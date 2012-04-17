CryENGINE 3 SDK 3.4.0 bağımsız geliştiricilerin kullanımına sunuldu

Crysis serisinin devam yapımı olan Crysis 3'ü gelecek yıl içerisinde oyunseverlerin beğenisine sunacak olan Crytek, ticari amaç gütmeyen oyun geliştiricileri için CryENGINE 3 SDK 3.4.0'ı yayımladı. Oyun motorunun son sürümü için hazırlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan yazılım geliştirme kiti, DirectX 11 güncellemesi de içeriyor.

Şimdiye kadar 1,5 milyondan fazla indirilen CryEngine 3 SDK'sı, bağımsız oyun geliştirme çalışmalarına ek olarak akademik çevreler ve çeşitli bilimsel araştırmalarda da kullanılıyor. Yazılım geliştirme kitinin son sürümüne ait videoyu haberimizin sonunda bulabilir, eğer geliştirici iseniz altta yer alan link vasıytasıyla indirebilirsiniz.