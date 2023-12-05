Game Pass, PlayStation’a gelmeyecek!

Tam Boyutta Gör Microsoft'tan gelen son yorumlar, birçok kişinin Game Pass'i PlayStation ve Nintendo'nun rakip konsolları da dahil olmak üzere çok sayıda cihaza getirmeyi planladığını düşünmesine yol açmıştı. Xbox başkanı Phil Spencer, bu duruma açıklık getirdi ve Xbox Game Pass'i PlayStation ya da Nintendo konsollarına getirmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

Game Pass rakip platformlara gelmeyecek

Game Pass abonelik hizmeti Microsoft'un oyun işinin en önemli noktası haline gelirken, Xbox, PC ve bulut üzerinden erişilebilir olması şirketin donanımdan bağımsız stratejisini güçlendirdi. Uygulanan politikaya rağmen Spencer'ın yorumlarına göre Microsoft, Game Pass'i Xbox için birincil cazibe merkezi olarak konumlamaya devam edecek.

Bu açıklama, Xbox CFO'su Tim Stuart'ın daha önce konuyla ilgili bazı karışıklıklara yol açan sözlerinin ardından geldi. Stuart, Microsoft'un aboneliklerini ve birinci taraf içeriklerini PlayStation ve Nintendo da dahil olmak üzere oyun oynayabilen her ekrana getirmeyi planladığını söylemişti. Doğal olarak birçok kişi Stuart'ın şirketin birincil oyun abonelik hizmeti olan Game Pass'i kastettiğini düşündü. Ancak esasında World of Warcraft gibi diğer aboneliklere atıfta bulunulmuş.

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Her ne olursa olsun, Game Pass öngörülebilir gelecekte Xbox konsolları için önemli bir satış noktası olmaya devam edecek. Spencer, Microsoft'un hizmet için üçüncü taraf oyunlarını güvence altına almak amacıyla yılda bir milyar dolardan fazla para harcadığını söyledi. Bu yüksek meblağa rağmen Xbox patronu Game Pass'in kârlı hale geldiğini öne sürdü.

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