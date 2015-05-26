Cortana, Eurovision şarkı yarışması kazananını doğru tahmin etti

Global anlamda ses getiren yarışmaları tahmin ettirmek günümüzde oldukça popüler bir hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz dönemlerde Dünya Kupası maçlarını doğru tahmin eden ahtapot Paul ile başlayan bu trende teknoloji de kısa süre içinde el attı. Özellikle Microsoft'un geliştirdiği kişisel asistan Cortana bu konuda başı çekiyor.

Cortana geçtiğimiz dönemlerde 24 kategoriden oluşan Oscar ödüllerinde 20 ödülün sahibini tahmin ederek yüksek bir başarı elde etmişti. Microsoft'un kişisel asistanı bu kez ise benzer bir başarıyı Eurovision şarkı yarışmasında gösterdi. Kullanıcılardan direk olarak gelen Eurovision'un kazananı kim olur? sorusuna doğru tahminde bulunan yazılım, ilk üç sıralamayı doğru bilmeyi başardı.

Adeta bir trend haline gelen Cortana'nın tahminleri bir çok internet kullanıcısı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başarılı tahminler yapan sanal asistanın ilerleyen dönemlerde bu başarısını nereye taşıyacağı merak konusu.