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CryENGINE 3 SDK 3.4.0 bağımsız geliştiricilerin kullanımına sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,3b
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Crysis serisinin devam yapımı olan Crysis 3'ü gelecek yıl içerisinde oyunseverlerin beğenisine sunacak olan Crytek, ticari amaç gütmeyen oyun geliştiricileri için CryENGINE 3 SDK 3.4.0'ı yayımladı. Oyun motorunun son sürümü için hazırlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan yazılım geliştirme kiti, DirectX 11 güncellemesi de içeriyor.
Şimdiye kadar 1,5 milyondan fazla indirilen CryEngine 3 SDK'sı, bağımsız oyun geliştirme çalışmalarına ek olarak akademik çevreler ve çeşitli bilimsel araştırmalarda da kullanılıyor. Yazılım geliştirme kitinin son sürümüne ait videoyu haberimizin sonunda bulabilir, eğer geliştirici iseniz altta yer alan link vasıytasıyla indirebilirsiniz.
 

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devrimdoga 7 yıl en beğenilen
Çok güzel gözüküyor.Acaba forumda bu tarz şeyler yapanlar var mı?
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masaüçyarımsaat 7 yıl
güzel :D
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maltezhe 7 yıl
önemli olan yapabildiğin değil, yaptığındır.
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vidoko 7 yıl
teşkler cryengine bizi düşünmen yeter..
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aziz77 7 yıl
tek kelimieyle bravo helal olsun.
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Nightmare70 7 yıl
Artık şu ekran kartları ve grafik motorları ttessellation'a daha çok önem vermeli bence şuan görselliği en iyi iyileştiren şey tessellation :)
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DH Misafiri 7 yıl
DH =) 37 70k nin fazla reklamını yapmayıp fiyatlar uçmazsa nisandan sonra bir sistem toplayabilirim ve CryENGINE 3 SDK ile deneyim kazanmaya girişebilirim. Evet bu konuda tecrübeli arkadaşların deneyimlerini, tasarımlarını (kod,imaj) paylaşabileceği bir grup veya portal oluşursa çok iyi olurdu.
TTnet yüzüne 360p videoları bile zor izler olduk
Demek ki sadece ben değilmişim son zamanlarda 360 videoları izlerken monitörü yumruklayasım geliyor 8 Mbit miş hikaye. Yaktın bizi TTnet ,sözleşmenin bitmesine az kaldı, bekle
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uNequAL 7 yıl
TTnet yüzüne 360p videoları bile zor izler olduk
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E_Aydin35 7 yıl
İzlerken çok etkilendim doğrusu.. Ya gerçekden hakkını yememek lazım hiç bir oyunun bu kadar emek vermek, zaman harcamak ve kullanıcının beğenisine sunulmak.. Korsana bu video'dan sonra tam karşı oldum yani..
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alpa07 7 yıl
İndiriyorum meraktan
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yesil1026 7 yıl
Zamanım olursa uğraşmayı düşünürüm şahsen. Forumda bununla uğraşmayı ya da bunun gibi işlerle uğraşmayı düşünenlerle de bir "community" ya da birlik diyelim, oluşturulabilir aslında.
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