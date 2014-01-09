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Corsair'dan yeni hepsi bir arada sıvı soğutma sistemi: Hydro H105

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,6b
1
22
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan yeni hepsi bir arada sıvı soğutma sistemi: Hydro H105
Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Corsair, yeni hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü Hydro H105'i duyurarak ürün gamını genişletiyor.
Intel tarafında LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD tarafında ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle uyumlu olarak kullanılabilen Hydro H105; 270 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde ve 38 mm kalınlığında alüminyum radyatörü beraberinde getiriyor. Hydro H100 ile karşılaştırma yapmak gerekirse radyatör kalınlığında 11 mm'lik bir artış söz konusu. Öte yandan Hydro H100'ün radyatörü 5 mm kadar daha uzun ve 2 mm kadar daha geniş. Corsair, radyatör kalınlığını 38 mm'ye çıkartarak Hydro H105'in soğutma performansını arttırmayı hedeflemiş.
Hydro H105, gördüğümüz kadarıyla Hydro H75 ile benzer pompa ve soğutma bloğu tasarımını paylaşıyor. İşlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde olan soğutma bloğu, bakırdan üretilmiş. Pompanın üzerindeki parçanın renginin gri, kırmızı veya mavi olarak değiştirilebilmesine olanak tanınmış. Böylece bilgisayar kasanızdaki diğer bileşenlerle (anakart, ekran kartı, bellek vs.) renk uyumu sağlayabiliyorsunuz. Küçük ancak güzel bir detay.
Hydro H105'in radyatörü Corsair'ın SP120L model numarasına sahip 120 mm'lik fanları tarafından serinletiliyor. Isıya duyarlı olan SP120L, ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 2.700 devir dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor. 2.700 devir / dakika hızında çalışırken 73 CFM performansında hava üfleyebilen bu fanlar, maksimum 37.7 dBA ses çıkarıyor.
Corsair, Hydro H105'i ABD'de 119.99$'dan satışa sunacak. Hydro H105 ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Corsair'dan yeni hepsi bir arada sıvı soğutma sistemi: Hydro H105

http://www.corsair.com/us/pressrelease/corsair-announces-hydro-series-h105-liquid-cpu-cooler Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Teksin06 5 yıl
bence gideri var...
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NewsTR 5 yıl
Biz kule soğutmaya devam edelim, sıvı soğutma işi zaten sistemini 24 saat çalıştıracaklar için.

Sıvı soğutma kuracaklar direk custom sıvı soğutma kursunlar hazır soğutmaların performansı iyi değil.[>:]
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silentsv 5 yıl
H100i,80i coolit yapıyor, H75, H90 ve H110 asetek yapıyor bununda asetek yaptı muhtemelern tasarım H75 ile aynı. coolit yaptıklarında pompa ses problemi olduğu söyleniyordu. Asetekin yaptıklarında bu sıkıntı mevcut değil. Bu sebeple kalınlaşan radyatör ve asetek yapmış olması itibari ile H100iden alınılabilitesi daha yüksek duruyor.
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IItwentysixII 5 yıl
Ne giderdi benim sisteme. Ula 2014 şimdiden başladın beni sömürmeye :D
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stagemasterone 5 yıl
119$ corsair fiyatı e tabiki burada daha fazla olacak ama h110 un pompa sisteminin h100i den daha iyi olduğunu söyleyenler var (zalmanın kini yapan firma yapıyormuş). Eğer bu söylenenler doğru ise pompa sisteminin h110 la aynı olması yorumların akabinde h105 in alınabilir olduğunu gösterir.
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Concerve 5 yıl
kule tipi hava soğutmadan farkı olmayan adı su soğutma ürünlerinin bir yenisi ve değişen pek bir şey yok cahil insanları söğüşlemeye devam tabiri caizse
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memoseler 5 yıl
H80 kullanıyorum. Fanları içeriye hava çekecek şekilde değilde dışarıya atacak şekilde kurdum ve fanlarin bir tanesini kasanın dışına Monte edip üstüne ızgara taktım... Şematize etmek gerekirse Kesinlikle böyle montajlayın arada 5 derece fark ediyor
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ssbrutality 5 yıl
Yuhh Fiyata Bak.
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