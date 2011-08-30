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Corsair'den 180GB ve 240GB'lık Force serisi GT SSD

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
8
HDD / SSD
Shady
Haber Editörü
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Corsair'den 180GB ve 240GB'lık Force serisi GT SSD
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Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden Corsair, Force serisi GT katı hal sürücü ailesinin iki yeni üyesini duyurdu.

2.5 inç form faktörlük olan ve iki farklı kapasite seçeneği sunan (180GB ve 240GB) yeni SSD'ler, SATA 6.0 Gbps arayüzüne desteği ile 555 MB/s okuma ve 525 MB/s yazma hızı sunuyor. SandForce SF-2280 denetleyicisine sahip olan SSD'lerin mimarisi senkron MLC iken; depolama birimleri TRIM desteği, 2 milyon saat MTBF (oluşan hatalar arasında geçen süre) ve 85000 IOPS rastgele yazma performansı sunuyor.

Kutu içeriğinde 3.5 inç adaptörü de bulunan depolama birimlerinin satış fiyatları ise 379 dolar ve 489 dolar olarak belirlenmiş.

Corsair'den 180GB ve 240GB'lık Force serisi GT SSD
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umutarslan.com 8 yıl
St Batuhan
ya o kadar haber yapıyorsunuz lütfen ama lütfen artık güzel bir son durum incelemesini sunun bize, bunca zamandır fiyatlar düşmedi diyoruz da cidden performans çıtası bunca yükselmişken fiyatlar ne oldu biri bana tablo göstersin :( bu sektör su an ne duruma gidiyor acaba? o kadar maliyet varsa ve bu gidisle zerre ilerlemiyorsa acaba ileride ne olur en azından cıkarım yapalım da adım atalım :) ya bekleyip yüksek boyutlu ve performanslı alalım ucuza ya da direk alabiliyorsak dalalım güzel bir modelden ssd pazarına :)

bunların fiyatları pek düşecek gibi değil.sende benim gibi kenara her gün 1-2 tl at birikince alınır anca :)
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lTriviuml 8 yıl
ucuzlamaz bunlar umudu kestim

her gün 1tl atsak kenara 1,5-2 sene içinde bir ssd sahibi oluruz
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St Batuhan 8 yıl
ya o kadar haber yapıyorsunuz lütfen ama lütfen artık güzel bir son durum incelemesini sunun bize, bunca zamandır fiyatlar düşmedi diyoruz da cidden performans çıtası bunca yükselmişken fiyatlar ne oldu biri bana tablo göstersin :( bu sektör su an ne duruma gidiyor acaba? o kadar maliyet varsa ve bu gidisle zerre ilerlemiyorsa acaba ileride ne olur en azından cıkarım yapalım da adım atalım :) ya bekleyip yüksek boyutlu ve performanslı alalım ucuza ya da direk alabiliyorsak dalalım güzel bir modelden ssd pazarına :)
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vernoncougar 8 yıl
Bu ne hız? tek kelıme ıle muhtesem otesı, wındows buna 7.7 verır kafadan..
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veto1214 8 yıl
Turkiyeye 1milyardan girerler kdv dahil
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aspirin_00 8 yıl
haladaha çok pahalılar tahminin doğru çıkacak 2 3 sene en az beklememiz gerek yoksa
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Arranger. 8 yıl
Okuma - Yazma - Iops güzel. Fiyatlarda düşse daha güzel olacak.
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