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DH Özel: AMD'nin FX-6200 işlemcisi hakkında resmi detaylar

7 yıl
18,5b
1
44
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: AMD'nin FX-6200 işlemcisi hakkında resmi detaylar
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AMD, Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin 6 çekirdekli ikinci modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. FX-6200 olarak isimlendirilen yeni işlemcinin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin resmi detaylar elimize ulaştı. Standart olarak 3.8GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 4.1GHz'e kadar otomatik olarak çıkartan işlemci 6MB Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile geliyor. Bir önceki model olan FX-6100 ile kıyaslandığında baz hızı kaydadeğer biçimde artan işlemcinin ısıl tasarım gücü de bu güncellemeye bağlı olarak önemli bir artış ile 95 Watt'dan 125 Watt'a yükselmiş durumda.
Çarpan kilidi açık olarak gelen dolayısıyla hız aşırtma uygulamalarına da yatkın olan işlemci, AMD'nin resmi performans tablosuna göre, video düzenleme performansında Intel'in Core i5-2400 işlemcisini geride bırakırken, FX-6100 işlemcisinden %10-15 oranında daha hızlı olmayı başarıyor. 26 Aralık'ta lanse edilecek FX-6200'ün yurt dışındaki resmi satış fiyatı 175$ olacak.
DH Özel: AMD'nin FX-6200 işlemcisi hakkında resmi detaylar
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MyCoDeR 7 yıl en beğenilen
Bırakın abi bu tartışmaları kaçımız amd işlemciyi autocat veya video işleme programları için alıyoruz ? Bu testler boş bana oyun testlerini verin...
3 Yanıt Yanıtla +15
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knnkpln 7 yıl
Intel tdp aşağı çektikçe amd yükseltiyor.

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AndryTR 7 yıl
3,8GHz işlemci hızı var ve önceki seri X6 1100T ile hemen hemen aynı. Ortada ters giden bir şeyler var sanki. Öyle değil mi sevgili AMD?
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar herkes bişey söylüyor evet haklısı olabilirsinizde fakat
amd koskoca bir şirket basit şirket muamelesi yapmayın bu dediklerinize inanın tek tek cevap verebilirler ama gerçek dünyada bazen siyasi düşüncesinden tutunda her türlü konu bu işlerin içine girebilir yukarıda bi arkadaş bahsetmiş işin yazılım kısmıda var tabi eli kolu zamanında heryere ulaşmış kişiler istedigi gibi at koşturur bu piyasada . tabi bu her zaman böyle gidecek diye bişeyde yok zaman herşeyi farklı kılar zamanlada herşey degişebilir. (belki degişmeyebilirde şuan oldugu gibi ) yıllardır amd kullanırım fanatik olmadım ama ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde ve uygun fiyata ürün çıkarttığı için hep beni memnun etti intelde bunu başarsa intelde kullanırız ama denge sağlanırsa inanın hep kazançlı gene biz oluruz amd yada intel babamızın oğlu degilki kardeşim bedavamı ürün dagıttılar bize bugüne kadar . yeni çıkardıkları fx ler maliyet açısından iş görür hatta daha aşağı düşecektir. 3 senedir X3 720 kullanıyorum şimdi tam 2 katı performans veren 6100 bayagı ideal gözüküyor işlemci degiştireceksenizde %10 -15 farkla işlemcide değiştirmeyin bariz bi fark insana hissettirmiyor. hatırlarmısınız eskiden Canavar gibi anakart testleri yaparlardı sanki aralarında dehşet performans farkları varmış gibi yazarlardı bizde kafayı yerdik 3-5 puan yüksek hangisiyse onu alırdık zaman geçtikçe anladık meger gözle görülür hiçbir farkları yokmuş diğer donanımlarda da aynı şey mevcut boş yere hırs yapmışız şimdi kafam çok rahat 3 senede bir upgrade yapıyorum çok fazlada kasmıyorum çünkü biliyorum 150 dolarlık işlemciyle 180 dolarlık işlemci arasında bariz bir fark olmadıgını %10 %15 beni ilgilendirmiyor artık ha dünya rekoru kıracaklara sözüm yok onlar amd ye kızıyorsa doğrudur :) her türlü b.k atılabilir
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yenibosna_34 7 yıl
ben ne amd yi tutuyorum ne de inteli hangisi işime yararsa onu alırım fakat benim anlamadığım FX serisi işlemcileri sadece bu forumda beğenmiyorlar diğer bütün sitelerde güzel performans verdiğini söylüyolar testleri de incelediğimizde mesela amd phenom ii x4 955 e güzel işlemci diyenler aynı performansı veren fx 4100 e kötü işlemci diyorlar bence bu kadar da ön yargılı olmayalım
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DH Misafiri 7 yıl
@ mycorder
oyun testleri neyi ifade ediyorki aşağı yukarı günümüz modellerin hepsi orta sınıf e.k ile oyunlarda sıkıntı olmuyor..
amd nin ne eksiği var autocad ve video işlemede sen galiba 990x kullanıyorsun yada pc inde sentetik testlerde iyi sonuçlar almak için toplamış kullanıyorsun .. autocadde ne iş yaptın da bu kanıya vardın kaç kişi biliyor bu programı neye göre almıyoruz demişin ... adam akıllı kullanıcılar pc lerini iş ihtiyacına göre toplar oyunlarda bonusu olur stres atar oyun için toplayan sende oyun testlerınle oynarsın :DD
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BatlleStar_TR 7 yıl
Amd fx sistem toplamayı düşünen arkadaşlar 2.nesil bulldozer işlemcileri beklemeliler.
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MyCoDeR 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@ mycorder



oyun testleri neyi ifade ediyorki aşağı yukarı günümüz modellerin hepsi orta sınıf e.k ile oyunlarda sıkıntı olmuyor..



