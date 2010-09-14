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IDF 2010: Intel, Atom işlemcili taşınabilir oyun konsolu tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDF 2010: Intel, Atom işlemcili taşınabilir oyun konsolu tanıttı
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Intel'in Gömülü Sistemler ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcısı Douglas L. Davis, az önce sonra eren açılış konışmasında milyonlarca adet Atom işlemcili cihaz satıldığını ve hedeflerinin Atom işlemcisini olabilecek her kategoride kullanmak olduğunu açıkladı. Atom işlemci ailesinin geleceği için ciddi yatırım yaptıklarını ve yeni nesil üretim teknolojisiyle birlikte üreticilere daha fazla esneklik, tüketicilere ise daha yüksek performanslı mini-cihazlar sunacaklarını belirten Davis, Atom işlemci ailesinin taşınabilir oyun konsolları için de ideal performans/güç tüketimi dengesini sunabileceğini belirtti ve etkinliğin sonuna doğru, 5-inç ekrana sahip, Atom işlemcili ve Windows 7 işletim sistemli yeni bir taşınabilir oyun konsolu (Ocosmos OCS-1) prototipi (1.5GHz'de çalışan Oak Trail platformunu kullanıyor) sergilendi.

Douglas L. Davis konuşmasında Atom işlemci ailesinin aynı kategoride yer alan rakip çözümlere (ARM tabanlı SoC'lar) kıyasla önemli bir avantaja sahip olduğunu ve yaygın olarak kullanılan tüm yazılım platformlarıyla uyumlu olduğunu belirtti. İşte bu avantajın taşınabilir oyun ve eğlence sistemleri için üreticilere geniş bir seçenek listesi sunduğunu belirten Davis, 2011 ile birlikte mevcut ürün ve segmentlere ek olarak Atom işlemci ailesini yeni iş modellerinde ve farklı uygulama alanlarında görüleceğini de sözlerine ekledi.

IDF 2010: Intel, Atom işlemcili taşınabilir oyun konsolu tanıttı
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IDF 2010: Intel, Atom işlemcili taşınabilir oyun konsolu tanıttı
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Intel, Atom işlemcili taşınabilir oyun konsolu tanıttı
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DH Misafiri 9 yıl
psp2 firmaları gezmeye başlamışken ilginç bi haber
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Yok yahu ne konsolu. Sadece "bakın bu atom her yerde kullanılabilir" imajı vermişler. Öyle bir cihazın piyasaya çıkacağını sanmam.
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sadtneverdie 9 yıl
umarım tipi düzelir.
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mehmetgirgin 9 yıl
bence sadece oyun içinse klavye gereksiz olmuş onun yerine tuşları daha düzgün yapsalardı mükemmel olurdu
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Smartass 9 yıl
GSM modülü şart
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napolyon94 9 yıl
ne yapcaz biz bunla cod2 mi oynucaz ?
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Batuist 9 yıl
şaka herhalde o cihazda windows7nin olması... galiba forumun şakası bu olsa gerek..
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_bluescream_ 9 yıl
sonunda psp ye rakip bişe geldi, oh be biraz rekabet artık, güzel çeyede benzıyor psp le aynı fıyata olursa cok satılır diye umuyorum ki özllikle qwerty klavye olması felan, psp nın fıyatı düşer illakı,
bence şu atom sistemler gerçekten çok ıyı olmaya başladı.
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.::oksijen::. 9 yıl

_bluescream_

sonunda psp ye rakip bişe geldi, oh be biraz rekabet artık, güzel çeyede benzıyor psp le aynı fıyata olursa cok satılır diye umuyorum ki özllikle qwerty klavye olması felan, psp nın fıyatı düşer illakı,

bence şu atom sistemler gerçekten çok ıyı olmaya başladı.


sanırım windows mobil 7 den söz ediyorlardır. bence kendine has bir işletim sistemi olaması lazımdı. psp gibi. güzel alt yapısı var ama nasıl oyunlar çıkar onu allah bilir. görecez bakalım.
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MGEDK 9 yıl
Artık gerçekten ilginç oyunlar çıkmaya başlar herhalde ^^ ama bu alet biraz tuzludur herhalde(rakiplere göre)
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Uğur Doğan 9 yıl
resmen takoz
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