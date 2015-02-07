Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DARPA, ufak uyduların yörüngeye taşınması için standart uçaklardan yararlanmayı planlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA, "Airborne Launch Assist Space Access" ya da kısaca ALASA adını verdiği programı ile ufak uyduların yörüngeye taşınması için standart uçaklardan yararlanmayı planlıyor ve konu hakkında yayınlandığı konsept videosuyla üzerinde uzun zamandır çalışılan süreci gözler önüne seriyor.
Daha önce ufak uyduların yüzeyden 2000 km yukarıya kadar uzanan alçak dünya yörüngesine taşınması için büyük roketler kullanılırken, DAPRA'nın ALASA projesi ile bu işlem için standart jet motorlu savaş uçaklarından yararlanması hedefleniyor. 45 Kg'lık ufak uyduları içerisinde alacak şekilde roketler hazırlayan ekip, savaş uçaklarının belirli bir yüksekliğe çıkması ile ateşleme yapıyor ve böylece her uydu gönderimi 1 milyon dolardan daha ucuza mal edilerek 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanabiliyor. Space X firmasının roket kalkışlarının 55 milyon doları bulduğu günümüzde maddi açıdan büyük bir avantaj getirmesi beklenen ALASA projesi, standart uçaklar kullandığı için de mevcut pistlerden kalkışa uygun bir yapı ortaya koyuyor.
Üzerinde çalışmalar devam ALASA projesi hakkında hazırlanan bu yeni konsept tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/02/06/darpa-alasa-video/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Çok mantıklı bir fikir, hemde masraftan kurtulacaklar işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 4 yıl
Bizimkiler gitsin minecraft yasaklasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 4 yıl
bizimkilerde camilere imam hatiplere hız versinler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
f16 ya oksijen tankı taksalar
zaten direk Aya kadar gider
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 4 yıl
Haberde bahsedilemiş bu yöntem zaten kullanılıyor, savaş uçağı ile değil ama yolcu uçağı tipindeki modifiye uçaklarla yıllardır kullanılıyor.500 kilo altındakileri boeing 737 modifiye ile atıyorlar 50 kilo altındakileri de savaş uçağı ile atacaklar.Yörüngeye çıkarken ağırlık çok önemli her 1 kg yük için 4 kg yakıt harcanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl
Aslında bu sistemi Darpa geliştireli ve deneyeli yıllar oluyor. Asıl amaçı eğer 3. dünya savaşı çıkarsa savaşın taraflarının ilk hedefi uzayda ki uydular olacak bir birlerini kör edebilmek, iletişime son verebilmek için. Bu durumda ordu anında gps,haberleşme ve casusluk amaçlı bu bilgisayar kasası boyutlarında uyduları yollayarak rakiplerinin önününe geçmeyi planlıyor. Malum global hawk ,cruise füzeleri, predatorler uydu desteği olmak sızın uçuş kabiliyetleri çok sınırlı oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hümiyettin 4 yıl
Akıllıca bir uygulama olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan0075 4 yıl halitozbasli
halitozbasli

Aslında bu sistemi Darpa geliştireli ve deneyeli yıllar oluyor. Asıl amaçı eğer 3. dünya savaşı çıkarsa savaşın taraflarının ilk hedefi uzayda ki uydular olacak bir birlerini kör edebilmek, iletişime son verebilmek için. Bu durumda ordu anında gps,haberleşme ve casusluk amaçlı bu bilgisayar kasası boyutlarında uyduları yollayarak rakiplerinin önününe geçmeyi planlıyor. Malum global hawk ,cruise füzeleri, predatorler uydu desteği olmak sızın uçuş kabiliyetleri çok sınırlı oluyor.

Bir diğer amaç ta kriz bölgelerinin üzerinde, alçak irtifa yörüngede dönen minyatür uyduların oluşturduğu bir constellation ile haberleşme ağı yaratmak. Birim maliyeti 250.000 Dolar olan minyatür uydular üzerinde de çalışıyorlar. LEO'da dönen ethernet router'lar olarak düşülebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvari25 4 yıl
çok mantıklı bir proje. Daha evvel niye yapılmıyordu diye merak ederdim. Roketler yeryüzünden kalkarken ve yukarı doğru hızlanırken çok fazla yakıt harcıyorlar. Uçaklar ise havayı kullanarak daha verimli bir şekilde yükseliyorlar. Uçakların gidebildiği yere kadar roketlere yardım etmesi güzel bir fikir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glitz 4 yıl
Adamlar 3. köprüyü çekemiyor yaaa. Avrupa ile asyayı birleştirdik Marmaray yaptık yalan haberlerle meteora taşa gitmiş gibi haberler yapıp başarımızı gölgelemeye çalıştılar 3. köprüyü amerikalılar görmesinler diye böyle şeyler yapıyorlar. Bir de Kanal İstanbul yapıldığında ne yapacaklar çok merak ediyorum. ;-)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl Glitz
Glitz

Adamlar 3. köprüyü çekemiyor yaaa. Avrupa ile asyayı birleştirdik Marmaray yaptık yalan haberlerle meteora taşa gitmiş gibi haberler yapıp başarımızı gölgelemeye çalıştılar 3. köprüyü amerikalılar görmesinler diye böyle şeyler yapıyorlar. Bir de Kanal İstanbul yapıldığında ne yapacaklar çok merak ediyorum. ;-)

Yabancıya yaptırılanla mı övünüyorsunuz?


Üçüncü köprünün göç yollları üzerinde olduğunu cümle alem biliyor.

Milletin işi gücü yok sizi kıskanmakla uğraşak, yok ya!


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Fark teknolojiler kullanılması güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
naboo 4 yıl
Başlığı "türk uyduların yörüngeye taşınması için" diye okudum :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2903 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, Uzay ve
2 etiket daha uydu program
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo Yoga Tablet 2 Pro inceleme videosu "Tasarımı, dahili projektörü ve JBL imzalı 2+1 ses sistemi ile bu tablet farklı" 4 yıl MSI GE62 2QF Apache Pro Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme 4 yıl Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda 4 yıl 2si1 "Eşsiz(!)" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim