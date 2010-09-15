IDF 2010: Intel grafik pazarında %55 paya sahip

Intel devam etmekte olan IDF 2010 etkinliğinde grafik pazarındaki durumuna ilişkin son rakamları da basınla paylaştı. Sektörün saygın araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research'ün, yılın ikinci çeyreğini kapsayan son raporuna göre %55 pazar payı ile grafik pazarında lider olan Intel, sahip olduğu pay açısından, Nvidia ve AMD'nin toplam pazar büyüklüğünden daha fazla bir orana sahip. 2008 yılından bu yana 500 milyondan fazla grafik birimi sattığını açıklayan Intel, sunduğu çözümlerin etkileyici bir büyüme hızı yakaladığını belirtirken, bunun bir sonucu olarak Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerdeki entegre grafik birimi için özel bir çalışma yaptıklarını, performans sonuçlarının şimdiden heyecan yaratmaya başladığını açıkladı.

Kullanıcıların en büyük kısmının daha çok günlük internet oyunlarıyla vakit geçirdiğini, diğer büyük bir kısmının ise orta segment ve performans sınıfında yer alan oyunlara yöneldiğini belirten Intel, Crysis gibi yüksek işlemci ve gpu gücü isteyen Crysis gibi yapımların ise diğer iki segmente göre çok daha küçük bir kitle tarafından sıklıkla oynandını belirtiyor. 32nm Core işlemcilerinde kullandığı ve Sandy Bridge jenerasyonunda tamamiyle yenilenmiş versiyonunu duyurmaya hazırlandığı HD Graphics isimli entegre grafik işlem biriminin, günlük web oyunlar ve orta segment oyunlarında yani en hızlı büyüyen segmentlerde dikkat çekici bilgisayar deneyimi sunduklarını belirtiyor.