CyanogenMod 10 sürümünün port edildiği cihaz sayısı paylaşıldı

Android kullanıcılarının büyük bir merakla beklediği CyanogenMod ekibinin Jelly Bean tabanlı kişisel ROM sürümü şimdiden pek çok cihaza port edilmeye başlandı.





Kısa süre önce LG Optimus 4X HD üzerinde çalışan bir Jelly Bean sürümü videosunun ardından, geliştiriciler Google+ üzerinden port edilen cihazları listeye eklemeye başladı. Nexus cihazlarının haricinde Jelly Bean sürümünün donanım entegrasyonunun başarılı bir şekilde ilerlediği ifade ediliyor.





Şimdiye kadar Jelly Bean ROM'unun port edildiği cihazlar ; Samsung GT-P7510 Galaxy Tab 10.1, Samsung Epic 4G, Samsung Galaxy Tab GT-P1000, Samsung Galaxy Nexus, ASUS Transformer Prime TF201, Samsung Galaxy S II Skyrocket SGH-I727, Google Nexus Q, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S3 SGH-T999 (T-Mobile) şeklinde.





CyanogenMod'un Google+ sayfasında gelişmeler takipçilere aktarılacak.