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    Game Pass, PlayStation’a gelmeyecek!

    Xbox patronu Phil Spencer, Game Pass konusuna açıklık getirdi. Microsoft'un daha önce düşünüldüğü gibi Game Pass'i Sony veya Nintendo konsollarına getirme planının olmadığı ortaya çıktı.
    Game Pass, PlayStation’a gelmeyecek! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'tan gelen son yorumlar, birçok kişinin Game Pass'i PlayStation ve Nintendo'nun rakip konsolları da dahil olmak üzere çok sayıda cihaza getirmeyi planladığını düşünmesine yol açmıştı. Xbox başkanı Phil Spencer, bu duruma açıklık getirdi ve Xbox Game Pass'i PlayStation ya da Nintendo konsollarına getirmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

    Game Pass rakip platformlara gelmeyecek

    Game Pass abonelik hizmeti Microsoft'un oyun işinin en önemli noktası haline gelirken, Xbox, PC ve bulut üzerinden erişilebilir olması şirketin donanımdan bağımsız stratejisini güçlendirdi. Uygulanan politikaya rağmen Spencer'ın yorumlarına göre Microsoft, Game Pass'i Xbox için birincil cazibe merkezi olarak konumlamaya devam edecek.

    Bu açıklama, Xbox CFO'su Tim Stuart'ın daha önce konuyla ilgili bazı karışıklıklara yol açan sözlerinin ardından geldi. Stuart, Microsoft'un aboneliklerini ve birinci taraf içeriklerini PlayStation ve Nintendo da dahil olmak üzere oyun oynayabilen her ekrana getirmeyi planladığını söylemişti. Doğal olarak birçok kişi Stuart'ın şirketin birincil oyun abonelik hizmeti olan Game Pass'i kastettiğini düşündü. Ancak esasında World of Warcraft gibi diğer aboneliklere atıfta bulunulmuş.

    Her ne olursa olsun, Game Pass öngörülebilir gelecekte Xbox konsolları için önemli bir satış noktası olmaya devam edecek. Spencer, Microsoft'un hizmet için üçüncü taraf oyunlarını güvence altına almak amacıyla yılda bir milyar dolardan fazla para harcadığını söyledi. Bu yüksek meblağa rağmen Xbox patronu Game Pass'in kârlı hale geldiğini öne sürdü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 23 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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