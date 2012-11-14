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DH Özel: Türk geliştirici OB-Studios ile ''Bridge Wars'' hakkında konuştuk

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bridge Wars adlı oyunlarıyla mobil oyun sektörü başta olmak üzere oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşen Türk geliştirici OB Studios(Oyun Bozan Oyun Stüdyoları) ile yapımları hakkında konuştuk. Küçük bir oyun stüdyosu olan OB Studios'un ekip lideri Emre Yaman, ''Bridge Wars'' hakkında merak edilenleri donanımhaber.com ailesi için cevapladı. 

Mitolojik bir dünyanın kapılarını oyuncular için aralayacak olan Bridge Wars, çoklu oyuncu modu ve hikaye modu olmak üzere iki farklı oyun moduna sahip olacak. Oyuncuların defalarca bitirmek isteyeceği bir hikaye moduna sahip olacağı dile getiren Yaman, bu moda sadece Türk Mitolojisi'nden karakterlerin kullanılabileceğini belirtiyor. Yaman, oyuncuların mitolojimizde ki taşların sırrını çözerek yeni karakterler keşfedeceklerini, bu karakterlerin yeteneklerini kullanarak beklemedik bir şey ile karşılaşacaklarını ve bu duyguyu tatmak için oyuncuların hikaye modunu defalarca bitireceklerini dile getiriyor. Oyuncuların hikaye modunun sonunda neler yaşayacağı konusunda bizleri merak ve heyecan içinde bırakan Yaman, oyunun asıl temelini oluşturan çoklu oyuncu modu hakkındaki detayları da paylaşıyor. Bridge Wars'ı oynayan diğer oyuncular ile amansız mücadeleler içine gireceğiniz çoklu oyuncu modunda, hikaye modunun aksine Mısır, Yunan ve Pers gibi mitolojilerden de karakterlerin bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca, Bridge Wars'ın Sürekli farklı mitolojiler ile destekleneceği ve oyunun karakterlerinin sınıf, güç gibi unsurlarının farklı olacağı her bir karakterin ayrı ayrı özelleştirilebileceği de dile getiriliyor.

Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım henüz pre-alpha aşamasında olmasına rağmen yayınlanan tanıtım videosuna bakıldığında sunacağı içeriği ile olduğu kadar görselliğiyle de iddialı bir yapım olduğunu kanıtlıyor. Çevre etkenleriyle etkileşim içinde olacağımız yapımda gece-gündüz ve mevsim döngülerinin olacağı belirtiliyor. 

PC, Mac, iOS ve Android platformları için geliştirilen Bridge Wars'ın kontrol sistemini hakkında sorduğumuz bir soru üzerine, oyunun kontrol sistemi için oldukça fazla çalıştıklarını belirten Yaman, oyunun daha kolay oynanabilmesi adına birçok yöntem denediklerini de belirtiyor. Yaman, bu işin en zor kısmının ise, masaüstü ve tabletlerin uyumluluğu olduğunu ve seçimlerinin tek tık kontrol sisteminden yana olduğunu söylüyor. Söz konusu kontrol sistemi ile birlikte Bridge Wars, basit bir oynanışa sahip olurken, oyunun kontrol edilmesi için gereken tek şey ekranda sağa sola gidip kararlarını vererek tek bir dokunuş gerçekleştirmek oluyor.

Türkçe dil desteği ve bazı Türk geliştiricilerin bu konudaki tavırları üzerine sorduğumuz bir soru üzerine ekip lideri, ülkemizde geliştiricilere destek verilmemesini üzücü olarak nitelendiriyor ve Türkçe başta olmak üzere birçok dil seçeneğine yer vereceklerini belirtiyor.

Yapım aşaması hakkında da bilgiler edindiğimiz oyunun pre-alpha aşamasına yaklaşık 3-4 aylık bir sürede geldiğini ve tahmini olarak bir yıl içerisinde oyuncular ile buluşacağını da öğreniyoruz. Ayrıca, oyunun yapım ekibi hakkında da ekip lideri Emre Yaman'dan bir takım bilgiler alıyoruz. Altı kişiden oluşan bir ekibe sahip olduklarını belirten Yaman, donanımhaber.com ailesi için ekibi kendi gözünden mizahi bir dille şu şekilde tanıtıyor; 

Emre Yaman(Ekip Lideri): Ofis boy diyebiliriz :) 
Burcu Özyüksel(Konsept Çizer): Azimli, sinirli ve tuttuğunu koparan. Fazla sinirlendirmeyeceksiniz. Yoksa kafanızı kırabilir. 
Emir Çokdoğan(Programcı): Araştırmacı, her şeyi yaparım deyip yapan ve sonrasında ben programcı değilim deyip kendini kandıran. 
Aşur Ceylan(Konsept Çizer): Fazlası ile detaycı, en bilinen yöntemi ise kâğıdı eline alıp, rüyaya dalan ve uyandığında ilk olarak karakter çizmesi. Biz ona imkânsız diyoruz, adam resmen çizeceği karakterlerin rüyasına yatıyor. Bize inanılmaz geliyor, siz ne hissettiniz bilmiyorum :) 
Mustafa Taşkın(Animasyon): ''Napucuk'' ve şaşırdığında ''üffff'' demesiyle tanınıyor. Çok yaratıcı ve bu yaratıcılığını animasyonlarda fazlası ile kullanıyor. 
Orhan Güç(Genel Koordinatör): Biz ona ''Uçan Sabri'' diyoruz :) Çünkü şehirden şehre ışınlanıyor. Bir arıyorsunuz İstanbul'da, bir arıyorsunuz Ankara'da. Biz oyun yaparken o da bizi insanlarla kaynaştırıyor ve tanıştırıyor. Dışarıdaki bütün işleri o yönetiyor kısacası.

OB Studios(Oyun Bozan Oyun Stüdyoları)'un PC, Mac, iOS ve Android oyuncularına mitolojik bir dünyanın kapılarını açacak olan oyunu Bridge Wars'ın hakkındaki gelişmeleri ilerleyen dönemlerde paylaşmaya devam edeceğiz. 



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1963bursa 7 yıl en beğenilen
Yerli yapımlar şu anki noktaya bile destek almadan geldiler, demek birileri hakkıyla desteklese dünya devlerini sarsacak oyunlar yapılacak, en azından yapımlara saldıranlar artık yok, bu da bir gelişmedir, saldırıp küfredip biz vatan haini değiliz eleştiriyoruz diyenler vardı, modlar görmezden gelirdi bu vatandaşları.
Yerli yapımlar şu anki noktaya bile destek almadan geldiler, demek birileri hakkıyla desteklese dünya devlerini sarsacak oyunlar yapılacak, en azından yapımlara...
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londoner23 6 yıl
videoyu izleyemedim.. niye ki acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
tertemiz olmus texturelar olsun gui olsun başarilar :D türk developer ve 3d artislere herzaman destek olmaya haziriz.
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RECEP____KOVBOY 7 yıl
sanırım şuan dünyadaki en karlı en çok gelecek vadeden yatırımınızı en kısa sürede geri getiren sektördür.halen daha ciddi yatırım yapılmaması ve desteklenmemesi ilginç.dragon dance vardı hala devam ediyormu bilmiyorum gelecek vadeden projelere direkt ortak oluyolardı sermaye vererek.
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1963bursa 7 yıl en beğenilen
Yerli yapımlar şu anki noktaya bile destek almadan geldiler, demek birileri hakkıyla desteklese dünya devlerini sarsacak oyunlar yapılacak, en azından yapımlara saldıranlar artık yok, bu da bir gelişmedir, saldırıp küfredip biz vatan haini değiliz eleştiriyoruz diyenler vardı, modlar görmezden gelirdi bu vatandaşları.
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Nerevarine 7 yıl
iOS ilk 2 gün beleş falan olsa çoh eyi olurdu.
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bahner 7 yıl
Kamera arkadan olsaymış daha iyi olurmuş. Bu şekilde olursa alacağımı sanmıyorum.
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rtsbora 7 yıl
sayfada video açılmıyor sanırım. izlemek isteyenler buyursun:
Bridge Wars (Debut Trailer - Pre-Alpha) youtu.be/...
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cceviz 7 yıl
elimizden geldiği kadar destekleyeceğimizden emin olabilirsiniz.
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broodofqueen 7 yıl
İnşallah başarılı olursunuz.. Çıktığında Mac ve iOS için birer tane alıcam..
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Cankano 7 yıl
İnsallah alabilirim bekliyoruz
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rextr 7 yıl
Tebrikler gerçekten çok iyi duruyor. Yazıyı okuyunca çok özendim doğrusu... Ofis ortamında oyun yapmak güzel bir şey olsa gerek. İnşallah emeğinizin karşılığını alırsınız.
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nkvelioglu 7 yıl
Yaw ipod 5 ler bunları kaldıracak seviyede midir acaba merak ettim. Pc de bile böyle görüntüleri arayan biriyim ben. Fantastik-animasyon-mitolojik. Trine gibi görüntüler.
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karakaya_o 7 yıl
Türkün gücü!
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NeroEM9 7 yıl
Oha
Adamlar yapmış aga tebrik ederim
Şuan burdan özendim bir parçası olmak isterdim ama nerdeee ?
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