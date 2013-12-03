CyanogenMod 10.2 stabil sürüm hazır, sıra CM 11 sürümüne geldi





Yaklaşık 8.2 milyon aktif kullanıcı, 38 milyon ROM kurulum sayısı ile devasa bir mobil ekosistem haline gelen CyanogenMod, merakla beklenen 10.2 stabil sürümünü tamamladığını duyurdu.





Android 4.3 işletim sistemi ile hazırlanan CM 10.2 bunun yanında Jelly Bean sürümlerinin geliştirilmesinin resmi olarak sonuna gelindiğini anlamına da geliyor. Zira CM ekibi bundan sonra Jelly Bean tabanlı nihai ROM geliştirmeyecek. CM kod ekibi artık tüm ağırlığını Android 4.4 KitKat sürümüne yoğunlaştırmış durumda.





Ekibin Android 4.4 Kitkat işletim sistemini temel aldığı ROM'lar CM11 sürümü altında toplanacak ve ilk örneklerin çok kısa bir süre içerisinde uyumlu cihazlar için yayınlanması bekleniyor.

http://www.cyanogenmod.org/blog/cyanogenmod-10-2-0-release