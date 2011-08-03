Corsair'den buz beyazı soğutucuya sahip yeni bellek kiti

Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan Corsair, Arctic White adını verdiği 8GB kapasiteli Vengeance LP bellek kitini duyurdu. Çift kanal formunda olan düşük profilli (yüksekliği 26.25mm) yeni bellek kiti, 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşuyor ve 1600MHz'de çalışıyor. 1.35v geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapan DDR3 kit, Arctic White olarak isimlendirilen buz beyazı soğutucularıyla farklı bir görünüm sergiliyor.

Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu olan yöneticisi Giovanni Sena açıklamasında, "En son ürünümüz olan Special Edition Arctic White Vengeance LP, sistem entegratörlerine ve oyun tutkunlarına düşük voltajlı sistemi albenisi olan tarz sahibi bir görünüm ile toplama olanağı sağlıyor." dedi. Corsair ömür boyu garanti ile lanse ettiği yeni bellek kitini, 89.99 dolar olarak belirlediği yurt dışı satış fiyatıyla pazara sunuyor.