Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elektronik bağımlılık büyük bir tehdit”

Elektronik bağımlılığın günümüzde diğer bağımlılık türlerine kıyasla çok daha büyük bir tehdit olduğunu söylediği konuşmasında elektronik sigaraya da dikkat çekti.
5 ay
7,1b
1
97
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elektronik bağımlılık büyük bir tehdit”
Tam Boyutta Gör
 

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektronik bağımlılığına atıfta bulundu. Günümüzde artık bağımlılıkların çeşitlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı’nın elektronik bağımlılığı ile ilgili ifadeleri şöyle:

“Bağımlılığın çeşitlendiğini görüyoruz. Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. 2 yaşındaki bir yavru cep telefonuyla o kadar bağımlı hale geliyor ki her şeyinden kopuyor. Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır.”

Ayrıca Bkz. "Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir"  

Cumhurbaşkanı’nın da belirttiği gibi çocuklar çok küçük yaşlarda tabletler veya ebeveynlerinin telefonları ile Youtube ile tanışmaya başlıyor. Her ne kadar aileler kendilerince bu konuda denetimin kendilerinde olduğunu söylemiş olsalar da çocuklara yönelik birçok oyunda ve Youtube’da reklamlar aracılığı ile olumsuz içerikle karşılaşmak pek de zor değil.

Elektronik sigaraya geçit yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında elektronik sigaralar konusundaki hassasiyetlerine de vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmış:

“Çıkarmışlar bir elekronik sigara 'bunda nikotin yok!' Çok geldiler bize hala geliyorlar. Şu kadar yatırım yapacağız diye. Biz de kendilerine alternatif teklifler götürüyoruz. Siz bunu yurtdışına ihraç edebilecek misiniz? Siz buradaki gençliği buna alıştırmak istiyorsunuz, biz buna müsaade etmeyiz.”


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
interwap 5 ay en beğenilen
Tabletler ne oldu? 1,5 milyon tablet dağıtılmış ama çevremde hiç bir öğrencide görmedim. Nerede bunlar?
Şimdi 2,5 milyon 2'si bir PC dağıtılacakmış. Bunlar kime dağıtılacak?
Devlet elektroniği damardan veriyor.
Tabletler ne oldu? 1,5 milyon tablet dağıtılmış ama çevremde hiç bir öğrencide görmedim. Nerede bunlar?Şimdi 2,5 milyon 2'si bir PC dağıtılacakmış. Bunlar ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +87
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 ay
Promptere bakarak konuşmuş yine.
Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay
Darbe gecesi cep telefonuyla insanları çağıran adam "Elektronik bağımlılık büyük bir tehdit" demiş. Hımmm...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Umutcan 5 ay
Elektroniğe ekstra ötv ve zam getirmek için güzel bahaneymiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doenitz 5 ay
E sigara için pil pamuk tel yeterli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.kaan 5 ay
niye elektronik sigaraya geçit yok?
cevap basit: sürüdürülebilir bi gelir kaynağı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 5 ay
Erdoğan neyde bir şey söylese ya yasaklanıyor ya da zam geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etkinus 5 ay
Elektronik bağımlılığı ile cep telefonu taksit yasağının kalkmasının aynı güne denk gelmesi... Reis bir şekilde bir oyunu gene bozdu...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x2yk 5 ay etkinus
Yok aga yokkkk yer yüzünde ne bakış açıları var, adamın belirtmek istediğinin içinde cep telefonu kelimesi var ve cep telefonu taksit yasağı kalktığı içinde onun içinde de cep telefonu var bu iki düşünce içerisinde cep telefonu olduğu için bu iki farklı bambaşka düşünceyi cep telefonu kelimesinden dolayı tek bir düşünce içerisine sokan bir bakış açısı ülkemiz iyice şaşırdı neye ne yazacağını durum çok vahim çokkkkkkkkk..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
impact_24 5 ay
Evet orası çok onemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmirogluBilal 5 ay
Bu konuda da uzman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baltalı-katil 5 ay
milletin kullandığı her şey batıyor kıskançlıktan her şeye karışır oldular ekonomiyi batırdılar utanmadan her şeye karışıyorlar... diktatör olduğunu haykırıyor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 5 ay
Siz bunu yurtdışına ihraç edebilecek misiniz? Siz buradaki gençliği buna alıştırmak istiyorsunuz, biz buna müsaade etmeyiz.

