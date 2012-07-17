CyanogenMod 10 sürümünün port edildiği cihaz sayısı paylaşıldı

Haber Editörü
Android kullanıcılarının büyük bir merakla beklediği CyanogenMod ekibinin Jelly Bean tabanlı kişisel ROM sürümü şimdiden pek çok cihaza port edilmeye başlandı.
Kısa süre önce LG Optimus 4X HD üzerinde çalışan bir Jelly Bean sürümü videosunun ardından, geliştiriciler Google+ üzerinden port edilen cihazları listeye eklemeye başladı. Nexus cihazlarının haricinde Jelly Bean sürümünün donanım entegrasyonunun başarılı bir şekilde ilerlediği ifade ediliyor.
Şimdiye kadar Jelly Bean ROM'unun port edildiği cihazlar ; Samsung GT-P7510 Galaxy Tab 10.1, Samsung Epic 4G, Samsung Galaxy Tab GT-P1000, Samsung Galaxy Nexus, ASUS Transformer Prime TF201, Samsung Galaxy S II Skyrocket SGH-I727, Google Nexus Q, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S3 SGH-T999 (T-Mobile) şeklinde.
CyanogenMod'un Google+ sayfasında gelişmeler takipçilere aktarılacak.
http://www.androidauthority.com/cyanogenmod-10-teased-devices-101288/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cyanogenmod.com/... get.cm/...
Kendi sitesinde "Devices" altında Neo V yok Neo ve Ray var. Bu yüzden benim cyanogen'den hiç umudum yok. Neo'ya Ray'e destekleri var ama Neo V'e official olarak Romları yok ya çok enteresan
Önceki 9 sürümde resmi olarak bir ROM çıkmamış Neo V için. XDA'daki elemanlar portlamış NEO V için ama sonuç olarak bir Neo ve Ray için yazılan kadar sorunsuz değildir.
Bunun takibini hangi siteden yapacaz acaba ben aramadım bulamadım?
9 şu anda RC aşamasında. Stabil sürümü çıktıktan sonra tamamen bırakılacak zaten.