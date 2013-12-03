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CyanogenMod 10.2 stabil sürüm hazır, sıra CM 11 sürümüne geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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CyanogenMod 10.2 stabil sürüm hazır, sıra CM 11 sürümüne geldi

Yaklaşık 8.2 milyon aktif kullanıcı, 38 milyon ROM kurulum sayısı ile devasa bir mobil ekosistem haline gelen CyanogenMod, merakla beklenen 10.2 stabil sürümünü tamamladığını duyurdu.

Android 4.3 işletim sistemi ile hazırlanan CM 10.2 bunun yanında Jelly Bean sürümlerinin geliştirilmesinin resmi olarak sonuna gelindiğini anlamına da geliyor. Zira CM ekibi bundan sonra Jelly Bean tabanlı nihai ROM geliştirmeyecek. CM kod ekibi artık tüm ağırlığını Android 4.4 KitKat sürümüne yoğunlaştırmış durumda. 

Ekibin Android 4.4 Kitkat işletim sistemini temel aldığı ROM'lar CM11 sürümü altında toplanacak ve ilk örneklerin çok kısa bir süre içerisinde uyumlu cihazlar için yayınlanması bekleniyor.  

http://www.cyanogenmod.org/blog/cyanogenmod-10-2-0-release Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mtlpitbul 5 yıl
Hocam ben samsun glaxy note 2 kullanıcısıyım cyanegonmod u kullanmayı çok istiyorum ama bütún sürümlerini denedim ve şöyle bir hata alıyorum telefon kapali iken şarj olmuyor malesef şarj ekranında donup kalıyor ve telefon aşîrı derecede ısınıyor başka romlarda ise bu hatayı almıyorum birtek bu romda hata alıyorum malesef yani cyanegon mod un arayüzüne benzeyen romlarda bu hatayı alıyorum yardım plsss
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SEO-Uzmanı 5 yıl
4.4 bile bir dünya sorun içeriyor hemen ardından yamalı yamalı 4.4.1 geldi zaten :)
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DarkEnergy 5 yıl
Yükleyen var mı arkadaşlar
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Makaroncu 5 yıl
Hemen kuruyoruz :D
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SahiNN1 5 yıl
Takip
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