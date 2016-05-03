Craig Wright, Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu açıkladı

2009 yılında kullanılmaya başlanan sanal para birimi Bitcoin, yıllar içinde kullanım alanlarını genişletti ve günümüzde yaygın olarak kullanılan bir ödeme sistemi haline geldi. Bugüne kadar Bitcoin hakkında belki de en çok merak edilen konu ise, hızla yayılan bu sanal para birimini kimin icat ettiğiydi. Bitcoin'in Satoshi Nakamoto kod adını kullanan yaratıcısı, bugüne kadar gizemini koruyordu.

Birçok dergi ve gazetenin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için yıllardır uğraştığı Satoshi Nakatomo'nun gerçekte kim olduğu ile ilgili çeşitli teoriler vardı. Bu teorilerden biri de Bitcoin'in mucidinin Dr. Craig Wright adlı Avustralyalı bir girişimci olduğu yönündeydi. Geçtiğimiz yıldan beri çeşitli dergi ve internet sitelerinin yakın takibinde olan Wright, sonunda konu hakkındaki sessizliğini bozdu ve Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu kabul etti.

BBC, Esquire ve Economist'ten basın mensupları ile bir araya gelen Craig Wright, Bitcoin'in mucidi olduğunu açıkladı ve bu iddiasını destekleyecek çeşitli kanıtları gazeteciler ile paylaştı. Wright iddialarını kanıtlamak için Bitcoin'in yaratıcısın ait olduğu bilinen Bitcoin paralarını kullandı. Ayrıca Bitcoin topluluğunun önde gelen isimleri de Wright'in Bitcoin'in mucidi olduğunu doğruladılar.

http://www.bbc.com/news/technology-36168863