Cyanogen : Android'i Google'dan uzaklaştırmayı istiyoruz





Android platformunun açık kaynak olmasından belki de en iyi faydalanan Cyanogen olmuştur. Bir geliştirici grubu olarak başlayan Cyanogen, daha sonra kendi adını taşıyan bir firma haline geldi ve kendi ROM'larını akıllı telefonlar üzerinde varsayılan işletim sistemi olarak kabul ettirecek resmi ortaklıklar yapmaya başladı. Firmanın gelecek planları ise hayli iddialı.





Bir röportajda konuşan Cyanogen sözcüsü Kirt McMaster, çekirdek seviyesine kadar açık kaynak olacak bir Android sürümü geliştirmek istediklerini ve böylece ortaklarının kendilerine göre en üst seviyede hizmetlerini entegre edebileceklerini belirtti.





McMaster Android platformunu Google'dan uzaklaştırmayı düşündüklerini ifade ederken, Google Now örneği ile yeni vizyonunu açıklıyor. Google'ın dijital asistanı mahiyetindeki Google Now sistem seviyesinde entegrasyon sağlıyor ve bu sayede kullanıcılara cihaz üzerinde derin bir kontrol imkanı sunuyor. Ancak böyle bir entegrasyon üçüncü taraf geliştiricilere açık değil.





Cyanogen kendi ROM'ları ile geliştiricilere bu kapıyı açmak niyetinde. Örneğin Yahoo'nun Aviate ana ekran uygulaması eğer Cyanogen ile işbirliği yaparsa bağımsız ROM'larda bu tarz bir entegrasyon imkanını elde edecek.





Firmanın diğer bir çabası ise modifiye edilmiş Android sürümlerinin resmi Google hizmetlerinden faydalanamaması sorununu çözmek üzerine. Amazon gibi modifiye edilmiş Android işletim sistemi kullanan firmaların platformları Google hizmetlerinden yoksun kalıyor ve bu bakımdan standart Android işletim sistemi kullanan firmalara karşı bir dezavantaj ortaya çıkıyor.





Cyanogen farklı ortaklar ile çalışarak ve alternatif uygulama mağazalarını destekleyerek firmalara bir seçenek sunmayı umuyor. Ayrıca Cyanogen kendi uygulama mağazasını da en geç gelecek yıl itibariyle hayata geçirecek.





Bunlar elbette Cyanogen için oldukça büyük hedefler. Zira gerçekleştirmesi durumunda Cyanogen doğrudan Google'ın rakibi konumuna gelebilir. Bunun sonucunda da Google hizmetlerinden mahrum kalabilir. Geliştirdiği alternatif yöntemler ile bu engeli aşabilir gibi gözükse de tüketicilerin nasıl bir tepki vereceği belirleyici unsur olacak.

http://www.androidauthority.com/cyanogen-google-kirt-mcmaster-582373/