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Crucial, Ballistix Tactical ve Ballistix Elite serisi yeni belleklerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Micron, kendi markası olan Crucial altında yeni bellek kitleri sunmayı sürdürüyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, artık çok sık gündeme gelmese de bir dönemin en ünlü hız aşırtma bellekleri arasında yer alan Ballistix ailesine performans tutkunları, oyuncular ve hız aşırtmacılar için yeni seçenekler ekliyor.
Crucial tarafından tanıtımı yapılan belleklerden ilki Ballistix Tactical. Modül veya kit olarak alınabilecek yeni seride siyah renkli baskılı devre ve daha iyi termal tasarım için entegre ısı dağıtıcısı kullanılıyor. İkinci yeni bellek ailesi ise Ballistix Elite. Sadece DDR3 modellerinden oluşan Ballistix Elite serisindeki modellerde de siyah renkli baskılı devre, uzun ısı dağıtıcısı ve termal sensörlere yer verilerek profesyonellere bellek durumu hakkında daha fazla bilgi sağlanıyor.
 Crucial'in yeni bellekleri modeline göre DDR2-800MHz, DDR3-1600MHz, DDR3-1866MHz, DDR3-2000MHz ve DDR3-2133MHz hızlarında çalışıyorlar. Micron'dan gelen bilgilere göre Crucial Ballistix Tactical ve Ballistx Elite serisi yeni bellekler Eylül ayında satışa sunulacaklar. 

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artenis 8 yıl
siteleri çok sade imiş
bkz:
crucial.com/...
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OverClocK1ng 8 yıl
artenis
siteleri çok sade imiş

bkz:
crucial.com/...

Şu an Dünyada pek çok iyi firma minimalist tasarıma önem veriyor. Google da bunlardan birisi.
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OverClocK1ng 8 yıl
Crucial'ın her zaman gözümde ayrı bir yeri vardır.
Çipinden tut, PCB sine kadar her şeyini kendisi üreten bir firma. Zaten Micron da süper yonga üretiyor.
Daha önce aldığım Crucial Ballistix Tracer LED 800+ Mhz DDR2 RAM lerimi 1052 Mhz de CAS 4-4-4-5 olarak kullanıyordum. Harbiden kalitesi ayrı oluyor...
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spaydix 8 yıl
CL lerinide yazsalardı iyi olurdu .
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mertekin 8 yıl
Özellikle ledli ddr2 ballistix ramler bir döneme damgasını vurmuştu ve çok iyi hızaşırtılıyorlardı.
Bunlarda öyle ise uygun bir fiyatlandırma ile tadından yenmez.
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séquestre 8 yıl
Sıkı bir ürün..
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blue55 8 yıl
Eylül ayında satışa girmesini halatla çekiyoruz
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