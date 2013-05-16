Creative'den kablosuz AirWave hoparlör ve kablolu Hitz kulaklık modeli

Son dönemde sayıları hızla artan kablosuz hoparlör modellerine yeni bir seri daha Creative tarafından eklendi. Creative, kablosuz AirWave hoparlör serisinin yanında kablolu Hitz kulaklık modelini duyurdu.





Firmanın AirWave hoparlör serisi Airwave ve Airwave HD olarak sıralanıyor. Her iki model de Bluetooth teknolojisi ile kablosuz ses aktarımı yaparken, eşleşme ise NFC yoluyla yapılabiliyor.





Airwave HD modelinde sihay ve kırmızı renk seçeneği bulunurken, entegre mikrofon, 7 saatlik kullanım süresi, Aux girişi, microUSB girişi ve iki cihazın aynı anda bağlanmasına imkan veren Multipoint özelliği yer alıyor.





Airwave modelinde ise Multipoint özelliği yer almazken, aynı özelliklere ek olarak 12 saatlik kullanım süresi yer alıyor.





Haziran ayında piyasaya çıkacak modellerden Airwave HD 199$ fiyat etiketine saihpken, Airwave ise 129$ seviyesinde.





Creative'in diğer yeni ürünü ise Hitz kulaklık serisi. Pembe, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olan seride kablo üzerinde ses kontrol ve müzik oynatma tuşları yer alıyor. Seri sahip olduğu mıknatıs boyutu ve ses kalitesine göre farklı versiyonlara ayrılıyor. Temmuz ayında satışa sunulacak seri 40$-72$ arasında değişen fiyatlara sahip olacak.