amd nin ne eksiği var autocad ve video işlemede sen galiba 990x kullanıyorsun yada pc inde sentetik testlerde iyi sonuçlar almak için toplamış kullanıyorsun .. autocadde ne iş yaptın da bu kanıya vardın kaç kişi biliyor bu programı neye göre almıyoruz demişin ... adam akıllı kullanıcılar pc lerini iş ihtiyacına göre toplar oyunlarda bonusu olur stres atar oyun için toplayan sende oyun testlerınle oynarsın :DD

Gerçekçi ol arkadaş kim professional programlar için amd'li bir sistem kurmak istiyor (bütçe kısıtlı değilse) ?
Amd'nin ne eksiği sorunusunu bana değil amd'ye sormak gerek.!
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DH Misafiri 7 yıl
Intelin en pahalı işlemcisi şu anda 2300 TL ye satılmakta.Birde bu işlemciyi kullanmak için yaklaşık 700 TL verip anakart almak lazım.2300+700=3000 TL Daha ekran kartı,ram ve harddiski hesaba katmadım.AMD nin en pahalı işlemcisi ise 500-600 TL civarında.AMD ekran kartları da hem performanslı hem de NVidiadan daha ucuz.AMD işlemciyle AMD ekran kartları oldukça uyumlu çalışıyor.Tamam yeni AMD işlemciler istenen performansı verememiş olabilir ama 2012 nin 2. çeyreğinde 2.revizyon işlemciler çıkacak,performansları ve güç tüketimleri iyileşecek.Bir ürünü fiyatına göre kıyaslamak lazım.Yeni revize edilen işlemcilerde fiyat bir miktar düşerse aynı segmentteki Intel işlemcilerden aşağı kalmayacağını düşünüyorum..
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Rubisco 7 yıl
3ds Max 2012, Photoshop CS5.1, Premiere Pro cs 5.5, Blender, Solidworks falan adamdan sayılmıyorsa i5 2500k ya geçiliyor. Onun dışında kötü değil Fx 8150, oyunlarda biraz geride. Intelde hep daha iyi olan oyunu ele alırsan k intel yine daha iyi. Tutup gtx 590 gibi karta takıp BF3 ile test edersen fark yok gibi bişey (1680x1050 ultra detay, 80 fps vs. 75 fps ).

Uzun uzadıya yazacaktım yarısında vazgeçip sildim, kestirip atıcam kısaca. Yazılım geliştiricilerin ; a) Farklı mimariye özelleşmiş yüksek seviyeli dil ile (c++) kod yazmaları gerekebiliyor (mesela L1 Data Cache miktarı farklı olan mimariler için loopların daha iyi yazılması gibi, gerçi Loop Nest Optimization loopları optimize eder vs. ama mimarinin kapasitesini yeteneğinin bilinmesi gerekir ki bi loop'u yeniden nereye kadar yazabileceğini bilsin. Mesela intellerde 32kb L1 Data Cache var, ben bir Loopu 32kb cache üstünde daha verimli olacak şekilde yazabilirim. Ama bu drumda L1 Data Cache daha düşük olan mimari üstünde bu işlemlerin tamamlanması daha uzun sürecektir. Compiler da loop nest optimization yaparken donanımın yeteneklerini bilip ona göre ayar vermek zorunda ki buna CPU-dispatch deniyor. ICC ile derlenmiş programların (intel c compiler) intel cpularda doğal olarak bu tür compiler optimizasyonu ile hızlı çalışması doğal). Ben öyle bi kod yazarım ki, bi yere kadar Phenom II lerde 64kb L1 Data Cache yüzünden hep daha verimli çalışaiblir. Sonuçta heriflerin bütün bunlarla uğraşması lazım.

b) Farklı yeni compilerlar denerler, ama compiler sonuçta kendi kapasitesi kadar optimize edebilir. Programın algoritmasında sakatlık varsa, onu düzgün biiçimde yazamaz. Phoronixe farkı compilerlar ile karşılaştırma vardı phoronix.com/... Bundan sonra çıkan open64 versiyonları faln da var ama hemen hiçbi fark yok. Yani esas kodda değişiklik yapmadan compiler sizi kurtaramıyor. Lafın kısası BD de sakat şeyler olsa da iş yazılımcıda bitiyor, daha hızlı çalışması için (sadece BD için değil bütün farklı mimariler için geçerli dediklerim, ama kim uğraşıcak).
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Guest-B5963741A 7 yıl
Onu bunu bilmem parası çok olan gider intel alır.Hem paramız yok diyonuz hem amd'yi kötülüyonuz.Sizin gibiler yüzündende İntel istediği gibi at koşturuyo 10 dolarlık malı 20 dolara satıyo.
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robinhoof 7 yıl
şuna 175 dolara sunulan işlemci diye bakmak çok zor olsa gerek. duygusallaşmadan olmaz
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Tr@mmler 7 yıl
overclock, turbocore felan hikaye. celeron işlemcilerle de rekorlar kırılıyor.
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7Mhz 7 yıl
Tr@mmler

overclock, turbocore felan hikaye. celeron işlemcilerle de rekorlar kırılıyor.

