CreateBook ile Windows 8'de hızlı e-kitaplar hazırlayın





Son dönemde e-kitap trendinin hızlı yükselişi ve mobil cihazlardan da e-kitap okuma alışkanlığındaki artış, farklı uygulamaların doğmasına nedne oluyor.





CreateBook uygulaması da Windows 8 için her yaştan kullanıcının kolaylıkla e-kitap hazırlayabilmesine olanak tanıyor.





Kullanıcılar kitaplarına metin, resim, video ve ses ekleyerek tamamlayabiliyor. Daha sonra bu e-kitapları sosyal ağlarda paylaşabiliyor. Ticari amaçtan çok kişisel kullanıma yönelik olarak geliştirilen uygulama 16 Mart tarihine kadar ücretsiz.



