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CreateBook ile Windows 8'de hızlı e-kitaplar hazırlayın

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
14,4b
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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CreateBook ile Windows 8'de hızlı e-kitaplar hazırlayın

Son dönemde e-kitap trendinin hızlı yükselişi ve mobil cihazlardan da e-kitap okuma alışkanlığındaki artış, farklı uygulamaların doğmasına nedne oluyor.

CreateBook uygulaması da Windows 8 için her yaştan kullanıcının kolaylıkla e-kitap hazırlayabilmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar kitaplarına metin, resim, video ve ses ekleyerek tamamlayabiliyor. Daha sonra bu e-kitapları sosyal ağlarda paylaşabiliyor. Ticari amaçtan çok kişisel kullanıma yönelik olarak geliştirilen uygulama 16 Mart tarihine kadar ücretsiz. 


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xaimwadi 5 yıl
ben meraklısıym aslında yarın ilk iş programı kurmak.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
İyi düşünülmüş bir program. Bakalım kullanan olacak mı? :)
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Balawitz 5 yıl
8 için değil 8.1 için
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