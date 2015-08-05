Corsair ve Cherry'den sessiz mekanik klavye anahtarı

Donanım dünyasının yakında tanıdığı isimlerden Corsair ve Cherry, mekanik klavyelerin en büyük sorunlarından birisini azaltmak için birleşti ve yeni "sessiz" Cherry MX Red mekanik klavye anahtarını görücüye çıkarttı.

Bildiğiniz üzere mekanik klavyeler yüksek performansları yanında yüksek ses seviyeleri de ortaya koyuyor. Birçok oyuncu bu sese katlanmak zorunda kalırken, bazılarıysa katlanamadığı için performansa rağmen normal klavyelere dönmek zorunda kalıyor. Corsair ve Cherry'nin yeni Cherry MX Red mekanik klavye anahtarı ise buna çözüm getiriyor.

Gövdesine gömülü patentli bir gürültü azaltma teknolojisine sahip olan yeni Cherry MX Red, özel üretim mimarisinin de yardımıyla standart anahtarlara oranla %30 daha sessiz çalışma gösterebiliyor. Bu mimariyle Corsair'in RGB aydınlatma sistemine de engel olmayan anahtar, kendisine şuan için ilk olarak Corsair tarafından kısa süre önce Gamescom 2015 fuarında duyurulan STRAFE RGB Silent oyuncu klavyesi içerisinde yer buluyor.

Corsair STRAFE RGB Silent, Razer'ın Chroma aydınlatma sistemi gibi birden fazla rengi kullanabiliyor ve böylelikle oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor. İsteğe bağlı olarak rahatlıkla programlanabilen klavye, çıkartılabilir bir bilek dayama bölümüyle geliyor, sayısal tuş takımı taşıyor ve CUE Link yazılımı üzerinden farklı ayarlamalara izin veriyor. Klavyenin ayrıca "Silent" takısını taşımayan Cherry MX Red ya da Brown anahtarlar ile elde edilebilen standart bir versiyonu daha bulunuyor.

Corsair'in beğeni toplayan yeni oyuncu klavyesi STRAFE RGB Silent 160$ fiyat etiketiyle, standart versiyon ise 150$ fiyat etiketiyle Ekim ayında raflardaki yerini alıyor.

http://www.techpowerup.com/214950/corsair-evolves-gaming-arsenal-with-new-rgb-keyboards-mice-and-headsets.html