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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Creative, Sound Blaster FRee adını verdiği yeni portatif hoparlörünü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Creative, Sound Blaster FRee adını verdiği yeni portatif hoparlörünü duyurdu

Ses teknolojileri noktasında uzun yıllardır çalışmaları devam eden Creative, ürün gamına Sound Blaster FRee isimli portatif hoparlör modelini eklediğini duyurdu.
İki adet neodymium sürücüsüyle 360 derece ses deneyimi ortaya koyan Creative Sound Blaster FRee, IP4 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı ortaya koyuyor ve ilginç olarak aşağıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere bisiklet suluklarının konumlandırıldığı noktada dahi taşınabiliyor.
Akıllı cihazlarla Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden iletişim kuran ve istenirse 32GB'a kadar destek verilen microSD hafıza kartlarıyla dahili olarak müzik keyfi de yaşatabilen Sound Blaster FRee, oldukça yüksek ses kalitesi ortaya koyarken, 10 saate varan batarya ömrüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

USB portu üzerinden Windows ya da OSX işletim sistemli bilgisayarla kablo bağlantısı kurtabilen taşınabilir hoparlör modeli, müzik yanında HD kalitesinde telefon görüşmelerine de imkan tanıyor ve siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.
Creative'in yeni ürünü Sound Blaster FRee, önümüzdeki ay 150$ fiyat etiketiye satışa çıkıyor.
Creative, Sound Blaster FRee adını verdiği yeni portatif hoparlörünü duyurdu
 

http://www.techpowerup.com/mobile/213418/creative-announces-sound-blaster-free-portable-bluetooth-speaker.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karakaya_o 4 yıl
Güzel ürün gibi duruyor tasarımı, özellikleriyle fiyatı hariç kitlesine cazip gelecektir ama yeni bi s750, g500, thx550 haberleri istiyoruz artık. Asıl creative markası o. Ses sistemi alacağım, creative'e bakmaz oldum artık. Son 5 yıldır kendi marka değerini bayağı düşürdü. Görüşüm kendimcedir.
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doctor_bey 4 yıl
Ürün çok güzel, ama fiyatı değil
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arel.gr 4 yıl
gece yatinca boy boy $ kesiyoruz.
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WarSaw 4 yıl
benzine gene zam geldi 4.8tl
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mentor23 4 yıl WarSaw
WarSaw
benzine gene zam geldi 4.8tl

Bişey olmaz seçimden önce 2 lira falan yapacağız diyorlardı.emekli maaşları da artacaktı hükümet kurup sözlerini tutmalarını bekliyoruz önlerinde engel yok artık

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