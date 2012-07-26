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DH.Mizah "Teknoloji Çiziyorum" Karikatürler - 4

6 yıl
29,5b
1
117
Çevre Birimleri
Soner Aktaş
Karikatürist
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4. Bölümle yolumuza devam ediyoruz. Microsoft, Tükiye'yi yılın ülkesi seçti. Nintendo'nun 5 aydır Türkiye'de herhangi bir varlığı yok!. Mahirin olmayacak zamanlarda aklına İphone 5 geliyor. Bu hafta konulara biraz daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştık İyi eğlenceler...
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Ömer 6 yıl en beğenilen Speed-Step
Speed-Step

@ÖMER

Yeterli düzeyde değil derken yeterli bir şeyler yapın, ortaya koyun veya daha yeterli olabilmesi için neler yapılması gerekli yazın ki eleştirirken konu hakkında ne kadar deneyimli ve yeteneklisiniz de söylediklerinizin arkasını neyle dolduruyorsunuz görelim.

Donanimhaber.com bir teknoloji portalı ve karikatürlerde Teknoloji dünyasındaki gelişme ve trendlerle ilgili. Bu gelişmeler sizi ilgilendirmeyebilir, karikatürlere de gülmemiş olabilirsiniz ki her karikatürün amacı bakanı kahkahalar attırıp gözünden yaş getirmek değildir.

Buradaki amaç bazı olay ve trendlerin gündelik yaşamdaki yansımalarını ince bir mizah ile hatırlatmak tekrar gündeme getirmektir. Beğenmezseniz beğenmezsiniz, siz istemiyorsunuz diye karikatürleri silip bu işe son verecek değiliz. Soner AKTAŞ bizim için değerli bir yetenek ve bu mecrada yer almaya devam edecek.

Sevgiler,
Mesut Çevik


@SPEED-STEP

Benim yeterli bir şeyler yapmamı talep ederken söz konusu yeterlilik düzeyine sahip gibi konuşuyorsunuz belki de siz öylesinizdir, bunu benden talep ederken... :) Ancak benim sanatkâr oluşumla ya da olmayışımla konunun, şahsi eleştirimin hiçbir alakası yok maalesef.

Şu an belirttiğiniz ifadede şunu hissediyorum, sadece yapılandan daha iyisini yaptığımızda eleştiride bulunabiliriz, aksi takdirde susmalıyız. Kusura bakmayın, isterseniz de bakın, Orhan Veli diyordu ki "Bir kitabı tenkit edebilmek için ilk şart, o kitabı başından sonuna kadar okumaktır." Yani illaki iyi bir yazar, iyi bir şair, iyi bir ressam olmak şart değildir.

Benim salih amelim ortada. Şu an duygusal davranıyorsunuz, arkadaşınızı savunuyorsunuz, buna da hak veriyorum, ben de ekip arkadaşımın yanında olurdum ancak ben ne sizi, ne bir teknoloji portalı olan Donanimhaber.com'u ne de karikatüristi eleştirdim. Bu arada kavram karmaşası yaşamıyorum merak etmeyin karikatür nedir biliyorum. :)

Ben ürün hakkındaki yorumumu belirttim. Beğenmediğimi izah ettim. Ben beğenmedim. Vasat buldum.
Her şeyi 40 kere düşünerek ince eliyip sık dokuyan bir yönetimsel oluşum içerisinde ve yapılan işlerin referansında bu çalışma çok basit ve vasat geliyor dedim.

Bunu da mı demeyelim? Hiç mi yapıcı bir eleştirimiz olmasın? Ben bu işi bırakın gidin mi dedim? Silin mi dedim? Çok daha iyisi yakışırdı dedim. Aslında ben iyi bir şeyler söyledim ama anlaşılamadı sanırım.

Şimdi samimi bir şekilde eleştirilerimi belirteceğim ama gerek yok görüldüğü üzere. Çünkü yıkıcıymışım gibi görülüyor o taraftan demek ki.

