyi olurmuş. Düğmelerini de beğenmedim ayrıca. Hele ki kırmızı düğme , evinde çocuk olanlar için "Ben burdayım, gel bana bas ki bilgisayar kapansın" der gibi olmuş...