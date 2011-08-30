Corsair'den 180GB ve 240GB'lık Force serisi GT SSD

Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden Corsair, Force serisi GT katı hal sürücü ailesinin iki yeni üyesini duyurdu.

2.5 inç form faktörlük olan ve iki farklı kapasite seçeneği sunan (180GB ve 240GB) yeni SSD'ler, SATA 6.0 Gbps arayüzüne desteği ile 555 MB/s okuma ve 525 MB/s yazma hızı sunuyor. SandForce SF-2280 denetleyicisine sahip olan SSD'lerin mimarisi senkron MLC iken; depolama birimleri TRIM desteği, 2 milyon saat MTBF (oluşan hatalar arasında geçen süre) ve 85000 IOPS rastgele yazma performansı sunuyor.

Kutu içeriğinde 3.5 inç adaptörü de bulunan depolama birimlerinin satış fiyatları ise 379 dolar ve 489 dolar olarak belirlenmiş.