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IDF 2010: Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemciler için hazırladığı yeni logolar göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDF 2010: Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemciler için hazırladığı yeni logolar göründü
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Intel Geliştiriciler Forumu 2010'un yıldızı, firmanın geliştirmekte olduğu yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri oldu. Donanimhaber.com olarak detaylarını, mimariyi geliştiren ekipten dinlenme şansı yakaladığımız (bu detayları daha sonra sitemizde bulacaksınız) yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için Intel'in kullanacağı logolar da gün ışığına çıktı.

Ocak ayında satışa sunulması beklenen LGA1155 formundaki Sandy Bridge (Intel, ikinci jenerasyon Core ailesi olarak tanımlıyor, ilki Nehalem tabanlı modellerdi) işlemciler için hazırlanan yeni logolar, Intel tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından ilk defa gösterildi. Görsellerden de anlaşılabileceği üzere yeni logolar, öncekilere göre daha robotik bir hava taşıyorlar.

Bu değişimi anlamak mümkün zira Intel, Sandy Bridge tabanlı işlemcileri, Nehalem tabanlı modellere göre daha akıllı işlemciler olarak tanımlıyor. İkinci jenerasyon Turbo Boost teknolojisi, Intel'in firma tarihindeki en gelişmiş grafik işlem birimi ve geliştirilmiş güç yönetim özellikleriyle Sandy Bridge işlemcileri pazara iddalı geliyorlar.

IDF 2010: Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemciler için hazırladığı yeni logolar göründü
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mmbakir 9 yıl
Acaba nereye kadar gidecek bu böyle, 2,4,12,10+20=30 falan filan..
Ne işimize yarayacak ki, kullanmadıktan sonra :)
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logarkapağı 9 yıl

mmbakir
Acaba nereye kadar gidecek bu böyle, 2,4,12,10+20=30 falan filan..
Ne işimize yarayacak ki, kullanmadıktan sonra :)

aynen
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mehmetgirgin 9 yıl
logolar fena değil
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Mr.Legend 9 yıl
Bunlar yeni nesil core ise i7 ve i5 in fiyatları düşmez mi. Amd de buna karşılık phenomların fiyatını düşürmez mi
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mobylette 9 yıl
2 yarım + 3 tam çekirdek = 4 çekirdek? şeklinde garip bir soru sorulabilir sanırım resme bakarak
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atyay 9 yıl

fraktron

2 yarım + 3 tam çekirdek = 4 çekirdek? şeklinde garip bir soru sorulabilir sanırım resme bakarak

cache belleklerin 2ye bölünmüş halini düşün ozaman çekirdeğin şeklini daha ne görebilirsin
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Batuist 9 yıl
bu işlemcilere ait performans verilerini bekliyoruz...
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LAVMAN 9 yıl
hani yıllar once bi geyik vardı nvidianın elinde geforce 5 ler bile varmış abi ama piyasaya surmuyo gfx2mx leri satıcak sonra 3-4-5 cıkıcak diye sanırım bu olay simdide intel için gerceklige kavustu sanki adamlar amd ile dalga geciyor resmen rekabet ortamı diye birsey kalmadı zamanında antlon-bartonlarla koseye sıkısan intel farkı actı gidiyor..
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bekoc 9 yıl
amd'nin fusion'una yanıt.

işlemci ile grafik yongsını birleştirmek. Beyine ulaşmaya az kadlı sankim =)
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DarkSidesOfMe 9 yıl
en azından logo açısından daha güzel olmuş
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