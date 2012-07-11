DH.Mizah "Teknoloji Çiziyorum" Karikatürler - 2

Karikatürist
Dh.Mizah geçtiğimiz ayın gündem yaratan teknoloji konularıyla tekrar karşınızda! Oyun bağımlığı, Wozniak 'dan Siri açıklaması ve Linux işletim sisteminin mucidi Linus Torvalds'ın grafik çipleri üreticisi Nvidia'ya olan hakareti, karikatürlerimizde yer alan konular arasında...
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İlk okuduğumda farklı bişey okudum sandım ama Allah'tan değilmiş :D
Umut sarı kaya ile karşılaştırılmak aynı yazıda ismimin geçmesi bile benim için büyük onurdur. Ama bu konuda söylemek istediklerim var. Umut sarı kaya bildiğimiz gibi tespit usulü espriler yapıyor ve son zamanların en ünlü tespit usulü karikatüristi de ta kendisidir. Fakat tespit usulü karikatürün mucidi maalesef Umut Sarı kaya değildir. Eski den Lemanın popüler olduğu zamanlardan Ahmet Yılmaz, Kaan Ertem gibi usta çizerler tespit karikatürünü olgunlaştırmış kişilerdir. Hele ki Kaan Ertem in "öğreten adam ve oğlu" karakterleri bu konuda hala en iyiler arasında gösterilebilir. Hal böyle iken benimde arada tespit usulü karikatür çizmek istemem çokta garipsenmemelidir diye düşünüyorum. Tabiî ki bir Umut Sarı kaya kadar iyi espriler bulamıyor olabilirim sonuçta kendisi Türkiye’nin en çok satan mizah dergisinde çalışıyor. Ama herkesin de bir olgunlaşma süreci oluyor. :3
Onun dışında iletişim sıkıntısından dolayı biraz gecikme oldu normalde haftalık yayınlamayı planlıyorum bundan sonraki zamanlarda daha rahat yayınlayabileceğim. Eğer espri paylaşmak isteyen olursa zevkle kabul ederim bana PM den yada mail adresimden ulaşabilirsiniz.
Sevgiler...
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