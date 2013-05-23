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DARPA, Warrior Web isimli gövde destek sisteminin testlerine başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA, Warrior Web isimli gövde destek sisteminin testlerine başladı
Askerlerin zor arazi şartlarında ya da savaş alanlarında ağır yükleri rahatça taşımaları için geliştirilen gövde destek sistemleri, birçok farlı konuda büyük kolaylık sağlayabiliyorlar. Bu doğrultuda ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA tarafından geliştirilen Warrior Web, robotik iskelet sistemi üzerine kurulmuş durumda.
Üzerinde yer alan özel sensörler sayesinde güce ihtiyaç duyulduğu zaman devreye giren sistem sayesinde kötü arazi şartlarında dahi ağır yükler rahatça taşınabiliyor. Oldukça kompakt, kıyafet içine giyilebilir ve az enerji harcayan yapıda olduğu belirtilen Warrior Web, yorulmayı azaltıyor ve yaralı askerlerin ulaşımı konusunda aktif olarak yardımcı görevi üstelenebiliyor.

Şimdilik test aşamasında olan Warrior Web gövde destek sistemi, araştırma geliştirme süreci sonucunda aktif savaş alanlarında kullanılmaya başlanacak. Sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/darpas-web-warrior-support-system-helps-soldiers-hoist-509371249 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
nanosuit gerçek oluyor
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zerocontrol 6 yıl
Aslında bundan birkaç sene önce nanosuit için gerekli olna malzame bulundu. Elektrik akımı ile kasılıp gerilebilen iplikler var ama nanosuit için çok zayıf kalan bir teknoloji.
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ColorTR 6 yıl
Crysisdeki nanosuit işte :) Bir gün gerçekten yapılacağı belliydi zaten :)
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Illuminn 6 yıl
bir 50 yıl sonra biz de üretmeye başlarız
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kımyasal 6 yıl
Cevat Yerli ilk defa haklı çıkıyor :)) şaka şaka Cevo candır.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
crysis terk
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
nanosuit gerçek oluyor
1 Yanıt Yanıtla +8
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umut_baris 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

nanosuit gerçek oluyor

Koreliler çakmasını yapar şimdi.
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