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Cyanogen : Android'i Google'dan uzaklaştırmayı istiyoruz

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cyanogen : Android'i Google'dan uzaklaştırmayı istiyoruz

Android platformunun açık kaynak olmasından belki de en iyi faydalanan Cyanogen olmuştur. Bir geliştirici grubu olarak başlayan Cyanogen, daha sonra kendi adını taşıyan bir firma haline geldi ve kendi ROM'larını akıllı telefonlar üzerinde varsayılan işletim sistemi olarak kabul ettirecek resmi ortaklıklar yapmaya başladı. Firmanın gelecek planları ise hayli iddialı. 

Bir röportajda konuşan Cyanogen sözcüsü Kirt McMaster, çekirdek seviyesine kadar açık kaynak olacak bir Android sürümü geliştirmek istediklerini ve böylece ortaklarının kendilerine göre en üst seviyede hizmetlerini entegre edebileceklerini belirtti. 

McMaster Android platformunu Google'dan uzaklaştırmayı düşündüklerini ifade ederken, Google Now örneği ile yeni vizyonunu açıklıyor. Google'ın dijital asistanı mahiyetindeki Google Now sistem seviyesinde entegrasyon sağlıyor ve bu sayede kullanıcılara cihaz üzerinde derin bir kontrol imkanı sunuyor. Ancak böyle bir entegrasyon üçüncü taraf geliştiricilere açık değil. 

Cyanogen kendi ROM'ları ile geliştiricilere bu kapıyı açmak niyetinde. Örneğin Yahoo'nun Aviate ana ekran uygulaması eğer Cyanogen ile işbirliği yaparsa bağımsız ROM'larda bu tarz bir entegrasyon imkanını elde edecek. 

Firmanın diğer bir çabası ise modifiye edilmiş Android sürümlerinin resmi Google hizmetlerinden faydalanamaması sorununu çözmek üzerine. Amazon gibi modifiye edilmiş Android işletim sistemi kullanan firmaların platformları Google hizmetlerinden yoksun kalıyor ve bu bakımdan standart Android işletim sistemi kullanan firmalara karşı bir dezavantaj ortaya çıkıyor. 

Cyanogen farklı ortaklar ile çalışarak ve alternatif uygulama mağazalarını destekleyerek firmalara bir seçenek sunmayı umuyor. Ayrıca Cyanogen kendi uygulama mağazasını da en geç gelecek yıl itibariyle hayata geçirecek. 

Bunlar elbette Cyanogen için oldukça büyük hedefler. Zira gerçekleştirmesi durumunda Cyanogen doğrudan Google'ın rakibi konumuna gelebilir. Bunun sonucunda da Google hizmetlerinden mahrum kalabilir. Geliştirdiği alternatif yöntemler ile bu engeli aşabilir gibi gözükse de tüketicilerin nasıl bir tepki vereceği belirleyici unsur olacak.  

http://www.androidauthority.com/cyanogen-google-kirt-mcmaster-582373/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YediGüzelAdam 4 yıl
Ben ubuntudan umutluydum ama sesini kestiler veya çıkartamadı, keza firefox da öyle Google ında Windows Mobile dan iostan pek farkı kalmadı açıkcası...
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Gece772 4 yıl
Zamanla göreceğiz....
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S.Soylu 4 yıl
Ben şahsen Cyanogenmodu stock anroidden özelleştirme anlamında bi farkı olmadığını düşünüyorum. Arkadaşında dediği gibi bu kadar çok kullanılmasının sebebi güncellemesi kesilmiş telefonlardır. Hedefleri ise bana biraz fazla iddialı geldi sonuçta alt etmek istedikleri firma Google. Cyanogenin daha çok ekmek yemesi lazım.
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future81 4 yıl
Cyanogen Geliştiricileri abartmaya başladı sanki tamam eski cihazlara hayat veriyorlar adeta ama bu kadar sen ana projeye kafa tutarsan bu olmaz google sana destegi keserse sıkıntı ... Sen gelişme demiyorum geliş ama farklı yonlerde Cyanogen unutmaki google olmasa sen olmazdın .... Saygılar
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Bonafide 4 yıl
Google ı karıştırdılar galiba
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SEO-Uzmanı 4 yıl
Firefox OS kullanın o zaman ! :)
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SDLGranada 4 yıl
Bir Android kullanıcısı olarak Cyanogenmod un Google ın rakibi olmasını isterim çeşitlilik iyidir ama bir yandanda Google a artistleniyorlar işte o terbiyesizce olmuş.
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DH Misafiri 4 yıl
20 kişilik bir geliştirici ekibiyle her şeyi payabilirsiniz. Google'ı kafanızda bu kadar büyütmeyin.
@javaprof
Sony önce kendi kamera firmware'ini açsın. :) Uyumsuzluklar kapalı kodlarla olan uyumsuzluk ile alakalı.
@srknpower
CyanogenModu değil, Cyanogen'i olacak :)
@-BraveHeart-
Kendi işletim sistemlerini geliştirdiler. Bu sistemin kurulu olduğu telefonu ürettiler. Bir hedefleri var. Hedefe ulaşırken karşılaşacakları sorunların farkındalar. Bunlara makul çözümleri var. Bence yürüyebilirler. :)
@NuKe_MaNia
Zor olacak. (: Bakalım nasıl ilerleyecekler.
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gurkanse 4 yıl
ya sanki çok güzel işler yapmış gibi.o kadar android telefon kullandım her kullandıgım telefonla tonla rom attım.yapmadığım iş kalmadı.daha 1 kere cyanogen mod yükledim.sonrada anında sildim.bi işe yaradığı olsa bari.ne görsellik var ne başka bişey.telefonu hesap makinesi kadar sade yaparsa ve içindeki bütün sistem uygulamalrını silerse tabikide telefon hızlanır.yani yaptıkları bi espri yok aslında.beş para etmez kısacası
ÇÖP!
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Mesudum 4 yıl
-FM Radio
-Videocall
-Smart-stay
-Multi window
-DLNA
...
halletsinler, görüşelim.
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