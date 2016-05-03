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Craig Wright, Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu açıkladı

Bitcoin'in yıllardır gizemini koruyan mucidi sonunda gerçek kimliğini açıkladı. Avustralyalı girişimci Craig Wright, popüler sanal para biriminin yaratıcısı olduğunu açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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 2009 yılında kullanılmaya başlanan sanal para birimi Bitcoin, yıllar içinde kullanım alanlarını genişletti ve günümüzde yaygın olarak kullanılan bir ödeme sistemi haline geldi. Bugüne kadar Bitcoin hakkında belki de en çok merak edilen konu ise, hızla yayılan bu sanal para birimini kimin icat ettiğiydi. Bitcoin'in Satoshi Nakamoto kod adını kullanan yaratıcısı, bugüne kadar gizemini koruyordu.
 Birçok dergi ve gazetenin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için yıllardır uğraştığı Satoshi Nakatomo'nun gerçekte kim olduğu ile ilgili çeşitli teoriler vardı. Bu teorilerden biri de Bitcoin'in mucidinin Dr. Craig Wright adlı Avustralyalı bir girişimci olduğu yönündeydi. Geçtiğimiz yıldan beri çeşitli dergi ve internet sitelerinin yakın takibinde olan Wright, sonunda konu hakkındaki sessizliğini bozdu ve Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu kabul etti.
 BBC, Esquire ve Economist'ten basın mensupları ile bir araya gelen Craig Wright, Bitcoin'in mucidi olduğunu açıkladı ve bu iddiasını destekleyecek çeşitli kanıtları gazeteciler ile paylaştı. Wright iddialarını kanıtlamak için Bitcoin'in yaratıcısın ait olduğu bilinen Bitcoin paralarını kullandı. Ayrıca Bitcoin topluluğunun önde gelen isimleri de Wright'in Bitcoin'in mucidi olduğunu doğruladılar.

http://www.bbc.com/news/technology-36168863 Yorum Yaz
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IFollowYou 3 yıl en beğenilen
Pi
Gecen deepwebi kurcaladim. Baktim oradaki para birimi bitcoinmis. Ve soyle soyleyeyim. Bizim kulandigimiz internetin %10luk bir kismi. Diger kalan %90lik kismi deep web. Ne para kiriyorlar simdi bi dusunebildiniz mi?

bu dogru degil, sansasyon yaratma amacli soylenmis seylerdir bunlar. boyle bir seyin olmasi fiziksel acidan da mumkun degil. bu kadar data merkezi sadece %10'u kapsiyorsa geri kalan bu %90'in kullandigi data merkezleri nerede? DW butun internetin %1'i bile olamayacak kadar kucuktur. DW hakkinda internette dolasan cogu sey tamamen uydurmadir.
PiGecen deepwebi kurcaladim. Baktim oradaki para birimi bitcoinmis. Ve soyle soyleyeyim. Bizim kulandigimiz internetin %10luk bir kismi. Diger ...
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Yanıtla +7
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Rubisco 3 yıl
Adamın yaptığı, üzerinde Satoshi yazan peçeteye imza atıp, Ben Satoshiyim bu da imzam demekten çok da farklı değil.
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IFollowYou 3 yıl en beğenilen
Pi
Gecen deepwebi kurcaladim. Baktim oradaki para birimi bitcoinmis. Ve soyle soyleyeyim. Bizim kulandigimiz internetin %10luk bir kismi. Diger kalan %90lik kismi deep web. Ne para kiriyorlar simdi bi dusunebildiniz mi?

bu dogru degil, sansasyon yaratma amacli soylenmis seylerdir bunlar. boyle bir seyin olmasi fiziksel acidan da mumkun degil. bu kadar data merkezi sadece %10'u kapsiyorsa geri kalan bu %90'in kullandigi data merkezleri nerede? DW butun internetin %1'i bile olamayacak kadar kucuktur. DW hakkinda internette dolasan cogu sey tamamen uydurmadir.
Yanıtla +7
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Pi 3 yıl
Gecen deepwebi kurcaladim. Baktim oradaki para birimi bitcoinmis. Ve soyle soyleyeyim. Bizim kulandigimiz internetin %10luk bir kismi. Diger kalan %90lik kismi deep web. Ne para kiriyorlar simdi bi dusunebildiniz mi?
Yanıtla +1
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V4LKyR 3 yıl
Şöyle sağlam bir Bitcoin kazısı nasıl yaparız?
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dumprep 3 yıl
Yalan.
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asosyal mühendis 3 yıl
iyi

Bana ne yaw

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seref35 3 yıl
FatihAsl
omorfiwww.btcturk.com dan alıp satabilirsin arkadasım.
Ben bitcoin alıp satmaktan bahsetmiyorum. ödemeyi bitcoin ile yapabileceğim satış mağzası varmı. onu merek ettim

Steam destekliyor
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FatihAsl 3 yıl
omorfi
www.btcturk.com dan alıp satabilirsin arkadasım.

Ben bitcoin alıp satmaktan bahsetmiyorum. ödemeyi bitcoin ile yapabileceğim satış mağzası varmı. onu merek ettim
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omorfi 3 yıl
www.btcturk.com dan alıp satabilirsin arkadasım.
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FatihAsl 3 yıl
Türkiye'de Bitcoin ile ürün satışı yapan firma var mı. bu konuda bilgisi olan varmı
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