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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Creative, kablosuz yapıda hazırladığı üç yeni T-Serisi kablosuz hoparlör sistemini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Creative, kablosuz yapıda hazırladığı üç yeni T-Serisi kablosuz hoparlör sistemini duyurdu
Hazırladığı es kartları, kulaklıklar, hoparlör sistemleri ve klavyeler gibi birçok farklı ürün ile donanım sektöründe uzun yıllardır aktif olarak bulunan Creative, kablosuz yapıda hazırladığı T-Serisi T30, T15 ve T4 isimli üç yeni kablosuz hoparlör sistemini duyurdu.
IFA 2013 fuarı kapsamında tanıtılan hoparlör sistemleri, özellikle kablosuz bağlantı destekleri ile öne çıkıyorlar. Ortak olarak üç hoparlör modelini de Bluetooth 3.0 teknolojisi ile donatan Creative, ayrıca T4 ve T30 üzerine NFC teknolojisi de konumlandırmış. Bu sayede akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri üzerinden müzik aktarımı konusunda sorun yaşamayan ürünlerden T4, 2.1 yapıda çift uydu ve bir adet subwoofer ile hazırlanmış. Ayrıca kablosuz kumanda ve kablolu masa kontrol ünitesiyle gelen model, özel bağlantı yuvaları ile ses kartlarına ya da yüksek çözünürlüklü HD televizyonlara bağlanabiliyor ve firmanın SLAM (Creative Symmetrically Loaded Acoustic Module) isimli teknolojisiyle belirtildiği üzere üst seviye ses kalitesi ortaya koyabiliyor. 2.0 formunda gelen T30 ve T15 modelleri üzerinde iki sürücülü bir tasarım kullanan firma, T30'un sağ hoparlörü üzerine üç farklı ses ayar tekerleği, açma/kapatma butonu ve kulaklık girişi, T15 üzerine ise iki farklı ses ayar tekerleği ve açma/kapatma butonu konumlandırmış durumda. BasXPort teknolojisi ile yüksek kaliteli bas ortaya koyabilen T30 ve T15, tasarımsal olarak da oldukça şık görünüyorlar.
Creative tarafından hazırlanan kablosuz hoparlör modellerinden T4, 299$, T30 129$ ve son olarak T15 69$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyor.
 
Creative, kablosuz yapıda hazırladığı üç yeni T-Serisi kablosuz hoparlör sistemini duyurdu
Creative, kablosuz yapıda hazırladığı üç yeni T-Serisi kablosuz hoparlör sistemini duyurdu



http://www.techpowerup.com/190145/creative-introduces-all-new-signature-t-series-wireless-speaker-systems.html Yorum Yaz
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insipe12 6 yıl
Çöp.

Creative alanin creative kadar akli yoktur,net.
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dreamblue35 6 yıl
-THIEF-
hardwaremag.com/... Bu sitede de fiyatlar biraz daha yüksek T3 almayı düşünüyordum ama t4 ü beklemeye karar verdim

T6 ya o zaman hiç bakma bile çıkalı baya bir zaman oldu ama türkiye' ye bekle gelsin
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-THIEF- 6 yıl
Elimde imzam daki sistemler varken pek de acelem yok bekleyip görelim
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-THIEF- 6 yıl
hardwaremag.com/...

Bu sitede de fiyatlar biraz daha yüksek
T3 almayı düşünüyordum ama t4 ü beklemeye karar verdim
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uA006 6 yıl
güzel ürünler ama fiyat fazla gibi.

Creative T3130 + Logitech Wireless Speaker Adapter aynı çözümü daha ucuza sunacaktır.

ben kendim alacağım zaman 2+1 setleri araştırıp T3130'da karar kılmıştım. ikisini de yanlış hatırlamıyosam 64 lira gibi bir fiyata almıştım, birini bimeksten %25 kampanyasıyla, diğerini de vatandan %30'la. bu şekilde isteğe göre daha ucuz ya da daha yüksek performanslı bir ikili de oluşturulabilir.

ama tabiki de iyi olmuş böyle bir ürün çıkması, yakında logitech de benzer bir ürün çıkarsa rekabet olur ve fiyatlar iner, biz de uygun fiyatlara alabiliriz. ben şahsen bu ürünü logitech'ten unifying alıcısıyla çıkarmasını bekliyorum yıllardır. tek alıcıyla bilgisayara mouse + klavye + hoparlör üçlüsünü bağlamak istiyorum. ama iki üretici de bluetooth üzerine yoğunlaşmış. vardır bir bildikleri, fazladan bir bluetooth driverı ile aynı sonucu alıyorum zaten.
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