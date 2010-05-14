Corsair, AMD Phenom II işlemcilerle ulaşılmış en yüksek bellek hızı rekorunu kırdı

Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, AMD Phenom II işlemcilerle elde edilmiş, en yüksek çift kanal bellek hızına ulaşarak yeni bir dünya rekoruna imza attığını duyurdu. Bir süredir rekor odaklı çalışmalar yapan firma, Dominator GTX4 serisi ultra-yüksek performans odaklı bellek kitiyle gerçekleştirdiği çalışma kapsamında 2287.6MHz'e ulaştı.

AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisi ve Asus'un 890FX çipsetli Crosshair IV Formula anakartını kullanıldığı sistemde, işlemcinin yine bir Corsair ürünü olan Hydro serisi H50 soğutucusuyla serinletildiği, bellekler içinse AirFlow bellek fanlarının kullanıldığı açıklandı. Depolama sürücüsü olarak Corsair Nova V64 SSD'lerin eşlik ettiği sistemde ekran kartı olaraksa GeForce 6600GT kullanıldı.