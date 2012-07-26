DH.Mizah "Teknoloji Çiziyorum" Karikatürler - 4

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4. Bölümle yolumuza devam ediyoruz. Microsoft, Tükiye'yi yılın ülkesi seçti. Nintendo'nun 5 aydır Türkiye'de herhangi bir varlığı yok!. Mahirin olmayacak zamanlarda aklına İphone 5 geliyor. Bu hafta konulara biraz daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştık İyi eğlenceler...