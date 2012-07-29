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HTC'nin Desire HD modeli için Android 4.0 ICS güncellemesi sunmamasına tepkiler devam ediyor.

6 yıl
8,6b
1
55
Mobil Uygulamalar
Soner Aktaş
Karikatürist
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Hatırlanacağı üzere bazı bloglarda HTC'nin ICS 4.0 güncelleme alacak telefonlar listesinden HTC Desire HD modelini çıkarttığı haberleri üzerinden çok geçmeden resmi bir doğrulama gelmiş ve firma Desire HD için ICS 4.0 güncellemesi yayınlanmayacağını açıklamamıştı.
Sonrasında gelen tepkilere cevap olaraksa Desire HD'nin ICS 4.0 güncellemesi alabilmesi için basit bir Update'in yeterli olmadığı ROM kısmında ciddi yazılımsal değişikler yapılması gerektiği ve bu değişikliklerin kullanıcının bütün verileri silecek olması nedeniyle, amatör kullanıcıların sorun yaşabilme ihtimali nedeniyle güncellemeden vaz geçildiği açıklandı.
Fakat bu açıklama Desire HD kullanıcılarını tatmin edememiş gibi görünüyor. Zira HTC'nin güncelleme haberini yayınlamadan önce telefonun teknik yeterliliği konusunda tam bilgi sahibi olduğu, bu tip bir bahane arkasına saklanmak yerine amatör kullanıcılar için veri yedekleme ve kurtarma seçeneklerinin de dahil olduğu komple bir güncelleme paketi sunulabileceği dile getirilenler arasında.
Aslında kullanıcıların açıklamayı inandırıcı bulmamalarındaki ana nedenlerden biri de One serisinin en güçsüz telefonlarından biri olan ve teknik özellik bakımından kağıt üzerinde Desire HD'nin de gerisinde kalan One V'nin hem ICS 4.0 hem de Sense 4.0'ı birlikte çalıştırabiliyor olması.
Bir diğer kafa bulandıran gelişme ise amatör yazılım geliştiricilerin HTC'nin resmi açıklamasından çok daha önce Android 4.0 ICS sürümünü Desire HD'de çalışabilir hale getirmiş olmaları. Doğal olarak telefon sahipleri evinde amatör olarak yazılım geliştirme işi ile uğraşanlar bu işi başarabiliyorsa HTC de başarabilir diye düşünüyorlar.
Peki ya sizin düşünceleriniz nedir? HTC'nin açıklamaları tatmin edici mi? Yoksa Desire HD'nin güncelleme almayacak olmasına bazı ticari kaygılar neden olmuş olabilir mi?
HTC'nin Desire HD modeli için Android 4.0 ICS güncellemesi sunmamasına tepkiler devam ediyor.
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3Korner1Penaltı 6 yıl en beğenilen
Zorlama olmuş, ı ıh olmamış, yok efendim beceremiyorsunuz vs. yorumları gelir birazdan.
Ben beğendim. Tilililili :D
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Speed-Step 6 yıl
@cagataykoroglu

Merhaba,

Destek kaygısıyla haber yapmıyoruz. Yapmamızı istemeniz ise diğer kullanıcılara haksızlık diye düşünüyorum.

