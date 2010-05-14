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Corsair, AMD Phenom II işlemcilerle ulaşılmış en yüksek bellek hızı rekorunu kırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, AMD Phenom II işlemcilerle ulaşılmış en yüksek bellek hızı rekorunu kırdı
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, AMD Phenom II işlemcilerle elde edilmiş, en yüksek çift kanal bellek hızına ulaşarak yeni bir dünya rekoruna imza attığını duyurdu. Bir süredir rekor odaklı çalışmalar yapan firma, Dominator GTX4 serisi ultra-yüksek performans odaklı bellek kitiyle gerçekleştirdiği çalışma kapsamında 2287.6MHz'e ulaştı.

AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisi ve Asus'un 890FX çipsetli Crosshair IV Formula anakartını kullanıldığı sistemde, işlemcinin yine bir Corsair ürünü olan Hydro serisi H50 soğutucusuyla serinletildiği, bellekler içinse AirFlow bellek fanlarının kullanıldığı açıklandı. Depolama sürücüsü olarak Corsair Nova V64 SSD'lerin eşlik ettiği sistemde ekran kartı olaraksa GeForce 6600GT kullanıldı.

Corsair, AMD Phenom II işlemcilerle ulaşılmış en yüksek bellek hızı rekorunu kırdı
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Corsair, AMD Phenom II işlemcilerle ulaşılmış en yüksek bellek hızı rekorunu kırdı
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The.Prodigyy 9 yıl
Ben daha geçen gün intel pentium g6950 ile Adata-plus cl-8 2200 mhz ramları 2450mhz e cıakrdım cl9 da:D
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Babblebabble 9 yıl









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syler23 9 yıl
intel bu teknolojiyi amd den çaldı zaten... intelin bi çok işlemcisinde dahili bellek kontrolcüsü yoktu... AMD hariç..
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KANUNI61 9 yıl
akin.ozsk
milletin ağzı torba deyil bağlayalım konuşuyor arkadaş işte bırak eğlensin kendi kendine kesin intel sistem almıştır
aldığı yerden bikac bişeyler sallamışlardır buna oda konuşuyor :))
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akin.ozsk 9 yıl

ReDComrade
14.05.2010 Saat: 11:03
ram ve işlemci performansının ölçüldüğü bir sistemde ekran kartının bir önemi olmaz;) AMD sistemlerden de ram konusunda fazla bir gelişme beklememek lazım AMD Intel gibi bellek kontrolcülerini çekirdeğe yerleştirmiyor bellekler konusunda intel in daha birçok teknolojisi var;)

Lütfen bilmeden yanlış yorumlar yapmayın. Ben kendimi bildim bileli AMD işlemcilerde bellek kontrolcüsü işlemci içerinde bulunmakta.İntel de ise i7 işlemcilerine kadar bu görevi küzey köprüsü üstlenmişti..
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resler 9 yıl
Gerilim ve akım dalgalanmalarını en az seviyede tutmak için böyle bir ekran kartı kullandıklarını düşünüyorum. Eğer ellerinde olsaydı PCI slotta S3 işlemcili ekran kartı bile kullanırlardı. :D
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sahafiec 9 yıl
...
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ReDComrade 9 yıl
ram ve işlemci performansının ölçüldüğü bir sistemde ekran kartının bir önemi olmaz;) AMD sistemlerden de ram konusunda fazla bir gelişme beklememek lazım AMD Intel gibi bellek kontrolcülerini çekirdeğe yerleştirmiyor bellekler konusunda intel in daha birçok teknolojisi var;)
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t3 9 yıl
2400mhz'de çalısan ram haberi yokmuydu? Yoksa benmi yanlıs hatırlıyorum.Simdi o ram AMD işlemcileriyle çalısmıyacakmı(O.C ile). Bide neden 6600GT kullanmıslar, özel bir nedeni yoktur sanırsam?
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burning-turning 9 yıl
O hızda gecikme süreleri vasatmış. Geçenki Corsair GTX4 serisiyle bu frekansta CL5 zamanlamalarıyla çıkılan skoru görmüştüm. Tabi ki skor amd tabanlı bir sistemde yapılmamıştı. Gerçi burada çıkılan frekans da amd için bir başka gelişme diyebiliriz
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