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Crucial 25nm NANDFlash bellek yongası kullanan M4 serisi SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ile birlikte NAND Flash bellek yongası üretimini ilerletmek için yeni fabrika inşaatı planlayan Micron'un iştiraklerinden Crucial, C400 tabanlı yeni SSD sürücülerini duyurdu. m4 serisi altunda lanse edilen 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüleri, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve SATA-III (SATA 6Gbps) desteği ile geliyor. Farklı kapasite seçeneklerine sahip olan yeni sürücülerin tamamı 1.2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyor ve 4 Kb rastgele okuma ve rastlgele yazma performansı olarak sırasıyla 40,000 IOPS ve 50,000 IOPS (64GB'lık modelde 20,000 IOPS) gibi değerlere imza atabildikleri belirtiliyor.

Crucial'in m4 serisi yeni SSD ailesinin 64GB'lık modelei 415MB/saniye okuma ve 95MB/saniye yazma hızları sunarken, 128GB kapasiteli model ise 415MB okuma ve 175MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. Ailenin en yüksek kapasiteli ve en hızlı diğer iki modeli olan 256GB ve 512GB kapasiteli modeller ise 415MB/saniye okuma ve 260MB/saniye yazma hızlarına ulaşabiliyorlar. Üç yıllık garanti ile sunulan yeni SSD'lerin fiyatları ise sırasıyla şu şekilde;  129.99$ (64GB), 249.99$ (128GB), 499.99$ (256GB) ve 999.99$ (512GB).


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OverClocK1ng 8 yıl
Ohhho buna varana kadar Vertex 3 alınır. Onu bırakın, şu OCZ nin Vertex 3 lerin Max IOPS larına bittim yaa. Günlerdir onu düşünüyorum. 75.000 IOPS ...
Dehşetengiz bir şey..
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DH Misafiri 8 yıl
sata 3 destekleyen notebooklar var ama her zamanki gibi ilk cıkan pahalıdır.
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mstolunay 8 yıl
sandy bridge tabanlı tüm dizüstüler sata 3 desteğine sahip.
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Vapor.Experience 8 yıl
çok uzun zamandır girmiyorum foruma. haliyle gelişen teknolojiden biraz uzağım. SATA 3 destekli notebook'lar varmı şuan piyasada? yani laptoplar için alınabilir mi bunlar?
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HDD / SSD, ssd ve
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