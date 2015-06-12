Creative, Sound Blaster FRee adını verdiği yeni portatif hoparlörünü duyurdu

Ses teknolojileri noktasında uzun yıllardır çalışmaları devam eden Creative, ürün gamına Sound Blaster FRee isimli portatif hoparlör modelini eklediğini duyurdu.

İki adet neodymium sürücüsüyle 360 derece ses deneyimi ortaya koyan Creative Sound Blaster FRee, IP4 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı ortaya koyuyor ve ilginç olarak aşağıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere bisiklet suluklarının konumlandırıldığı noktada dahi taşınabiliyor.

Akıllı cihazlarla Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden iletişim kuran ve istenirse 32GB'a kadar destek verilen microSD hafıza kartlarıyla dahili olarak müzik keyfi de yaşatabilen Sound Blaster FRee, oldukça yüksek ses kalitesi ortaya koyarken, 10 saate varan batarya ömrüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.





USB portu üzerinden Windows ya da OSX işletim sistemli bilgisayarla kablo bağlantısı kurtabilen taşınabilir hoparlör modeli, müzik yanında HD kalitesinde telefon görüşmelerine de imkan tanıyor ve siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Creative'in yeni ürünü Sound Blaster FRee, önümüzdeki ay 150$ fiyat etiketiye satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/mobile/213418/creative-announces-sound-blaster-free-portable-bluetooth-speaker.html