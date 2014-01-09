Corsair'dan yeni hepsi bir arada sıvı soğutma sistemi: Hydro H105

Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Corsair, yeni hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü Hydro H105'i duyurarak ürün gamını genişletiyor.

Intel tarafında LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD tarafında ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle uyumlu olarak kullanılabilen Hydro H105; 270 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde ve 38 mm kalınlığında alüminyum radyatörü beraberinde getiriyor. Hydro H100 ile karşılaştırma yapmak gerekirse radyatör kalınlığında 11 mm'lik bir artış söz konusu. Öte yandan Hydro H100'ün radyatörü 5 mm kadar daha uzun ve 2 mm kadar daha geniş. Corsair, radyatör kalınlığını 38 mm'ye çıkartarak Hydro H105'in soğutma performansını arttırmayı hedeflemiş.



Hydro H105, gördüğümüz kadarıyla Hydro H75 ile benzer pompa ve soğutma bloğu tasarımını paylaşıyor. İşlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde olan soğutma bloğu, bakırdan üretilmiş. Pompanın üzerindeki parçanın renginin gri, kırmızı veya mavi olarak değiştirilebilmesine olanak tanınmış. Böylece bilgisayar kasanızdaki diğer bileşenlerle (anakart, ekran kartı, bellek vs.) renk uyumu sağlayabiliyorsunuz. Küçük ancak güzel bir detay.

Hydro H105'in radyatörü Corsair'ın SP120L model numarasına sahip 120 mm'lik fanları tarafından serinletiliyor. Isıya duyarlı olan SP120L, ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 2.700 devir dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor. 2.700 devir / dakika hızında çalışırken 73 CFM performansında hava üfleyebilen bu fanlar, maksimum 37.7 dBA ses çıkarıyor.

Corsair, Hydro H105'i ABD'de 119.99$'dan satışa sunacak. Hydro H105 ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.corsair.com/us/pressrelease/corsair-announces-hydro-series-h105-liquid-cpu-cooler