Çok önemli bir noktaya değinmiş. Yatırım yapacağız diye gelenler ülke ekonomisini ve gençlerini düşünmüyor sadece kendi cebini düşünüyor. Ülkeyi düşünselerdi o ürünleri ülkemizde satmıyoruz, dünyaya ihraç edeceğiz diye düşünmeleri gerekirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spacenet 5 ay
Koltuk bağımlılığı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7141 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, elektronik sigara ve
10 etiket daha erdoğan cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan youtube oyun reklam teknoloji bağımlılığı Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Yarın tanıtılacak Realme U1’in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 5 ay Apple'ın CEO'su Tim Cook artırılmış gerçeklikle ilgili görüşlerini açıkladı 5 ay Snapdragon 8150 ilginç bir küme tasarımı ile geliyor 5 ay 2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak finalistler belli oldu 5 ay Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıktı 5 ay Dokuzuncu nesil mobil Core işlemciler ortaya çıktı 5 ay Amazon, kendi mühendisleri için kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak paylaştı 5 ay Xbox One için özel tasarım Razer klavye-fare seti ortaya çıktı 5 ay Zen 2 mimarisinin karşısına 14nm onuncu nesil Core ailesi çıkacak 5 ay Samsung Galaxy A8s özellikleri netleşiyor 5 ay Bu klavye en kalitelilerinden biri! "Corsair K70 MK.2 incelemesi" 5 ay SSD fiyatları GB başına 10 cente kadar indi 5 ay Saçları dökülmüş insanların kafası neden parlar? 5 ay Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor 5 ay Kripto Paraları ne kadar tanıyoruz? 5 ay Pixel 3 Lite bu kez Nokia 3310 ile yan yana görüntülendi 5 ay Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere 5 ay Bitcoin Cash SV ekibi mücadele etmeme kararı aldı, piyasalara etkisi sınırlı oldu 5 ay Asus’dan çerçevesiz VivoBook 14 5 ay Samsung, Infinity-O ekranların seri üretimine başladı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elektronik bağımlılık büyük bir tehdit” Sonraki NASA, InSight aracını iki saat içerisinde Mars yüzeyine indiriyor [Güncellendi] 5 ay Düşük iPhone satışları, Apple tedarikçilerini etkiledi 5 ay Volvo'nun otonom kamyonları kireç taşı taşıyacak 5 ay Süperiletken bantlar rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürüyor 5 ay Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir 5 ay Lenovo'nun üç kameralı akıllı telefonu Lenovo Z5s, su yüzüne çıktı 5 ay 5G destekli Samsung Galaxy S10, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelebilir 5 ay Kasko sigortası fiyat teklifi nasıl alınır? 5 ay Fiat Egea Mirror serisi satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 5 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un lansmanı ertelendi 5 ay Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş 5 ay 2019 Megane RS Trophy'nin özel sürüş etkinliğinden kameralara yansıyanlar [Galeri] 5 ay Türkiye dahil 33 ülkenin mobil internet hızı, WiFi'dan daha yüksek 5 ay Elektrikli coupe üretmeyi planlayan Çinli şirket, 290 milyon dolar yatırım aldı 5 ay Amazon Türkiye'de En İyi Pazartesi indirimleri başladı 5 ay Kripto para temalı saatler geliyor 5 ay Cherry’den hızlı yazanlara üst seviye mekanik klavye 5 ay Kokuyu aldığınız sanal gerçeklik kaskları geliyor 5 ay Madencilik furyası sona erdi, Gigabyte zarara girdi 5 ay Leica yeni kompakt fotoğraf makinesi D-Lux 7’yi duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim