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Corsair'den buz beyazı soğutucuya sahip yeni bellek kiti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,2b
1
11
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den buz beyazı soğutucuya sahip yeni bellek kiti
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Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan Corsair, Arctic White adını verdiği 8GB kapasiteli Vengeance LP bellek kitini duyurdu. Çift kanal formunda olan düşük profilli (yüksekliği 26.25mm) yeni bellek kiti, 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşuyor ve 1600MHz'de çalışıyor. 1.35v geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapan DDR3 kit, Arctic White olarak isimlendirilen buz beyazı soğutucularıyla farklı bir görünüm sergiliyor.
Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu olan yöneticisi Giovanni Sena açıklamasında, "En son ürünümüz olan Special Edition Arctic White Vengeance LP, sistem entegratörlerine ve oyun tutkunlarına düşük voltajlı sistemi albenisi olan tarz sahibi bir görünüm ile toplama olanağı sağlıyor." dedi. Corsair ömür boyu garanti ile lanse ettiği yeni bellek kitini, 89.99 dolar olarak belirlediği  yurt dışı satış fiyatıyla pazara sunuyor. 
Corsair'den buz beyazı soğutucuya sahip yeni bellek kiti
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alpa07 8 yıl
ANAKART ASUS PSP67 M PRO.
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met@lrock 8 yıl
Donaniminiz piskolojik olarak soğuyacak :)
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mundt 8 yıl met@lrock
met@lrock

Donaniminiz piskolojik olarak soğuyacak :)





olabilir bi denemek lazım
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Batuist 8 yıl
E zaten büyük ihtimal çin' dr.

iphoneda çinde üretiliyor
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl Batuist
Batuist

E zaten büyük ihtimal çin' dr.


iphoneda çinde üretiliyor




"ucuz çin yapımına benzemış" dediği için dedim. Çin' de yapılan ürün Alman malına benzeyecek hâli yok ya değil mi ? Ayrıca iphonun orada üretildğini biliyoruz
Çin' de üretilmeyen ne kaldı.
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Virinom 8 yıl
sogutucuyu sevmedım ucuz çin yapımına benzemış, onun yerıne ledlı genış kırmızı olsa kan kırmızısı

o işin fantezi boyutu ama soğutucu gerçekten tam bir fiyasko 1 liracılardaki plastiklere benziyor
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alito 8 yıl
zamanları iyi değil en azından cl8 filan olmalıydı. ama tabiki daha ucuz fiyatı
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Castiel 8 yıl
sogutucuyu sevmedım ucuz çin yapımına benzemış, onun yerıne ledlı genış kırmızı olsa kan kırmızısı
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl Castiel
Muse00

sogutucuyu sevmedım ucuz çin yapımına benzemış, onun yerıne ledlı genış kırmızı olsa kan kırmızısı


E zaten büyük ihtimal çin' dr.
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quzman 8 yıl
Maket gibi duruyor :)
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