HTC'nin Desire HD modeli için Android 4.0 ICS güncellemesi sunmamasına tepkiler devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere bazı bloglarda HTC'nin ICS 4.0 güncelleme alacak telefonlar listesinden HTC Desire HD modelini çıkarttığı haberleri üzerinden çok geçmeden resmi bir doğrulama gelmiş ve firma Desire HD için ICS 4.0 güncellemesi yayınlanmayacağını açıklamamıştı.

Sonrasında gelen tepkilere cevap olaraksa Desire HD'nin ICS 4.0 güncellemesi alabilmesi için basit bir Update'in yeterli olmadığı ROM kısmında ciddi yazılımsal değişikler yapılması gerektiği ve bu değişikliklerin kullanıcının bütün verileri silecek olması nedeniyle, amatör kullanıcıların sorun yaşabilme ihtimali nedeniyle güncellemeden vaz geçildiği açıklandı.

Fakat bu açıklama Desire HD kullanıcılarını tatmin edememiş gibi görünüyor. Zira HTC'nin güncelleme haberini yayınlamadan önce telefonun teknik yeterliliği konusunda tam bilgi sahibi olduğu, bu tip bir bahane arkasına saklanmak yerine amatör kullanıcılar için veri yedekleme ve kurtarma seçeneklerinin de dahil olduğu komple bir güncelleme paketi sunulabileceği dile getirilenler arasında.

Aslında kullanıcıların açıklamayı inandırıcı bulmamalarındaki ana nedenlerden biri de One serisinin en güçsüz telefonlarından biri olan ve teknik özellik bakımından kağıt üzerinde Desire HD'nin de gerisinde kalan One V'nin hem ICS 4.0 hem de Sense 4.0'ı birlikte çalıştırabiliyor olması.

Bir diğer kafa bulandıran gelişme ise amatör yazılım geliştiricilerin HTC'nin resmi açıklamasından çok daha önce Android 4.0 ICS sürümünü Desire HD'de çalışabilir hale getirmiş olmaları. Doğal olarak telefon sahipleri evinde amatör olarak yazılım geliştirme işi ile uğraşanlar bu işi başarabiliyorsa HTC de başarabilir diye düşünüyorlar.

Peki ya sizin düşünceleriniz nedir? HTC'nin açıklamaları tatmin edici mi? Yoksa Desire HD'nin güncelleme almayacak olmasına bazı ticari kaygılar neden olmuş olabilir mi?