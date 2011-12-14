DH Özel: AMD'nin FX-6200 işlemcisi hakkında resmi detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD, Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin 6 çekirdekli ikinci modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. FX-6200 olarak isimlendirilen yeni işlemcinin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin resmi detaylar elimize ulaştı. Standart olarak 3.8GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 4.1GHz'e kadar otomatik olarak çıkartan işlemci 6MB Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile geliyor. Bir önceki model olan FX-6100 ile kıyaslandığında baz hızı kaydadeğer biçimde artan işlemcinin ısıl tasarım gücü de bu güncellemeye bağlı olarak önemli bir artış ile 95 Watt'dan 125 Watt'a yükselmiş durumda.
Çarpan kilidi açık olarak gelen dolayısıyla hız aşırtma uygulamalarına da yatkın olan işlemci, AMD'nin resmi performans tablosuna göre, video düzenleme performansında Intel'in Core i5-2400 işlemcisini geride bırakırken, FX-6100 işlemcisinden %10-15 oranında daha hızlı olmayı başarıyor. 26 Aralık'ta lanse edilecek FX-6200'ün yurt dışındaki resmi satış fiyatı 175$ olacak.
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amd koskoca bir şirket basit şirket muamelesi yapmayın bu dediklerinize inanın tek tek cevap verebilirler ama gerçek dünyada bazen siyasi düşüncesinden tutunda her türlü konu bu işlerin içine girebilir yukarıda bi arkadaş bahsetmiş işin yazılım kısmıda var tabi eli kolu zamanında heryere ulaşmış kişiler istedigi gibi at koşturur bu piyasada . tabi bu her zaman böyle gidecek diye bişeyde yok zaman herşeyi farklı kılar zamanlada herşey degişebilir. (belki degişmeyebilirde şuan oldugu gibi ) yıllardır amd kullanırım fanatik olmadım ama ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde ve uygun fiyata ürün çıkarttığı için hep beni memnun etti intelde bunu başarsa intelde kullanırız ama denge sağlanırsa inanın hep kazançlı gene biz oluruz amd yada intel babamızın oğlu degilki kardeşim bedavamı ürün dagıttılar bize bugüne kadar . yeni çıkardıkları fx ler maliyet açısından iş görür hatta daha aşağı düşecektir. 3 senedir X3 720 kullanıyorum şimdi tam 2 katı performans veren 6100 bayagı ideal gözüküyor işlemci degiştireceksenizde %10 -15 farkla işlemcide değiştirmeyin bariz bi fark insana hissettirmiyor. hatırlarmısınız eskiden Canavar gibi anakart testleri yaparlardı sanki aralarında dehşet performans farkları varmış gibi yazarlardı bizde kafayı yerdik 3-5 puan yüksek hangisiyse onu alırdık zaman geçtikçe anladık meger gözle görülür hiçbir farkları yokmuş diğer donanımlarda da aynı şey mevcut boş yere hırs yapmışız şimdi kafam çok rahat 3 senede bir upgrade yapıyorum çok fazlada kasmıyorum çünkü biliyorum 150 dolarlık işlemciyle 180 dolarlık işlemci arasında bariz bir fark olmadıgını %10 %15 beni ilgilendirmiyor artık ha dünya rekoru kıracaklara sözüm yok onlar amd ye kızıyorsa doğrudur :) her türlü b.k atılabilir
oyun testleri neyi ifade ediyorki aşağı yukarı günümüz modellerin hepsi orta sınıf e.k ile oyunlarda sıkıntı olmuyor..
amd nin ne eksiği var autocad ve video işlemede sen galiba 990x kullanıyorsun yada pc inde sentetik testlerde iyi sonuçlar almak için toplamış kullanıyorsun .. autocadde ne iş yaptın da bu kanıya vardın kaç kişi biliyor bu programı neye göre almıyoruz demişin ... adam akıllı kullanıcılar pc lerini iş ihtiyacına göre toplar oyunlarda bonusu olur stres atar oyun için toplayan sende oyun testlerınle oynarsın :DD
Gerçekçi ol arkadaş kim professional programlar için amd'li bir sistem kurmak istiyor (bütçe kısıtlı değilse) ?
Amd'nin ne eksiği sorunusunu bana değil amd'ye sormak gerek.!
