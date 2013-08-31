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Corsair, oyunculara özel olarak hazırladığı yeni kulaklık ve klavye modellerini tanıttı

5 yıl
1,2b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Corsair, oyunculara özel olarak hazırladığı yeni kulaklık ve klavye modellerini tanıttı
Ürettiği birçok farklı donanım ürünü ile uzun yıllardır sektörde aktif olarak yer alan Corsair, Vengeance 2100 Dolby 7.1, Vengeance 1500 v2 Dolby 7.1, Vengeance 1400 Stereo, Raptor HS40 7.1 Surround ve Raptor HS30 Analog Gaming isimli beş yeni oyuncu kulaklığı ve ayrıca K30 isimli oyuncu klavyesini oyuncuların beğenisine sundu.
Şık tasarımları ile dikkat çeken kulaklık modellerinden Vengeance 2100 Dolby 7.1, kablosuz bir yapıda hazırlanmış durumda. 2.4GHz bağlantısı üzerinden 12 metre mesafe içerisinde kablosuz olarak kullanılabilen ve 10 saat kullanım ömrü sunabilen kulaklık, 50mm sürücüleri ile üst seviye ses kalitesi ortaya koyabiliyor ve teknik olarak 20Hz - 20kHz frekans tepki aralığı, 32 Ohms @ 1kHz empedans ve 105dB (+/-3dB) hassasiyet değerleri ile geliyor. Ayrıca üzerine bir adet mikrofon konumlandırılan Vengeance 2100 Dolby 7.1, Windows işletim sistemleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Tanıtılan modellerden Vengeance 1500 v2 Dolby 7.1, 3 metre uzunluğunda hazırlanan kablo ile çalışma gösterebiliyor. Teknik olarak 20Hz - 20kHz frekans tepki aralığı, 32 Ohms @ 1kHz empedans ve 95dB hassasiyet değerleri ile gelen kulaklık, aynı şekilde üzerinde bir adet mikrofon bulunduruyor ve Windows işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.
Corsair'in duyurduğu kulaklardan analog yapıda hazırlanan Vengeance 1400 Stereo 50mm,  Raptor HS30 ise 40mm sürücüler ile hazırlanmış. Teknik olarak 20Hz - 20kHz frekans tepki aralığı, 32 Ohms @ 1kHz empedans ve 95dB hassasiyet değerlerine sahip olarak üretilen kulaklıklar, diğer modellerde de olduğu gibi dahili mikrofonları ile oyunlar içerisinde sesli görüşme imkanı veriyorlar ve çift 3.5mm bağlantı ile gelen Raptor HS30 modeli, Windows yanında Mac sistemlerle de kullanılabiliyor. Raptor HS40 7.1 isimli kulaklık ise bilgisayarlar ile USB üzerinden iletişimi kuruyor. Teknik olarak 40mm sürücü ve 20Hz - 20kHz frekans tepki aralığı, 32 Ohms @ 1kHz empedans ve 95dB hassasiyet değerleri ile hazırlanan kulaklık, 2.7 metre kablo uzunluğuna sahip. 
 
Corsair, oyunculara özel olarak hazırladığı yeni kulaklık ve klavye modellerini tanıttı
Ayrıca ürün gamına K30 isimli yeni bir oyuncu klavyesi ekleyen firma, tam boyutta geliştirdiği klavyesinde kullanıcılara kırmızı renkli LED aydınlatma, çoklu tuş kullanımı sağlayan anti-ghosting desteği, 18 farklı programlanabilir tuş, farklı profiller için 36 KB dahili hafıza ve 7 adet multimedya tuşu gibi özellikler sunuyor. Windows tuşu olabilecek sorunlara karşı kapatılabilen K30, üzerinde kauçuk tuş altyapısı barındırıyor.
Corsair tarafından duyurulan donanım ürünlerinden Vengeance 2100 Dolby 7.1 149$, Vengeance 1500 v2 Dolby 7.1 99$, Vengeance 1400 Stereo 89$, Raptor HS40 59$, Raptor HS30 49$ ve son olarak Raptor K30 59$ fiyat etiketlileriyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyorlar.


http://www.thinkcomputers.org/corsair-unveils-new-gaming-headsets-gaming-keyboard-and-mouse-mats/ Yorum Yaz
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metebyr 5 yıl
acaba klavyenin led ışıkları her tuşun içinde 1 tane mi yoksa tuşların altında heryeri aydınlatan yapıda mı, çünkü tuşların altındaysa kenarlardan heryerden ışık yayılıyor. her tuşun içine gömülü olanlar çok daha şık. ayrıca 2-3 güne tt marka en ucuz ledliyi alıcam 150 lira (en ucuz sitede dolar 1,82 den işlem görüyor kampanyada) 59 dolardan çıkarsa ledli klavye olarak fiyatı da çok uygun olur
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Master_Evil 5 yıl
klavyede tasarım 0
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JoeyBane 5 yıl
Corsair oyuncuları düşünüyor. Sanırım bu da eski modeli gibi tuşları sökülüp tamamen temizlenebilen yapıdadır.
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TeufeL-07 5 yıl
Şu 50mm sürücülü kablosuz olanın tam modeli nedir acaba bilen biri cevaplarsa çok sevinirim ?
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bellair 5 yıl
ürünlerden resmen kalite akıyor
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Wadjet 5 yıl
Türkiye'de ne kadardan satışa sunulacak acaba kulaklıklar? Klavye pek ilgimi çekmedi..
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