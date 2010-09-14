IDF 2010: Intel, Atom işlemcili taşınabilir oyun konsolu tanıttı

Intel'in Gömülü Sistemler ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcısı Douglas L. Davis, az önce sonra eren açılış konışmasında milyonlarca adet Atom işlemcili cihaz satıldığını ve hedeflerinin Atom işlemcisini olabilecek her kategoride kullanmak olduğunu açıkladı. Atom işlemci ailesinin geleceği için ciddi yatırım yaptıklarını ve yeni nesil üretim teknolojisiyle birlikte üreticilere daha fazla esneklik, tüketicilere ise daha yüksek performanslı mini-cihazlar sunacaklarını belirten Davis, Atom işlemci ailesinin taşınabilir oyun konsolları için de ideal performans/güç tüketimi dengesini sunabileceğini belirtti ve etkinliğin sonuna doğru, 5-inç ekrana sahip, Atom işlemcili ve Windows 7 işletim sistemli yeni bir taşınabilir oyun konsolu (Ocosmos OCS-1) prototipi (1.5GHz'de çalışan Oak Trail platformunu kullanıyor) sergilendi.

Douglas L. Davis konuşmasında Atom işlemci ailesinin aynı kategoride yer alan rakip çözümlere (ARM tabanlı SoC'lar) kıyasla önemli bir avantaja sahip olduğunu ve yaygın olarak kullanılan tüm yazılım platformlarıyla uyumlu olduğunu belirtti. İşte bu avantajın taşınabilir oyun ve eğlence sistemleri için üreticilere geniş bir seçenek listesi sunduğunu belirten Davis, 2011 ile birlikte mevcut ürün ve segmentlere ek olarak Atom işlemci ailesini yeni iş modellerinde ve farklı uygulama alanlarında görüleceğini de sözlerine ekledi.