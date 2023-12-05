Game Pass, PlayStation’a gelmeyecek!

Game Pass rakip platformlara gelmeyecek
Game Pass abonelik hizmeti Microsoft'un oyun işinin en önemli noktası haline gelirken, Xbox, PC ve bulut üzerinden erişilebilir olması şirketin donanımdan bağımsız stratejisini güçlendirdi. Uygulanan politikaya rağmen Spencer'ın yorumlarına göre Microsoft, Game Pass'i Xbox için birincil cazibe merkezi olarak konumlamaya devam edecek.
Bu açıklama, Xbox CFO'su Tim Stuart'ın daha önce konuyla ilgili bazı karışıklıklara yol açan sözlerinin ardından geldi. Stuart, Microsoft'un aboneliklerini ve birinci taraf içeriklerini PlayStation ve Nintendo da dahil olmak üzere oyun oynayabilen her ekrana getirmeyi planladığını söylemişti. Doğal olarak birçok kişi Stuart'ın şirketin birincil oyun abonelik hizmeti olan Game Pass'i kastettiğini düşündü. Ancak esasında World of Warcraft gibi diğer aboneliklere atıfta bulunulmuş.
Her ne olursa olsun, Game Pass öngörülebilir gelecekte Xbox konsolları için önemli bir satış noktası olmaya devam edecek. Spencer, Microsoft'un hizmet için üçüncü taraf oyunlarını güvence altına almak amacıyla yılda bir milyar dolardan fazla para harcadığını söyledi. Bu yüksek meblağa rağmen Xbox patronu Game Pass'in kârlı hale geldiğini öne sürdü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.