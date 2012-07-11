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DH.Mizah "Teknoloji Çiziyorum" Karikatürler - 2

6 yıl
16,8b
1
55
Çevre Birimleri
Soner Aktaş
Karikatürist
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Dh.Mizah geçtiğimiz ayın gündem yaratan teknoloji konularıyla tekrar karşınızda! Oyun bağımlığı, Wozniak 'dan Siri açıklaması ve Linux işletim sisteminin mucidi Linus Torvalds'ın grafik çipleri üreticisi Nvidia'ya olan hakareti, karikatürlerimizde  yer alan konular arasında...
 

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LKLC 6 yıl en beğenilen
öncekine göre daha iyi. kadın-erkek konuşması iyi olmuş özellikle. diğerleri idare eder. devamı geldikçe güzelleşebilir.
1 Yanıt Yanıtla +7
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< 6 yıl
bir gelişme var :D
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Alkolog 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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1 Avatar
Capt. Awesome 6 yıl
Sahil muhabbeti güzel olmuş.
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alito 6 yıl
öncekilere göre espriler daha yerinde. umarım zamanla daha iyi olur
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DH Misafiri 6 yıl
Nedense negatif elestriler forum yonetimi tarafindan eksi yagmuruna tutulmus. Objektif bir forum yonetimi, her turlu yoruma acik ve saygili...
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jackdaniels45 6 yıl
İdare eder şu kadın erkek konuşması başarılıydı...
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mert1907 6 yıl
Illuminn
Silkelerim seni

İlk okuduğumda farklı bişey okudum sandım ama Allah'tan değilmiş :D
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Paslı Pedal 6 yıl
Öncelikle merhaba. Yorumlara baktığım zaman daha önce yayınladığım işlere oranla biraz daha beğenilmiş gibi görünüyor. Beğenmeyen tabi yine beğenmiyor zevk meselesi gülmeyeni zorla güldürme şansım yok. Zaten karikatürler her zaman güldürmeye çalışmaz bazen ilginçlikleri ile ön plana çıkabilirler.
Umut sarı kaya ile karşılaştırılmak aynı yazıda ismimin geçmesi bile benim için büyük onurdur. Ama bu konuda söylemek istediklerim var. Umut sarı kaya bildiğimiz gibi tespit usulü espriler yapıyor ve son zamanların en ünlü tespit usulü karikatüristi de ta kendisidir. Fakat tespit usulü karikatürün mucidi maalesef Umut Sarı kaya değildir. Eski den Lemanın popüler olduğu zamanlardan Ahmet Yılmaz, Kaan Ertem gibi usta çizerler tespit karikatürünü olgunlaştırmış kişilerdir. Hele ki Kaan Ertem in "öğreten adam ve oğlu" karakterleri bu konuda hala en iyiler arasında gösterilebilir. Hal böyle iken benimde arada tespit usulü karikatür çizmek istemem çokta garipsenmemelidir diye düşünüyorum. Tabiî ki bir Umut Sarı kaya kadar iyi espriler bulamıyor olabilirim sonuçta kendisi Türkiye’nin en çok satan mizah dergisinde çalışıyor. Ama herkesin de bir olgunlaşma süreci oluyor. :3
Onun dışında iletişim sıkıntısından dolayı biraz gecikme oldu normalde haftalık yayınlamayı planlıyorum bundan sonraki zamanlarda daha rahat yayınlayabileceğim. Eğer espri paylaşmak isteyen olursa zevkle kabul ederim bana PM den yada mail adresimden ulaşabilirsiniz.
Sevgiler...
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Schumii 6 yıl
Yine güldürmedi.
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Recharged 6 yıl
Sıkmıyor en azından.Sevgililer güzel olmuş,diğer ikiside iyi.
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Amedra 6 yıl
bune birader mümkünse bir. daha cizme.
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maknc 6 yıl
İlk mesajı attım konuya ne kazandım?
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theasus 6 yıl
Kimsenin şevkini kırmak istemem ama biraz zorlama bir karikatür olmuş.
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Halil Ibrahim Hoca 6 yıl
nvdiada fırat gibi yaaaaaa dense guzel olurdu
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