Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elektronik bağımlılık büyük bir tehdit”

“Bağımlılığın çeşitlendiğini görüyoruz. Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. 2 yaşındaki bir yavru cep telefonuyla o kadar bağımlı hale geliyor ki her şeyinden kopuyor. Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır.”
Ayrıca Bkz. "Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir"
Elektronik sigaraya geçit yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında elektronik sigaralar konusundaki hassasiyetlerine de vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmış:
“Çıkarmışlar bir elekronik sigara 'bunda nikotin yok!' Çok geldiler bize hala geliyorlar. Şu kadar yatırım yapacağız diye. Biz de kendilerine alternatif teklifler götürüyoruz. Siz bunu yurtdışına ihraç edebilecek misiniz? Siz buradaki gençliği buna alıştırmak istiyorsunuz, biz buna müsaade etmeyiz.”
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi 2,5 milyon 2'si bir PC dağıtılacakmış. Bunlar kime dağıtılacak?
Devlet elektroniği damardan veriyor.