Uzun uzadıya yazacaktım yarısında vazgeçip sildim, kestirip atıcam kısaca. Yazılım geliştiricilerin ; a) Farklı mimariye özelleşmiş yüksek seviyeli dil ile (c++) kod yazmaları gerekebiliyor (mesela L1 Data Cache miktarı farklı olan mimariler için loopların daha iyi yazılması gibi, gerçi Loop Nest Optimization loopları optimize eder vs. ama mimarinin kapasitesini yeteneğinin bilinmesi gerekir ki bi loop'u yeniden nereye kadar yazabileceğini bilsin. Mesela intellerde 32kb L1 Data Cache var, ben bir Loopu 32kb cache üstünde daha verimli olacak şekilde yazabilirim. Ama bu drumda L1 Data Cache daha düşük olan mimari üstünde bu işlemlerin tamamlanması daha uzun sürecektir. Compiler da loop nest optimization yaparken donanımın yeteneklerini bilip ona göre ayar vermek zorunda ki buna CPU-dispatch deniyor. ICC ile derlenmiş programların (intel c compiler) intel cpularda doğal olarak bu tür compiler optimizasyonu ile hızlı çalışması doğal). Ben öyle bi kod yazarım ki, bi yere kadar Phenom II lerde 64kb L1 Data Cache yüzünden hep daha verimli çalışaiblir. Sonuçta heriflerin bütün bunlarla uğraşması lazım.
b) Farklı yeni compilerlar denerler, ama compiler sonuçta kendi kapasitesi kadar optimize edebilir. Programın algoritmasında sakatlık varsa, onu düzgün biiçimde yazamaz. Phoronixe farkı compilerlar ile karşılaştırma vardı phoronix.com/... Bundan sonra çıkan open64 versiyonları faln da var ama hemen hiçbi fark yok. Yani esas kodda değişiklik yapmadan compiler sizi kurtaramıyor. Lafın kısası BD de sakat şeyler olsa da iş yazılımcıda bitiyor, daha hızlı çalışması için (sadece BD için değil bütün farklı mimariler için geçerli dediklerim, ama kim uğraşıcak).
Overclock tamamda, turbocore nereden çıktı? Klavyen sürçtü galiba.
Bizim arkadas vardi Core2Quad Q8400 ile dunya rekoru kirdi.
fx serisi yüksek saat hızında iyi performans gösteriyor günlük kullanımda multitasking konusunda başarılı ve oyunlardada yeteri kadar performans gösteriyor.
Tabi fx6100 alınacağına daha ucuza 1055t alınır aynı saat hızında daha yüksek performans gösterir %25 indirimle 300liraya satılıyordu.
ileriki zamanlarda 6 çekirdek fx işlemciyi Phenom II x4'den daha ucuza satabilirler daha ucuza mal ediyorlar sonuçta.
fx6100 ün 4.8 o.c yapılmış stabil sonuçlar iyi görünüyor.
ben AMD yerinde olsam türkiye işlemci satmam pazarı intel bırakırım bildiği gibi at koştursun intel her işlemcinin sergiliyceği performans belidir amd aldığınız fiyata intel alabiliyormusunuz yada amd anakart aldığınız fiyata intel anakart alabiliyormusunuz bazı arkadaşların dediği gibi kaçımız çizim programları için alıyor işelmcileri önemli olan oyunları sorunsuz oynatması benim için gerisi ilgilendirmiyor beni kim kimi geçmiş FPS manyağı değilim kısacası
Armut piş Ağzıma düş Misali TMSF firması çalışacak NANOMETRE küçültecek AMD efendi İçini bol çekirdekli keş bellek dolduracak Bunun Adınada yeni teknoloji yaptım diyecek
TMSF denen firma olmasa 32 NM olayıda olmasa AMD ortaya ne koyacaktı
Şu an gelinen nokta budur .Takke düştü Kel gözüktü
Dikkat ederseniz çekirdek sayısı keş bellek miktarı yok saat hızı falan deyip oyalayıp duruyorlar.Ama sonuç yok
Bu tür haberleri daha çoook okuruz AMD efendiden
Üzgün ve sinirliyim
nihayet mantıklı yorumlar gelmeye başladı..
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