DH Steam Machine Video İnceleme

Haber Editörü
|Ekran kartı çok şirinmiş.
|hahahahahah hep duyardım da ilk kez yaşıyorum ttnet'in hızını anlatan reklamın donmasını. reklamlar yerine altyapı düzenlemeleri yapsalar da bi işe yarasa
| DH Steam Machine ye bu turuncu kasa yakışırdı diyenler
store.donanimhaber.com/...
|O kasa çok yanlış bir seçim olmuş her güç kaynagı olmuyor, sogutmasıda yetersiz.Kendim kullandım ordan biliyorum.Bence bu sistemde altta linkini paylaşacagım iki kasa var onlardan birisi kullanılmalıydı
Cooler Masker ELİTE 130 Mİni vatanbilgisayar.com/...
Corsair Obsidian 250d mini corsair.com/...
Bu iki kasada mujteşem sogutma perforformanslarıyla da büyük abilerini aratmazlar
madiko
Merhaba, kasayi bilerek bu marka/model sectim. Sizin soylediginiz alternatiflerin bu kasanin yaninda micro atx gibi kaliyorlar cunku. Normal ATX guc kaynagi kullanmak bile basli basina kasayi kocaman yapiyor. Zaten icerisindeki 450W bircok sistem icin yeterli. 760 yerine Titan taksak yine calistirir. Yine de yetersiz bulanlar icin 600W gucundeki versiyonu da mevcut. Sicaklikla ilgili sorulari serinin videolarinda yanitliyor olacagim zaten. Siz kasayi kullandiginizi belirttiniz, kullandiginiz bilesenler ve elde ettiginiz sicaklik degerleri nasildi acaba?
|Konsollarla aynı çözünürlükte aynı oyunları kıyaslarsanız daha yararlı olabilir
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Yeri belli en son takılacak güç kaynağını bütün donanımlardan önce takarsan kıç kadar kasayı toplamak için 5-6 saat uğraşman normal
|Game of Steam. Gelecek bölüm haftaya, sağlam bir sezon finali bekliyorum.
Şaka bir yana güzel toplama oldu ama baya yormuş Ender'i.
|o kadar minik bir kasaya montaj yapmak gerçekten zor olsa gerek. emeğin için teşekkürler.
|file:///C:/Users/Muhammed/Desktop/519Z5xlThnL._SY450_.jpg
Dh turuncusuz olmaz bu kullanılmalıydı
|Elinize sağlık. Ender bayağı uğraşmış ama güzel toplu bir makine ortaya çıkmış.
Ocağa bakacak biri lazim artik reis