DARPA, Warrior Web isimli gövde destek sisteminin testlerine başladı

Askerlerin zor arazi şartlarında ya da savaş alanlarında ağır yükleri rahatça taşımaları için geliştirilen gövde destek sistemleri, birçok farlı konuda büyük kolaylık sağlayabiliyorlar. Bu doğrultuda ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA tarafından geliştirilen Warrior Web, robotik iskelet sistemi üzerine kurulmuş durumda.

Üzerinde yer alan özel sensörler sayesinde güce ihtiyaç duyulduğu zaman devreye giren sistem sayesinde kötü arazi şartlarında dahi ağır yükler rahatça taşınabiliyor. Oldukça kompakt, kıyafet içine giyilebilir ve az enerji harcayan yapıda olduğu belirtilen Warrior Web, yorulmayı azaltıyor ve yaralı askerlerin ulaşımı konusunda aktif olarak yardımcı görevi üstelenebiliyor.





Şimdilik test aşamasında olan Warrior Web gövde destek sistemi, araştırma geliştirme süreci sonucunda aktif savaş alanlarında kullanılmaya başlanacak. Sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/darpas-web-warrior-support-system-helps-soldiers-hoist-509371249