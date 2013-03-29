Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Creative, T3150 2.1 Bluetooth destekli hoparlör sistemini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,9b
1
8
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Creative, T3150 2.1 Bluetooth destekli hoparlör sistemini duyurdu
Ürettiği başarılı ses ürünleri ve teknolojileri ile ülkemizde de çok iyi tanınan firmalardan olan Creative, yeni geliştirdiği 2.1 hoparlör sistemini kullanıcılara tanıttı.
Creative tarafından geliştirilen ve T3150 ismine olan hoparlör modeli, 2.1 yapıda hazırlanmış durumda. Bluetooth 2.1 teknolojisi ile Mac, Windows, Android ve iOS sistemler ile kablosuz olarak 10 metre mesafeye kadar kullanılabilen model, ayrıca beraberinde gelen kablolu kumanda ile kontrol edilebiliyor. Beraberinde 2 adet uydu ve 1 adet subwoofer ile gelen hoparlör sistemi, Creative Image Focusing Plate teknolojisi sayesinde başarılı ses ve ton dengesi sağlanmasına imkan sağlarken, yüksek ses ile berrak ses çıkışını sürdürebiliyor.
Uyduları 7.5x15.9cm ve subwoofer 18.5x22.5x19cm boyutlara sahip olan Creative T3150 hakkında daha fazla teknik detay yer almasa da, Nisan ayında 63$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.  

http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://jp.creative.com/corporate/pressroom/releases/welcome.asp%3Fpid%3D13349 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ttttg 6 yıl
Selam,
Creative 2+1 ses sistemi aldım henüz garantisi bile bitmedi fakat ben içini açtığım için garanti dolmuş oldu. Sorumun gece sessiz ortamda hoparlörden uğultu şeklinde ses geliyor. Ben trafonun iyi verniklenmediğini düşündüm ve trafoyu sökerek tekrar vernikledim fakat sorun gitmedi halen devam ediyor. Sorunu nasıl giderebileceğim hakkında bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlar varımdır acaba?
Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LokmanHekim 6 yıl
Gereksiz bir ürün olmuş.Logitech BT adaptörünü bütün 2.1 hoparlörlerde kullanabiliyoruz.Performansı gayet iyi.Böyle bir imkan varken gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 6 yıl
63$ Pahalımı Sanki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atalayalper 6 yıl
Yıllardır aynı zırva hoparlörlerin sağına soluna bir özellik ekleyip ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyuyorlar... Hani yerseler mantığı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TempleJoker 6 yıl
alınabilir bir alet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 6 yıl
Bluetooth'un çoklu ses sistemlerine gelmesi güzel bir gelişme.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boox 6 yıl
güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capoeira_GS 6 yıl
t6160'ın 2.1 ve bluetoothlu versiyonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Mesir macunu gibi yararlı" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim