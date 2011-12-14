DH Özel: AMD'nin FX-6200 işlemcisi hakkında resmi detaylar

AMD, Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin 6 çekirdekli ikinci modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. FX-6200 olarak isimlendirilen yeni işlemcinin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin resmi detaylar elimize ulaştı. Standart olarak 3.8GHz'de çalışan ve Turbo Core 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 4.1GHz'e kadar otomatik olarak çıkartan işlemci 6MB Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile geliyor. Bir önceki model olan FX-6100 ile kıyaslandığında baz hızı kaydadeğer biçimde artan işlemcinin ısıl tasarım gücü de bu güncellemeye bağlı olarak önemli bir artış ile 95 Watt'dan 125 Watt'a yükselmiş durumda.

Çarpan kilidi açık olarak gelen dolayısıyla hız aşırtma uygulamalarına da yatkın olan işlemci, AMD'nin resmi performans tablosuna göre, video düzenleme performansında Intel'in Core i5-2400 işlemcisini geride bırakırken, FX-6100 işlemcisinden %10-15 oranında daha hızlı olmayı başarıyor. 26 Aralık'ta lanse edilecek FX-6200'ün yurt dışındaki resmi satış fiyatı 175$ olacak.