Cortana, Eurovision şarkı yarışması kazananını doğru tahmin etti

Global anlamda ses getiren yarışmaları tahmin ettirmek günümüzde oldukça popüler bir hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz dönemlerde Dünya Kupası maçlarını doğru tahmin eden ahtapot Paul ile başlayan bu trende teknoloji de kısa süre içinde el attı. Özellikle Microsoft'un geliştirdiği kişisel asistan Cortana bu konuda başı çekiyor.
Cortana geçtiğimiz dönemlerde 24 kategoriden oluşan Oscar ödüllerinde 20 ödülün sahibini tahmin ederek yüksek bir başarı elde etmişti. Microsoft'un kişisel asistanı bu kez ise benzer bir başarıyı Eurovision şarkı yarışmasında gösterdi. Kullanıcılardan direk olarak gelen Eurovision'un kazananı kim olur? sorusuna doğru tahminde bulunan yazılım, ilk üç sıralamayı doğru bilmeyi başardı.
Adeta bir trend haline gelen Cortana'nın tahminleri bir çok internet kullanıcısı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başarılı tahminler yapan sanal asistanın ilerleyen dönemlerde bu başarısını nereye taşıyacağı merak konusu.
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Bi yere kadar haklısın ama Cortana'nın nasıl çalıştığını azıcık öğren sayın beyinsis
Ayrıca haber içeriğinin bu yazdıklarımı düşünürseniz yalan olduğunu, microsoftun başarıya ulaştığını anlayacaksınız.
Aslansın Cortana, süpersin hemen cep telefonlarımıza CORTANA yükleyelim
Bu konuda bir istek sayfası vardı ve Türkçe açık ara öndeydi.
Merhaba, mobilde oldugum icin kaynagi atamiyorum ancak ingilizce terimler ile arama yaparak bir cok kaynaga ulasabilirsiniz
fnews.com/...
Tam onu soracaktım :)
skynet benzeri bir teknolojiyi hep google dan beklerdim demek bu işler böyle oluyor bakalım bir İA (yapay zeka) hangi dev firmanın ürünü olcak
İbm nin geliştirdiği var hocam bi oyuncak firmasının ürünlerinde yer alacak şu aşamada iyi forumlar..
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