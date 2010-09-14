IDF 2010: Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemciler için hazırladığı yeni logolar göründü

Intel Geliştiriciler Forumu 2010'un yıldızı, firmanın geliştirmekte olduğu yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri oldu. Donanimhaber.com olarak detaylarını, mimariyi geliştiren ekipten dinlenme şansı yakaladığımız (bu detayları daha sonra sitemizde bulacaksınız) yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için Intel'in kullanacağı logolar da gün ışığına çıktı.

Ocak ayında satışa sunulması beklenen LGA1155 formundaki Sandy Bridge (Intel, ikinci jenerasyon Core ailesi olarak tanımlıyor, ilki Nehalem tabanlı modellerdi) işlemciler için hazırlanan yeni logolar, Intel tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından ilk defa gösterildi. Görsellerden de anlaşılabileceği üzere yeni logolar, öncekilere göre daha robotik bir hava taşıyorlar.

Bu değişimi anlamak mümkün zira Intel, Sandy Bridge tabanlı işlemcileri, Nehalem tabanlı modellere göre daha akıllı işlemciler olarak tanımlıyor. İkinci jenerasyon Turbo Boost teknolojisi, Intel'in firma tarihindeki en gelişmiş grafik işlem birimi ve geliştirilmiş güç yönetim özellikleriyle Sandy Bridge işlemcileri pazara iddalı geliyorlar.