Overclock tamamda, turbocore nereden çıktı? Klavyen sürçtü galiba.
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soar.kerrigan 7 yıl Tr@mmler
Tr@mmler

overclock, turbocore felan hikaye. celeron işlemcilerle de rekorlar kırılıyor.

Bizim arkadas vardi Core2Quad Q8400 ile dunya rekoru kirdi.
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::Ashes:: 7 yıl
Amd aslında yanlış yapmıyor daha düşük maliyetle iş gören işlemciler çıkartıyor.
fx serisi yüksek saat hızında iyi performans gösteriyor günlük kullanımda multitasking konusunda başarılı ve oyunlardada yeteri kadar performans gösteriyor.
Tabi fx6100 alınacağına daha ucuza 1055t alınır aynı saat hızında daha yüksek performans gösterir %25 indirimle 300liraya satılıyordu.
ileriki zamanlarda 6 çekirdek fx işlemciyi Phenom II x4'den daha ucuza satabilirler daha ucuza mal ediyorlar sonuçta.
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teddybear01 7 yıl
bizde bunu ınandık FX 8150 geçemiyo daha i5 2500k yı bunlar 2400 u geçiş 6xxx le
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highgen 7 yıl
vmodtech.com/...

fx6100 ün 4.8 o.c yapılmış stabil sonuçlar iyi görünüyor.
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enja 7 yıl
teddybear01

bizde bunu ınandık FX 8150 geçemiyo daha i5 2500k yı bunlar 2400 u geçiş 6xxx le

ben AMD yerinde olsam türkiye işlemci satmam pazarı intel bırakırım bildiği gibi at koştursun intel her işlemcinin sergiliyceği performans belidir amd aldığınız fiyata intel alabiliyormusunuz yada amd anakart aldığınız fiyata intel anakart alabiliyormusunuz bazı arkadaşların dediği gibi kaçımız çizim programları için alıyor işelmcileri önemli olan oyunları sorunsuz oynatması benim için gerisi ilgilendirmiyor beni kim kimi geçmiş FPS manyağı değilim kısacası
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DH Misafiri 7 yıl
Nanometreden kazandığın boşluğa; çala kaşık daha çok çekirdek daha çok keş bellek tıkalayıp durursan hiç bi avantajın olmaz
Armut piş Ağzıma düş Misali TMSF firması çalışacak NANOMETRE küçültecek AMD efendi İçini bol çekirdekli keş bellek dolduracak Bunun Adınada yeni teknoloji yaptım diyecek
TMSF denen firma olmasa 32 NM olayıda olmasa AMD ortaya ne koyacaktı
Şu an gelinen nokta budur .Takke düştü Kel gözüktü
Dikkat ederseniz çekirdek sayısı keş bellek miktarı yok saat hızı falan deyip oyalayıp duruyorlar.Ama sonuç yok
Bu tür haberleri daha çoook okuruz AMD efendiden
Üzgün ve sinirliyim
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highgen 7 yıl
Phenom II yi 32 nm ye modlayıp sunsaydı bundan daha iyi sonuçlar vereceği kesindi. Amd nasıl kendi kafasına göre mimari tasarlar komut setleri ekler hiç mi yazılım işletim sisteminin vereceği desteği düşünmez. Gpu tasarlarken ki kullanıcının ağırlıkla oyunlar için daha çok kullanılan alanlarda decoder encoder fizik gibi pek kullanılmayan alanların dışında daha çok ihtiyaca yönelik alanlarda mimariyi yönlendirme hassasiyetine sahipken aynı hassasiyeti cpu bölümü içinde neden gösteremiyor bu tür kör döngüler içine giriyor dönüp bir kendini sorgulamalı
Yanıtla +2
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MyCoDeR 7 yıl en beğenilen
Bırakın abi bu tartışmaları kaçımız amd işlemciyi autocat veya video işleme programları için alıyoruz ? Bu testler boş bana oyun testlerini verin...
Yanıtla +15
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Adoniss 7 yıl
Phenom'ların 9xx serileri artık yok yani stoklar haricinde. AMD boş duracak değil herhalde. Elinde ne varsa sürecek piyasaya.
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F.@.T.İ.H 7 yıl
MyCoDeR

Bırakın abi bu tartışmaları kaçımız amd işlemciyi autocat veya video işleme programları için alıyoruz ? Bu testler boş bana oyun testlerini verin...

nihayet mantıklı yorumlar gelmeye başladı..
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