Creative, kablosuz yapıda hazırladığı üç yeni T-Serisi kablosuz hoparlör sistemini duyurdu

Hazırladığı es kartları, kulaklıklar, hoparlör sistemleri ve klavyeler gibi birçok farklı ürün ile donanım sektöründe uzun yıllardır aktif olarak bulunan Creative, kablosuz yapıda hazırladığı T-Serisi T30, T15 ve T4 isimli üç yeni kablosuz hoparlör sistemini duyurdu.

IFA 2013 fuarı kapsamında tanıtılan hoparlör sistemleri, özellikle kablosuz bağlantı destekleri ile öne çıkıyorlar. Ortak olarak üç hoparlör modelini de Bluetooth 3.0 teknolojisi ile donatan Creative, ayrıca T4 ve T30 üzerine NFC teknolojisi de konumlandırmış. Bu sayede akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri üzerinden müzik aktarımı konusunda sorun yaşamayan ürünlerden T4, 2.1 yapıda çift uydu ve bir adet subwoofer ile hazırlanmış. Ayrıca kablosuz kumanda ve kablolu masa kontrol ünitesiyle gelen model, özel bağlantı yuvaları ile ses kartlarına ya da yüksek çözünürlüklü HD televizyonlara bağlanabiliyor ve firmanın SLAM (Creative Symmetrically Loaded Acoustic Module) isimli teknolojisiyle belirtildiği üzere üst seviye ses kalitesi ortaya koyabiliyor. 2.0 formunda gelen T30 ve T15 modelleri üzerinde iki sürücülü bir tasarım kullanan firma, T30'un sağ hoparlörü üzerine üç farklı ses ayar tekerleği, açma/kapatma butonu ve kulaklık girişi, T15 üzerine ise iki farklı ses ayar tekerleği ve açma/kapatma butonu konumlandırmış durumda. BasXPort teknolojisi ile yüksek kaliteli bas ortaya koyabilen T30 ve T15, tasarımsal olarak da oldukça şık görünüyorlar.

Creative tarafından hazırlanan kablosuz hoparlör modellerinden T4, 299$, T30 129$ ve son olarak T15 69$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyor.









http://www.techpowerup.com/190145/creative-introduces-all-new-signature-t-series-wireless-speaker-systems.html