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CyanogenMod 10 sürümünün port edildiği cihaz sayısı paylaşıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
37
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android kullanıcılarının büyük bir merakla beklediği CyanogenMod ekibinin Jelly Bean tabanlı kişisel ROM sürümü şimdiden pek çok cihaza port edilmeye başlandı.

Kısa süre önce LG Optimus 4X HD üzerinde çalışan bir Jelly Bean sürümü videosunun ardından, geliştiriciler Google+ üzerinden port edilen cihazları listeye eklemeye başladı. Nexus cihazlarının haricinde Jelly Bean sürümünün donanım entegrasyonunun başarılı bir şekilde ilerlediği ifade ediliyor.

Şimdiye kadar Jelly Bean ROM'unun port edildiği cihazlar ; Samsung GT-P7510 Galaxy Tab 10.1, Samsung Epic 4G, Samsung Galaxy Tab GT-P1000, Samsung Galaxy Nexus, ASUS Transformer Prime TF201, Samsung Galaxy S II Skyrocket SGH-I727, Google Nexus Q, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S3 SGH-T999 (T-Mobile) şeklinde.

CyanogenMod'un Google+ sayfasında gelişmeler takipçilere aktarılacak.

http://www.androidauthority.com/cyanogenmod-10-teased-devices-101288/ Yorum Yaz
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mczaga 7 yıl
ne işe yarıyor tam olarak?
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dr_divx 7 yıl
Ama nakadar merak ediyorum!!.. :) sgs2
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swat882 7 yıl
cyanogenmod 9 kullanıyorum gayet memnunum ama 10. versiyonunu s2 için heyecanla beklemedeyim
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playmaker10 7 yıl
ment877
Orijinalden alıntı: playmaker10
Orijinalden alıntı: mangdasire neo v içinde isterük
Neo V için destek var şu an. Haida kod adıyla geçiyor ama stabil sürüm yok rc1 var sadece. Diğerlerine çıktığı zaman Neo V için de stabil sürüm çıkacak
Bunun takibini hangi siteden yapacaz acaba ben aramadım bulamadım?

cyanogenmod.com/... get.cm/...
1 Yanıt Yanıtla
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ment877 7 yıl playmaker10
playmaker10

ment877

playmaker10
mangdasire neo v içinde isterük
Neo V için destek var şu an. Haida kod adıyla geçiyor ama stabil sürüm yok rc1 var sadece. Diğerlerine çıktığı zaman Neo V için de stabil sürüm çıkacak
Bunun takibini hangi siteden yapacaz acaba ben aramadım bulamadım?


cyanogenmod.com/...
get.cm/...


Kendi sitesinde "Devices" altında Neo V yok Neo ve Ray var. Bu yüzden benim cyanogen'den hiç umudum yok. Neo'ya Ray'e destekleri var ama Neo V'e official olarak Romları yok ya çok enteresan


Önceki 9 sürümde resmi olarak bir ROM çıkmamış Neo V için. XDA'daki elemanlar portlamış NEO V için ama sonuç olarak bir Neo ve Ray için yazılan kadar sorunsuz değildir.
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jovanovic 7 yıl
Istekler pesi sira gelmis :)
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ment877 7 yıl
playmaker10
mangdasire neo v içinde isterük
Neo V için destek var şu an. Haida kod adıyla geçiyor ama stabil sürüm yok rc1 var sadece. Diğerlerine çıktığı zaman Neo V için de stabil sürüm çıkacak

Bunun takibini hangi siteden yapacaz acaba ben aramadım bulamadım?
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ment877 7 yıl
Neo V için hayal sanırım.
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Jacobıan 7 yıl
lg optimus p970
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phyzik 7 yıl
galaxy s mükemmel bir cihaz ya ilk göz ağrımdı.Hala çoğu telefondan iyi performansı.
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khytr89 7 yıl
Galaxy wonder nerede bea :'(
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khytr89 7 yıl
Galaxy wonder nerede bea :'(
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iAndroid 7 yıl
Galaxy Mini yok mu
Tam yüklemeye karar vermişken GalaxyICS project de sonlandırıldı
kameranın ve radyonun çalışmamasını bile göze almıştım

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BlessedSoul 7 yıl
playmaker10
Bence 9u bir kenara bırakıp direk 10 ile devam etseler daha iyi. 4.1 çok iyi stabilite ve performans geliştirmeleriyle geliyor zira, 4.0 ile hiç vakit kaybetmeseler daha iyi

9 şu anda RC aşamasında. Stabil sürümü çıktıktan sonra tamamen bırakılacak zaten.
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chatlaxs 7 yıl
Galaxy s listede
seviyorum S'imi
zaten xda'da baska bi konuda 4.1 beta asamasina kadar geldi 1-2 haftaya final surumu cikar sanirim
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