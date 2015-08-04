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Creative Sound Blaster Roar ikinci sürümüyle daha hafif, daha ufak

3 yıl
2,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Creative Sound Blaster Roar ikinci sürümüyle daha hafif, daha ufak
 
Bugün önemli duyurulara imza atan Creative, uzun zamandır piyasada yer alan Sound Blaster Roar isimli kablosuz hoparlör modelini de yeniledi.
Sound Blaster Roar 2 ismiyle hazırlanan yeni model, ilk versiyondan %20 daha ufak ve %10 daha hafif olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede taşınabilirlik seviyesi arttırılan kablosuz hoparlör, üzerinde fiziksel tuşların yer aldığı şık bir gövde tasarımıyla geliyor ve Creative'nin verdiği bilgilere göre 6000 mAh lityum-iyon bataryasıyla 8 saat kullanım süresi sunabiliyor. Bu batarya ayrıca akıllı telefon ve tabletleri şarj etmek için de kullanılabiliyor.
Akıllı telefonlara NFC ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden bağlanan ve dahili mikrofon birimiyle telefon görüşmeleri ya da telekonferanslar için de kullanılabilen Sound Blaster Roar 2, taşıdığı 5 adet sürücüsüyle de oldukça yüksek bir ses kalitesi sunabiliyor. Micro SD hafıza kartları üzerinden müzik çalma gibi faydalı bir özelliği beraberinde getiren hoparlör, ilginç olarak hafıza kartına ses kaydı da gerçekleştirebiliyor.
Creative Sound Blaster Roar, 200$ fiyat etiketiye yetkili satıcılardan elde edilebiliyor.

http://www.techpowerup.com/214912/creative-announces-sound-blaster-roar-2-wireless-speaker.html Yorum Yaz
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