Buradan vereceğiniz bir cevap olursa iadei cevap alamayacaksınız çünkü sizinle ikili bir tartışma yaşamak istemiyorum, karikatürist arkadaşımızı sanki baltalıyor duruma düşüyorum ve onu üzmek emeğine saygısızlık etmek istemiyorum. O nedenle özel ileti gönderirseniz cevap verebilirim şu andan itibaren.

Ancak tekrar söylüyorum Ben "Hayır" diyorum. Bir dahakine daha güzeli olur belki...
Speed-Step@ÖMERYeterli düzeyde değil derken yeterli bir şeyler yapın, ortaya koyun veya daha yeterli olabilmesi için neler yap...
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Dovahkiin 6 yıl
Karikatüre tepkim;
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Christopher Wallace 6 yıl
gülmedim
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DH Misafiri 6 yıl
Tamam mizah sadece komedi demek degil ama diger anlamlari da ele aldigimizda olmuyor. Gerek oncekiler gerekse bu karikaturler cok vasat kaliyor. Cizimlerde adamlarin surekli titremesi ve terlemesi de ayri bir mantiksizlik olmus. Mizah gercekten yetenek isi ve herkes mizahci dogmaz. Bu yetenegin cizen arkadasimizda bulundugunu dusunmuyorum...
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Deniztns 6 yıl
Sıkıntı çizilen karikatürlerde değil.
Sıkıntı, çizilen karikatürlerin Teknoloji forumu formatına uygun olması ve lakin genel olarak söylüyorum takip eden hedef kitleye hitap etmemesinden kaynaklanmakta.
Karikatüre güldürürken düşündüren bir anlam yüklemek çabasında olan forumdaşlar olayı mizahla karıştırdıklarının farkında değiller.
Karikatürde tespit, hicv ve imgesel ifade ön plandadır. Mizahta ise öğeler arası bıçkın bir ters düşme ve vücudun verdiği doğal tepki olan gülümseme hedeflenir ki serotoninle birlikte beğeni de gelsin.
Şimdi çizen arkadaşın çizimleri güzel, karikatürize ettiği değerler pekçoklarımızın takipte olduğu konu ve durumlar ama sıkıntısı imgesel tekrarlayıcı öğeler içermesi (mario'nun musluk tamircisi olduğu çağrışımla değil direkt olarak verilmiş misal) Çağrışım yaparken öğeleri direk kullanmayıp o konuya bağıntı oluşturan diğer hususları karikatürize ederse Mario'nun ağırlığının altında kalmaz kendi özgün karakteri misal..
Eleştiri yapmak kolay değildir. Bilgi ve birikim gerektirir. Seviyeli eleştiri yapıyorum diyerekte eleştiri yapılmaz.
-Güldürmedi, -ölsen de kurtulsak , gibi terbiyesiz,anlamsız,angaje tepkiler vereceğinize biraz fikir yürütme, düşünme becerinize yoğunlaşın derim.
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BanKoliK_ÜyE 6 yıl
Konunun iki sayfasinida bastan assagi okudumda gordugum olay sudur. DH yonetimi kendi islerinde malesef elestiriyi kaldiracak kapasiteye sahip degiller.

Isin trajik yani bu forum bir teknoloji forum'u ve burada cesitli cesitli oyunlar aletler edavatlar inceleniyor ve eksik bulunduklari noktalar elestiriliyorken bugun kendi yaptiklarini elestiren uyelere ki bu uyeler onlari bu duruma getiren en onemli unsurlar, cok yersiz ve mesnetsiz soylemlerde bulunuyorlar akil alacak is degil.

Simdi Mesut bey bu elestirilere bu tarz tepki vermisiniz. Yarin birgun bir urun incelemsi yada oyun incelemesinde nasil olurda bir elestiri yapmayi kendinizde hak bulacaksiniz? Yada buzamana kadar incelediginiz oyunlari ki bu oyunlar 10'larca 100'lerce insan tarafindan yillarca gelistrilerek ve milyon dolarlar harcanarak yapiliyor, elestirme hakkini nereden buldunuz? Yada bunu yaparken acaba onca emek verenleri hic dusundunuz mu tipki karikaturu yapan arkadasin emeklerini savunurken dusundugunuz gibi?

