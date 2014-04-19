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DH Steam Machine Video İnceleme

5 yıl
79,4b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu video serimizin ilk bölümünde ufak boyutlarda yüksek performans sunacak bir Mini PC kuruyor ve Valve'in yeni platformu SteamOS için hazırlık yapıyoruz.
 

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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl en beğenilen enderc
Orijinalden alinti: enderc

Arkadaslar kusura bakmayin ocakta yemek yaniyordu aceleden kodu eklemeyi unutmusum, simdi düzelttim. Iyi seyirler.


Ocağa bakacak biri lazim artik reis
Orijinalden alinti: endercArkadaslar kusura bakmayin ocakta yemek yaniyordu aceleden kodu eklemeyi unutmusum, simdi düzelttim. Iyi seyirler. ...
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Yanıtla +129
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enderc 5 yıl
Arkadaşlar kusura bakmayın ocakta yemek yanıyordu aceleden kodu eklemeyi unutmuşum, şimdi düzelttim. İyi seyirler.
4 Yanıt Yanıtla +94
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12 Angry Men 5 yıl
Ender abiyi çok seviyorum, bizden birisi, açık sözlü :D Böyle devam et ender abi seviliyorsun.
Yanıtla +30
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1 Avatar
cp1369 5 yıl
Ekran kartı çok şirinmiş.
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game07 5 yıl
hahahahahah hep duyardım da ilk kez yaşıyorum ttnet'in hızını anlatan reklamın donmasını. reklamlar yerine altyapı düzenlemeleri yapsalar da bi işe yarasa
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KraftMK 5 yıl
DH Steam Machine ye bu turuncu kasa yakışırdı diyenler

store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nostromo- 5 yıl
O kasa çok yanlış bir seçim olmuş her güç kaynagı olmuyor, sogutmasıda yetersiz.Kendim kullandım ordan biliyorum.Bence bu sistemde altta linkini paylaşacagım iki kasa var onlardan birisi kullanılmalıydı
Cooler Masker ELİTE 130 Mİni vatanbilgisayar.com/...
Corsair Obsidian 250d mini corsair.com/...
Bu iki kasada mujteşem sogutma perforformanslarıyla da büyük abilerini aratmazlar
1 Yanıt Yanıtla
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enderc 5 yıl Nostromo-
madiko

O kasa çok yanlış bir seçim olmuş her güç kaynagı olmuyor, sogutmasıda yetersiz.Kendim kullandım ordan biliyorum.Bence bu sistemde altta linkini paylaşacagım iki kasa var onlardan birisi kullanılmalıydı


Cooler Masker ELİTE 130 Mİni
vatanbilgisayar.com/...



Corsair Obsidian 250d mini
corsair.com/...

Bu iki kasada mujteşem sogutma perforformanslarıyla da büyük abilerini aratmazlar

Merhaba, kasayi bilerek bu marka/model sectim. Sizin soylediginiz alternatiflerin bu kasanin yaninda micro atx gibi kaliyorlar cunku. Normal ATX guc kaynagi kullanmak bile basli basina kasayi kocaman yapiyor. Zaten icerisindeki 450W bircok sistem icin yeterli. 760 yerine Titan taksak yine calistirir. Yine de yetersiz bulanlar icin 600W gucundeki versiyonu da mevcut. Sicaklikla ilgili sorulari serinin videolarinda yanitliyor olacagim zaten. Siz kasayi kullandiginizi belirttiniz, kullandiginiz bilesenler ve elde ettiginiz sicaklik degerleri nasildi acaba?
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Tuzlu Çubuk 5 yıl
Konsollarla aynı çözünürlükte aynı oyunları kıyaslarsanız daha yararlı olabilir
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SeKSandDoRT 5 yıl

Yeri belli en son takılacak güç kaynağını bütün donanımlardan önce takarsan kıç kadar kasayı toplamak için 5-6 saat uğraşman normal
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Recharged 5 yıl
Game of Steam. Gelecek bölüm haftaya, sağlam bir sezon finali bekliyorum.
Şaka bir yana güzel toplama oldu ama baya yormuş Ender'i.
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netstat 5 yıl
o kadar minik bir kasaya montaj yapmak gerçekten zor olsa gerek. emeğin için teşekkürler.
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KraftMK 5 yıl
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Dh turuncusuz olmaz bu kullanılmalıydı
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musa_unsal2005 5 yıl
Elinize sağlık. Ender bayağı uğraşmış ama güzel toplu bir makine ortaya çıkmış.
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