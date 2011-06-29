Crucial, Ballistix Tactical ve Ballistix Elite serisi yeni belleklerini duyurdu

Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Micron, kendi markası olan Crucial altında yeni bellek kitleri sunmayı sürdürüyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, artık çok sık gündeme gelmese de bir dönemin en ünlü hız aşırtma bellekleri arasında yer alan Ballistix ailesine performans tutkunları, oyuncular ve hız aşırtmacılar için yeni seçenekler ekliyor.

Crucial tarafından tanıtımı yapılan belleklerden ilki Ballistix Tactical. Modül veya kit olarak alınabilecek yeni seride siyah renkli baskılı devre ve daha iyi termal tasarım için entegre ısı dağıtıcısı kullanılıyor. İkinci yeni bellek ailesi ise Ballistix Elite. Sadece DDR3 modellerinden oluşan Ballistix Elite serisindeki modellerde de siyah renkli baskılı devre, uzun ısı dağıtıcısı ve termal sensörlere yer verilerek profesyonellere bellek durumu hakkında daha fazla bilgi sağlanıyor.

Crucial'in yeni bellekleri modeline göre DDR2-800MHz, DDR3-1600MHz, DDR3-1866MHz, DDR3-2000MHz ve DDR3-2133MHz hızlarında çalışıyorlar. Micron'dan gelen bilgilere göre Crucial Ballistix Tactical ve Ballistx Elite serisi yeni bellekler Eylül ayında satışa sunulacaklar.