Bakiniz 4. cizimi arkadasin ve hala begenilecek bir tarafi yok. Efendim gulmemiz gerekmiyormus. Tebrik ediyorum 1000 yillik karikatur'un kitabini yeniden yazdiniz. Demek ki karikatur aslinda gulunmek icin degil oturup aglamak icin yapiliyormus. Belkide onemli bir bulusun kapisini acacak fikir kivilcimlari icinde kullaniliyordur da biz sadece gulunmesi gerektigini zannediyor yada oyle biliyorduk. Nekadar da acikli ki bu paylasimlari DH-,izah bolumu altinda paylasiyorsunuz...

Mesut bey umarim bundan sonra hic bir urun incelemesi yapmazsiniz yada yaptiginiz urunu elestirmezsiniz keza sizin burada elestiren uyelere daha iyisini yapin diyediginiz gibi aynisini her incelemenizde bende size soyleyip bu mantiksizliginizin traji komikligini her defasinda size hatirlatacagim.

Son olarak karikaturu cizen arkadasa tavsiyem bu isi birakmasi. Cunki goruldugu uzere bu isi yapacak kabiliyete sahip degil. Efendim teknoloji onun uzerine yapilan karikatur boyle oluyor falan bahanelerini gecelim. Kimse kimseyi bu isten anlamaz mantigi ile kucuk gormesin ayip.
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GoldPunch 6 yıl
Fena değil, beğendim :)
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metallurgy 6 yıl
Mesut Cevik'in agir mesaji maalesef hic olmamis. Keske biraz daha olumlu, igneleyeci olmayan mesaj yazsaydi olaylar bu noktaya gelmezdi.
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Emre Kocakaya 6 yıl
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fuckulteli 6 yıl
Bu karikatürler güldürürken düşündürmek için değil, önce bunu anlamak lazım.
Güldürmeden düşündürmek için çizilmiş!
Çizerimiz, neden gülemediğimiz hususunda bizi düşündürmek istemiş.

Karikatürlere bakıp çoğumuz düşünmedi mi? Ben neden gülmedim diye, hah işte tüm amaç buydu! Karikatürler düşündürmeye yönelik amacına ulaşmış görünüyor konuya bakıldığında, herkes oldukça düşünmüş karikatürler üzerine. Üzerine bilimsel makaleler bile yazılacak kıvama gelmiş, hatta bir iki deneme bile yazılmış.
Karikatürlerin birer Recep İvedik filmi olmaktansa, bir Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ferhan Şensoy filmi olması amaçlanmış ama karikatürler ancak bir Muhuttin Hürgür filmi olabilmiş, Muhuttin Hürgür'ün bir filmini bile izlemiş değilim, belki filmi bile yoktur hatta öyleki belki böyle biri dahi yoktur, çünkü aklıma birden öylesine geldi
O derece bir karikatür
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-gg- 6 yıl
Beyler tamam komik olmayabilir. Zaten arkadaşda kahkahaya boğulun diye çizmemiş bu karikatürleri. Ortada emek var sonuçta, arkadaşa vur vur öldürmüşsünüz.
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DH Misafiri 6 yıl
net söyleyeyim...hiç komik değil...
ve evet donanımhaberin ana sayfadan sunduğu bir karikatür en azından biraz komik olmak zorunda!!!
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Cineman 6 yıl
Bazı yorumları eleştirmek çok istiyorum ama karikatürleri çizen arkadaşımıza ayıp olur diye susuyorum.
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Paslı Pedal 6 yıl
Selamlar.

Son karikatürü sildim. Gerek espiri gerek icerik bakımından eksikleri vardı. Sizin de görüsleriniz doğrultusunda buna karar verdim. DH islerime yorum alabildigimden benim icin cok değerli bir okul bende daha iyilerini yaparak sizin en azindan bir çoğunuzun iyi vakit geçirmesini sağlayacağım. Tesekkurler ve iyi forumlar :3
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S.Vettel 6 yıl
Üşüyoruz Ömer Hoca
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Nancy Ajram 6 yıl
Tek kelimeyle "berbat"



bir seye ozeniyorsan en iyisini yapana kadar bekleyeceksin.
Konu disindaki itici gifler gibi olmus.
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