Desire HD için güncellemenin iptal edilmesi bir çok kullanıcıyı üzdü. Bu yüzden konu ile ilgili her gelişmeyi anında aktarmaya çalışıyoruz. Aynı olay bir başka markanın bir başka modeli için olsa yine gelişmeleri an an aktarmaya devam ederiz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
@cagataykorogluMerhaba,Destek kaygısıyla haber yapmıyoruz. Yapmamızı istemeniz ise diğer kullanıcılara haksızlık diye düşünüyorum.
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MrPerFormance 6 yıl
Karikatürler güzel. En azından insanın yüzünden tebessüm oluşturabiliyor :)
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DH Misafiri 5 yıl
Size yardımcı olacak operatör bulunurken lütfen bekleyin...
Ezgi adlı Operatörümüze bağlandınız.
Ezgi: Merhaba Onur, size nasıl yardımcı olabilirim?
Onur Filiz: Merhaba, HTC Desire HD nin yurtiçi ve yurtdışı iki farklı verisoyonu var
Onur Filiz: Benim modelim yurtdışı olan ve ram belleği 1MB olan
Onur Filiz: sitenizde 512 MB ve / ya altı olanların 4.0 sürümü alamayacağını duyurmuşsuuz
Onur Filiz: Telefonun donanımı oldukça yüksek şuan bile piyasaya çıkan çoğu telefonla kıyaslanacak durumda iken neden satılan ürünün arkasında değilsiniz ? illaki her yıl yeni model telefon mu almamız gerekiyor, yada türkiye forumlarında onlarca tepki neden cevapsız bırakılıyor görmezden geliniyor ?
Ezgi: Onur Bey, kontrol ediyorum.
Onur Filiz: çok küçük bir araştırma ile 100 lerce tepki mesajları göreceksiniz ama sitenizdede duyurulduğu üzere Desire HD nin güncellemesi çıkmayacağı ve Amatör kullanıcıların verilerini kaybedebileceği çünkü çıkarsa ROM da da değişiklik sözkonusu olduğu gibi bir bahane üretilmiş. Gerçekten kızışan Telefon pazarında çok saçma bir sebep..
Onur Filiz: donanimhaber.com/... Lütfen bu linkide incelemeleri için gerekli departmana bilgi verirmisiniz ? en açıklayıcı yazı bu olmuş zaten.
Ezgi: Cihazlara performansa göre güncellemeler geliyor.
Onur Filiz: Peki Android neredeyse KitKat sürümünü çıkaracak buna göre telefonum(uz) performansı çok daha düşük tellerde bile ICS varken biz ne zaman nasıl ve hangi yoldan alacağız bu güncellemeyi ? ben 2 yıl önce 1400 TL ye bu ürünü aldım. Bataryası 1 günü geçmiyor bu kronik sorun, ses kısma tuşu yine araştırırsanız %80 inde bozuluyor ki bende de aynı, ama yinede telefonun ekran kalitesi hızı dolayısı ile verdiğimiz paraya değiyor demek için YAZILIM DESTEĞİ tek sorunumuz
Onur Filiz: Yanlış anlamayın efendim, benim Soruma cevap bu değil? ben bu güncellemeyi NASIL yüklerim. Youtube ve onlarca sitede Custom Rom lar mevcut, yani Amatör geliştiriciler bu sürümü telefona yükleyebiliyorken ben neden illegal yollara başvurayım ?
CEVAP YOK..!!! HALA YOK..!! BEKLEMEDEYİM HALA YOK..!!
Evet 15 dk sonra cvp aldım..
Ezgi: www.htcdev.com sitesinden yapabiliyorsunuz. Cihazınz garanti kapsamından cıkıyor bu işlemle.
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NowOrN3wer 6 yıl
İncredible s in rom U yeterimi 1.1gb dahili var bizde 1.5 gb var eğer o güncelleme çıkmazsa gercekten cok kullanıcıyı kaybeder hic insanlar htcyi sense arayüzü icin alıyorlar ben de dahil diğer telefonlar andırmış gibi hissettirmiyor htc bir an önce kendine gelmeli
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frkn3d 6 yıl
HTC den bende soğudum , esas 4.1 lazım, ics in stabil hali çünkü, 4 biraz ara sürüm oldu. Evo kullanıcısı olarak 4.1 alacağım dan şüpheliyim ama. Gidin htc almayın, Nexus S bile 4.1 alacak, en iyisi google...


64mb ram li 400mhz işlemcili android 4.1 jelly bean telefon çıkaracak htc, gsm Arena dan bakabilirsiniz
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mfehmi 6 yıl
Neden karikatür hakkında bu kadar yorum yapılmış anlamış değilim asil sorun donanimsal olarak kuvvetli olan hd nin ics alamayacak olması bende de desire hd var ve karara sok oldum açıkçası ugrasmiyorlar arkadaslar bu da firma güvenilirliği açısından oturup düşünmeyi gerektiriyor...tabi su an cihazlarda yüklü olan 2.3.5 in ne kadar stabil olduğunu soylememe gerek yok ben hızından oldukça memnunum eğer 4.0 çıkaracaklarsa da adam akıllı yapsınlar sorunlu olacaksa hiç olmaması daha iyidir...
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FaLkenAuGe 6 yıl
Eğer ki güncelleme gelmezse gerçekten ayıp eder HTC
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TheNorth 6 yıl
Karikatürlerde olduğu gibi HTC'nin amacı belli.Yeni telefon satabilmek için DHD gibi güçlü bir cihaza offical ICS vermiyor.Hoş portlanmış olanlar bile şu an gayet iyi çalışıyor..
Böyle kullanırız DHD sahipleri olarak ama HTC çok büyük bir pazarı kaybediyor.Eşime dostuma HTC önermem bu saatten sonra.Kendimde almam..
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Paslı Pedal 6 yıl
Frekansi yakalayabildigimize sevindim.
Iyi forumlar tekrardan ;3
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DH Misafiri 6 yıl
Ya sanki 4.0 olunca ne olacak. Benim sensation 4.03 geldi iyice cozurttu... Telefon durduk yere hata veriyor... Tarayıcıda gezinirken Ram yetişmiyor arka plandaki uygulamaları kapıyor.
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Jacobıan 6 yıl
LG içinde geçerli bunlar
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cagicag 6 yıl
EVO 3D kullanıcıları için ne zaman gelecek :) eheh çıldırtayım herkesi.
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abrenax 6 yıl
karikatürler basit kalmış.
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yusufislam 6 yıl
Speed-Step
@cagataykoroglu Merhaba, Destek kaygısıyla haber yapmıyoruz. Yapmamızı istemeniz ise diğer kullanıcılara haksızlık diye düşünüyorum. Desire HD için güncellemenin iptal edilmesi bir çok kullanıcıyı üzdü. Bu yüzden konu ile ilgili her gelişmeyi anında aktarmaya çalışıyoruz. Aynı olay bir başka markanın bir başka modeli için olsa yine gelişmeleri an an aktarmaya devam ederiz. Sevgiler, Mesut Çevik

benzer bir karikatür de lg için bekliyorum :) malum lg nin yazılım desteği yerlerde sürünüyor... hayalet çağrı olayı yüzünden 3 ay boyunca gelen iş telefonları kaçırdım.... dava etsem (ispatlayabilirmiyim bilmiyorum) zitrilyon para kaldırım :) lg nin yazılım rezaletini de sizden ricamız sayfanızda duyurmanız
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