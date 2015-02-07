DARPA, ufak uyduların yörüngeye taşınması için standart uçaklardan yararlanmayı planlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA, "Airborne Launch Assist Space Access" ya da kısaca ALASA adını verdiği programı ile ufak uyduların yörüngeye taşınması için standart uçaklardan yararlanmayı planlıyor ve konu hakkında yayınlandığı konsept videosuyla üzerinde uzun zamandır çalışılan süreci gözler önüne seriyor.

Daha önce ufak uyduların yüzeyden 2000 km yukarıya kadar uzanan alçak dünya yörüngesine taşınması için büyük roketler kullanılırken, DAPRA'nın ALASA projesi ile bu işlem için standart jet motorlu savaş uçaklarından yararlanması hedefleniyor. 45 Kg'lık ufak uyduları içerisinde alacak şekilde roketler hazırlayan ekip, savaş uçaklarının belirli bir yüksekliğe çıkması ile ateşleme yapıyor ve böylece her uydu gönderimi 1 milyon dolardan daha ucuza mal edilerek 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanabiliyor. Space X firmasının roket kalkışlarının 55 milyon doları bulduğu günümüzde maddi açıdan büyük bir avantaj getirmesi beklenen ALASA projesi, standart uçaklar kullandığı için de mevcut pistlerden kalkışa uygun bir yapı ortaya koyuyor.

Üzerinde çalışmalar devam ALASA projesi hakkında hazırlanan bu yeni konsept tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/02/06/darpa-alasa-video/