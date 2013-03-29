Creative, T3150 2.1 Bluetooth destekli hoparlör sistemini duyurdu

Ürettiği başarılı ses ürünleri ve teknolojileri ile ülkemizde de çok iyi tanınan firmalardan olan Creative, yeni geliştirdiği 2.1 hoparlör sistemini kullanıcılara tanıttı.

Creative tarafından geliştirilen ve T3150 ismine olan hoparlör modeli, 2.1 yapıda hazırlanmış durumda. Bluetooth 2.1 teknolojisi ile Mac, Windows, Android ve iOS sistemler ile kablosuz olarak 10 metre mesafeye kadar kullanılabilen model, ayrıca beraberinde gelen kablolu kumanda ile kontrol edilebiliyor. Beraberinde 2 adet uydu ve 1 adet subwoofer ile gelen hoparlör sistemi, Creative Image Focusing Plate teknolojisi sayesinde başarılı ses ve ton dengesi sağlanmasına imkan sağlarken, yüksek ses ile berrak ses çıkışını sürdürebiliyor.

Uyduları 7.5x15.9cm ve subwoofer 18.5x22.5x19cm boyutlara sahip olan Creative T3150 hakkında daha fazla teknik detay yer almasa da, Nisan ayında 63$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.

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