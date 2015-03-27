DARPA yeni bir konumlama sistemi geliştiriyor

İlk etapta askeri kullanım için geliştirilen ve füzelerin daha hassas hedefi vurması için kullanılan GPS teknolojisi daha sonra insanlığın da kullanımına sunulmuş ve Beidou, GLONASS gibi ülkelerin kendisine ait konumlama projeleri de devreye girmişti. Ancak ABD ordusu yeni bir teknoloji peşinde.





Tüm Kaynaklardan Konumlama ve Navigasyon - ASPN adını taşıyan bu yeni teknoloji aslında etrafta bulunan veri ve enerji kaynaklarını kullanarak hassas ve anlık konum tespiti yapmayı amaçlıyor. Teknoloji DARPA tarafından geliştiriliyor.





ASPN asıl olarak GPS sinyallerinin çekmediği veya engellendiği alanlarda devreye girecek şekilde tasarlanıyor. Teknoloji kendini kalibre edebilen jiroskop, akselerometre, saat, televizyon frekansları, radyo frekansları ve yıldırım gibi pek çok çevresel faktörden yararlanacak.





Sistemin şu şekilde işleyeceği varsayılıyor : Örneğin akıllı saatiniz jiroskop ve akselerometre ile hangi noktada yürümeye başladığınızı ve hangi yöne doğru ne kadar yürüdüğünüzü tespit edecek ve bu verileri kullanan sistem hassas bir hesaplama ile doğru konumunuzu bulabilecek. Gerekirse sistem farklı veri kaynaklarına da başvuracak.





DARPA oldukça esnek olarak tasarlanan bu sistemin enerji tüketiminde de cimri olacağını belirtiyor. Ancak henüz proje aşamasında olduğu için sistemin gerçek hayata geçmesi yılları bulabilir.

http://www.pcworld.com/article/2902938/goodbye-gps-darpa-preparing-alternative-positiontracking-technology.html#tk.rss_all