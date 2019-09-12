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DDR4 belleklerde 6GHz sınırı geçildi

Bu yıl hız aşırtma konusunda çıtayı epey yükselten TopPC ardı ardına rekorlar kırmaya devam ediyor. 5886MHz seviyesinden sonra 6GHz sınırını da geçmeyi başardı.
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın başlarından bu yana DDR4 belleklerde birbiri ardına hız rekorunun kırıldığı haberleri geliyor. G.Skill başta olmak üzere MSI ve ADATA laboratuvarlarında DDR4 belleklerin sınırlarını zorlamak için çalışmalar yapılıyor.

Kendi rekorunu kırdı

Son hız aşırtma testlerinde DDR4 belleklerin 6GHz sınırını geçmeyi başardığı belirtildi. Tayvanlı G.Skill tarafından yapılan testlerde Trident Z Royal DDR4 bellek modeli TopPC tarafından 6016.8 seviyesine çıkarıldı.

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Testlerde Intel Core i9-9900K işlemci ve MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC anakart kullanıldı. TopPC geçtiğimiz aylarda 5886MHz ile yine bir hız rekoruna imza atmıştı. Böylece kendi rekorunu egale etmiş oldu.

G.Skill uzun süredir 6GHz sınırını zorlama planları olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki dönemlerde DDR4 belleklerin daha yüksek seviyelere çıkması için testlere devam edilecek. Bilindiği üzere belleklerde hız aşırtma testleri biraz daha dayanıklılık ve uzun ömür şovu olarak nitelendiriliyor.

 


https://www.techpowerup.com/259082/g-skill-memory-first-to-break-ddr4-6-ghz-world-record-speed Yorum Yaz
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Cengiz55 2 sa. en beğenilen
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Galatas4ray 47 dk.
Ekrem yaptı yine yapacağını
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Requizm 2 sa.
Aynı görüntünün daha okunabilir halini buldum:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Eeltorm 2 sa.
Resim koyuyorsunuz ne okunuyor ne bir şey anlaşılıyor koymasaydınız.
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Cengiz55 2 sa. en beğenilen
Tıklayınca büyüyen resim koyun şuraya artık söylemekten utanıyoruz.
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