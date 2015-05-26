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Cortana, Eurovision şarkı yarışması kazananını doğru tahmin etti

4 yıl
4b
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33
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Cortana, Eurovision şarkı yarışması kazananını doğru tahmin etti
 
Global anlamda ses getiren yarışmaları tahmin ettirmek günümüzde oldukça popüler bir hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz dönemlerde Dünya Kupası maçlarını doğru tahmin eden ahtapot Paul ile başlayan bu trende teknoloji de kısa süre içinde el attı. Özellikle Microsoft'un geliştirdiği kişisel asistan Cortana bu konuda başı çekiyor.
Cortana geçtiğimiz dönemlerde 24 kategoriden oluşan Oscar ödüllerinde 20 ödülün sahibini tahmin ederek yüksek bir başarı elde etmişti. Microsoft'un kişisel  asistanı bu kez ise benzer bir başarıyı Eurovision şarkı yarışmasında gösterdi. Kullanıcılardan direk olarak gelen Eurovision'un kazananı kim olur? sorusuna doğru tahminde bulunan yazılım, ilk üç sıralamayı doğru bilmeyi başardı. 
Adeta bir trend haline gelen Cortana'nın tahminleri bir çok internet kullanıcısı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başarılı tahminler yapan sanal asistanın ilerleyen dönemlerde bu başarısını nereye taşıyacağı merak konusu. 

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AktifProje 4 yıl en beğenilen
İddaa kuponu yapıyor mu?
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NeroWin 4 yıl
Microsoft ileride şöyle bir reklam yapabilir. "Bir telefon çok iyi fotoğraf çekebilir, çok güzel bir hoparlörü veya ekrana da sahip olabilir. Ama Microsoft bunların hiç biri ile uğraşmıyor. Microsoft düşüncelerin ve hesaplamaların ötesini düşünüyor. Microsoft size şans oyunlarında milyon dolarlar kazandırmaya çalışıyor. Yalnızca tükettiğiniz ve her sene değiştirmeye zorlandığınız bir tenekeye mi, yoksa şans oyunlarında sürekli para kazandıracak sihirli bir kutuya mı sahip olmak istersiniz? Kararı siz veri!"
Microsoft ileride şöyle bir reklam yapabilir. "Bir telefon çok iyi fotoğraf çekebilir, çok güzel bir hoparlörü veya ekrana da sahip olabilir. Ama Microsoft bun...
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Basteryus 4 yıl
Bu Cortana'da asistan mı medyum mu iyice karıştı
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2 Avatar Avatar
rucuer20002 3 yıl
Türkiyede iddaa oynatırlar
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St Batuhan 3 yıl
Çok yakında kendimizle ilgili de soru soracak hale geliriz, ben şimdiden sorularımı hazırlıyorum zaten. En başta zengin olacak mıyım sorusu geliyor :D Tabii maddi değil manevi zenginliği soracağım ve şaşırıp kalacak :)
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beyinsis 4 yıl Okisht
Cortana tahmin etmez. Server ne derse onu söyler. Demek ki güzel bir anket yapmışlar ve sonucunu cortana serverlarına yüklemişler.
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infom@n 4 yıl beyinsis
beyinsis

Cortana tahmin etmez. Server ne derse onu söyler. Demek ki güzel bir anket yapmışlar ve sonucunu cortana serverlarına yüklemişler.

Bi yere kadar haklısın ama Cortana'nın nasıl çalıştığını azıcık öğren sayın beyinsis
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CoreXXX 4 yıl
Cortananın yapay zekasının çok daha iyi olduğunu okudum ne kadar doğru acaba.windows 10 ile türkce desteğide gelecekmiş. bi denesek şunu
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Bonafide 4 yıl
Eurovision mu varmış
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Neyinkafasi 4 yıl
Cortana ekonomi tahminlerini ,rothschildlerden david rothschildden alıyor.yani bunun içinde mutlaka microsoft bi yerlerde birini bulmuştur.pazarlama stratejisi.Yani tahminleri telefonunuzun über üstün zekalı yapay kısmı değil gerçek kişiler yapıyor.
Ayrıca haber içeriğinin bu yazdıklarımı düşünürseniz yalan olduğunu, microsoftun başarıya ulaştığını anlayacaksınız.
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x-calibur 4 yıl
Tam yav he he lik bir haber.




Aslansın Cortana, süpersin hemen cep telefonlarımıza CORTANA yükleyelim


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1BilimAdamı 4 yıl
Türkçeleşmesi konusunda acaba microsoftun herhangi bir girişimi var mı?
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Whippoorwill 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Türkçeleşmesi konusunda acaba microsoftun herhangi bir girişimi var mı?

Bu konuda bir istek sayfası vardı ve Türkçe açık ara öndeydi.
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GenkaNuan 4 yıl
Kaynak?
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Okisht 4 yıl GenkaNuan
firefoxos
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Merhaba, mobilde oldugum icin kaynagi atamiyorum ancak ingilizce terimler ile arama yaparak bir cok kaynaga ulasabilirsiniz

fnews.com/...
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halitozbasli 4 yıl
AktifProje
İddaa kuponu yapıyor mu?

Tam onu soracaktım :)
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emir kustirika 4 yıl
UltimateEchelon
Gelecek skynet

skynet benzeri bir teknolojiyi hep google dan beklerdim demek bu işler böyle oluyor bakalım bir İA (yapay zeka) hangi dev firmanın ürünü olcak
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minimalistKolomen 4 yıl emir kustirika
emir kustirika
UltimateEchelon
Gelecek skynet

skynet benzeri bir teknolojiyi hep google dan beklerdim demek bu işler böyle oluyor bakalım bir İA (yapay zeka) hangi dev firmanın ürünü olcak

İbm nin geliştirdiği var hocam bi oyuncak firmasının ürünlerinde yer alacak şu aşamada iyi forumlar..
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